Asgari ücretteki yüzde 30 artış 20 milyar TL zarar yaratacak

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Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sigorta sektörünün 2025 yılını değerlendirmek amacıyla basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, TSB Başkanı Uğur Gülen, TSB Başkan Yardımcıları Ahmet Yaşar ve Taylan Türkölmez, Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ölken, TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı katıldı.

Özellikle üç konu toplantının ana gündemini oluşturdu. Biri, uygulanan ekonomi programının sigorta pazarına yansımaları, diğeri asgari ücret beklentisi ve tamamlayıcı emeklilik sistemi.

2024 yılında sigortacılıkta özkaynak kârlılığı yüzde 60’lara kadar çıktı ki, bankacılıkta özkaynak kârlılığının yüzde 20’lerde olduğu düşünüldüğünde 2024’ün sigortacılar açısından kârlı bir yıl olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Bunun da nedeni yüksek faiz ortamının getirdiği mali kârlılık. Daha açık bir anlatımla, sigortacılar bu yıl paradan para kazandı ve hem hasarları karşıladı hem de sermaye getirisi yüzde 60’a kadar çıktı.

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ASGARİ ÜCRET ENDİŞESİ

Ancak uygulanan ekonomik program nedeniyle sigortacılar 2025 yılına temkinli bakıyor. Sigortacılar, “2025’te düşen faizler karşısında mali gelirler azalacak. 2025 bir anlamda dönüşüm yılı olacak. Buna hazırlanmamız lazım. 2024’te büyüdük ama bu büyüme prim artışından kaynaklandı, poliçe sayısı ise artmıyor. 2025’te yeni sigortalılara ulaşmamız lazım. Bıçak sırtı durumdayız. Ölçek ekonomisi sorunu var. 2025’te faizler aşağı inecek, sigortacılık becerileri öne çıkacak, belki de 2025-2026 kötülerin ayıklandığı bir dönem olacak” diyor.

2025’e girerken, sigortacıları endişelendiren bir diğer konu ise sene başında belirlenecek olan asgari ücret. ‘Asgari ücretin sigorta sektörüyle ne alakası var?’ diyecek olursanız; özellikle trafik sigortasında vefat ve sakatlık gibi bedeni hasarların asgari ücret üzerinden hesaplanıp, ödendiği düşünüldüğünde yakın ilişkisi olduğu ortaya çıkar. O nedenle de asgari ücrette beklenenin üzerindeki artış sigortacıları endişelendiriyor. Basın toplantısında bu konu da gündeme geldi.

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SANAYİCİ GİBİ BEKLİYORUZ

TSB yönetimi, trafik sigortasında artık kırılma noktasına gelindiğini belirterek, “Trafikte 50 bin riskli yani kötü sürücü var ve 20 milyon sürücü bu 50 bin sürücünün sisteme verdiği zararı karşılamaya çalışıyor. Bugün trafik sigortasından sigorta şirketleri 24 milyar TL zarar etmiş durumda. Bu zararları bizler, yani sermayedarlar ödedi ama şimdi karşımızda asgari ücret konusu var” diyor.

“Asgari ücreti sanayici gibi bekleyen tek sektör sigorta sektörüdür” diyen sigortacılar, bunun gerekçesini ise şöyle anlatıyorlar:

“Asgari ücrette her 10 puanlık artış bizim trafik sigortasından 8-10 milyar TL daha zarar etmemize neden olacak. Bugün için trafik sigortasındaki zarar tutarı 24 milyar lira. Yüksek faiz ortamında mali kâra rağmen bu zararı etmişiz. Asgari ücrette ne kadar artış olacak diye endişeyle bekliyoruz. Çünkü buna göre 2025 fiyatlandırmasını yapacağız. Bizim tek zarar ettiğimiz branş trafik sigortası. Sene başında asgari ücret yüzde 30 artarsa bize artı 20 milyar TL ek maliyet getirir ki, zaten bu branşta 24 milyar TL zarar ediyoruz.”

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2026’DA TAMAMLAYICI EMEKLİLİK BAŞLAR

Toplantının bir diğer önemli konu başlığı da bir süredir gündemde olan hem Orta Vadeli Program’da hem de 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’nda yer alan tamamlayıcı emeklilik sistemi oldu. Sigortacılar, tamamlayıcı emekliliği sosyal güvenlik için 21. yüzyılın projesi olarak nitelendiriyor. Bunun da nedeni sistem uygulamaya girdiğinde emeklilikte oluşacak gelir kaybını telafi edecek olması. Sigortacılar, tamamlayıcı emekliliğin siyaset üstü olması gerektiğini de belirterek, “Konunun kıdem tazminatı ile bir ilgisi yok. Sistem, siyaset üstü olmalı ve seçimlerde de konu edilmemeli. Tüm kesimler tamamlayıcı emeklilik sistemi üzerinde anlaşırsa 2026’da yola çıkabiliriz” diyor.