 Hande’nin bomba haberi: İran işini de Reis mi çözecek

Konuyla ilgili elimizdeki tek resmi bilgi şu:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider Suriye’yi, Gazze’yi, İran’ı konuştu.”

İyi de detaylar?

Yok.

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, işte bu telefon görüşmesinin en bomba kısmını resmen patlattı.

Meğer Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a “Gelin sizi İran’la buluşturalım. Telekonferans yöntemiyle görüştürelim sizi” demiş.

Trump da bu teklife sıcak bakmış.

Hepimiz “ha vurdu ha vuracak” diye fal tutarken...

Reis bu işi görüşmeler yoluyla çözecek gibi.

Bir ara ne deniyordu bu tür durumlarda?

Hah buldum: “Ay hadi inşallah” deniyordu.

ÖZGÜR ÖZEL’İN KIYISINDAN BİLE GEÇMEDİĞİ O HARFLER

DEM Parti, CHP’yi ziyaret etti.

Ortak açıklamada CHP Lideri Özgür Özel, şu şahane açıklamayı yaptı:

“Bu oyunda kazananlar hep İngilizler, Amerikalılar, İsrailliler mi olmalı? Kürtler, Türkler, Araplar, Aleviler, Dürziler mi? Bu sefer de biz kazanalım.”

İşte budur. Tam olarak budur. Çok beğendim bu yaklaşımı.

Ancak Özgür Özel, aynı açıklamasında...

Şunu da yaptı:

“Kravat” dedi, “HTŞ” dedi, “IŞİD” dedi, “Atatürk Havalimanı saldırısı” dedi, bir kez daha “IŞİD” dedi, “HÜDA PAR” dedi, “Hizbullah tutukluları” dedi, “Atatürk” dedi, “Yılbaşı kutlamaları” dedi, “Selefi örgütler” dedi, “Cihatçılar” dedi, bir kez daha “IŞİD” dedi.

Şu harfler ise cısss! Şu harflerin kıyısından köşesinden bile geçmedi:

S - D - G - P - Y - D - Y - P - G - P - K- K

*

Terörün bir türlüsüyle ilgili ağza ne gelirse söyleyip, terörün bizi en fazla ilgilendiren türüyle ilgili tek bir harf bile söylememek...

Ne bileyim, bana pek kabul edilebilir gelmedi. En azından bizim ahali bunu yazar bir kenara.

AJANLAR İRAN’A

TÜRKİYE’de İran ajanları yakalanmış. MİT ve emniyet ortak operasyonla Türkiye’de faaliyet gösteren İran ajanlarını yakalamış.

İsrail ajanları...

İsrail ajanları...

Ülkelerini kevgire döndürmüşler, Tahran’ın yakınlarında dron fabrikası kurmuşlar, MOSSAD’la mücadele ekibinin içine bile sızmışlar, generallerinin nefes alışını bile izlemişler.

Adamlar, ülkelerindeki bu faaliyeti önleyeceğine... Türkiye’ye ajan yolluyorlar.

“Mollalar İran’a” sloganı vardı bir ara.

Bu sloganın yeni sürümü şu olmalı: “Ajanlar Tahran’a.”

BİR KARİYER YÖNETİM HATASI

CEM Yılmaz, Tarkan konserinde...

Sahnede Tarkan’la baş başa uzun zaman geçirdi.

Ata Demirer ise Tarkan konserinde...

Sibel Can’la birlikte sahneye davet edildi.

Bu bir kariyer yönetim hatasıdır.

Ata Demirer’in “Ben de Cem Yılmaz gibi tek başıma Tarkan’ın yanında sahne almalıyım” demesi gerekirdi.

Haberin Devamı

Tabii eğer Ata Demirer, Ferrari’sini satmış, hırslarından arınmış, kariyeri mariyeri takmayan bir modern zamanlar dervişi haline gelmediyse.

YİĞİDİM ASLANIM ROMANTİZMİ

CHP’ye İYİ Parti’den geçtikten sonra en birinci Ekremci olan birisi şöyle demiş:

*

“Yiğidim aslanım romantizmiyle olmuyor bu işler.”

*

Aslında romantizmle olabilirdi.

Fakat “Yiğidim aslanım romantizmi” ile olmadı.

Çünkü tam oturmuyordu, kekremsi kaçıyordu.

Acaba Demirel’in “Oturmayan bir romantizm, güldürmeyen fıkraya benzer” diye bir sözü var mıdır?

BİR TEKLİFİM VAR: SDG DEMEYELİM

“Suriye Demokratik Güçleri” dediğimiz sırada...

O yapının içinde Araplar da vardı.

*

Ancak artık yok.

SDG demek, artık saha gerçekliğine hiç uymuyor yani.

*

Haberin Devamı

PYD diyebiliriz. YPG diyebiliriz.

*

Hatta çok daha düz bir anlatımla PKK dememiz çok daha isabetli olur.

KALIBININ ADAMI DEĞİLMİŞSİN EDİ RAMA

BEN bu Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı çok severdim:

*

Uzaktan delikanlı bir duruşu vardı. Sanatla uğraşırdı, resim yapardı. Sergiler açmıştı. Siyasette sosyalist çizgideydi. Eşi Müslüman’dı. “Kurban” diye bir siyasi hatıratı vardı, İletişim’den Türkçesi çıkan. Basketbolculuğu da vardı. “Her ülkeyle iyi geçinirim ama Türkiye’yle biraz fazla iyi geçinirim” derdi.

*

Artık fikrim tamamen değişti:

İki metrelik boyuna bakıp “Yazık, kalıbının adamı değilmiş” diyorum.

*

Çünkü bu Edi Rama...

İsrail’e gitti. Bebek katliamlarını görmezden geldi. Netanyahu’nun karşısında kırıttı. Kendisine İsrail Parlamentosu’nda konuşma yapma hakkı tanınması karşısında eridi. Holokost’tan söz ederken Gazze’deki soykırımı görmezden geldi. Ne görmezden gelmesi. Neredeyse Filistin’i suçlu çıkardı.

*

Haberin Devamı

İsrail’e yaranmak için alçalan çok oldu şu son süreçte. Ama hiçbiri Edi Rama kadar alçalmadı.