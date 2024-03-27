9 soruda emekli promosyonunda merak edilenler

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Başvurular pazartesi günü başladı ve devam ediyor. Ziraat Bankası ve Halkbank, promosyon ücretlerini artırırken, diğer bankaların aynı uygulamayı emekli maaşı alanlara yapıp yapmayacağı merak konusu. SGK ise, özel bankalarla görüşmelerini yürütüyor. Peki, yeni promosyon tutarlarından kimler, nasıl yararlanacak, nereye başvurulacak? İşte emekli promosyonu konusunda tüm merak edilenler.

1-Banka promosyonu uygulamasından kimler yararlanıyor?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ve dul ve yetim aylığı alanlar yararlanıyor.

2-Şartlar neler?

Emekli maaşını taşıyacak emekliler, taşıdıkları bankaya üç yıllık taahhütte bulunuyor ve bu üç yılda da maaşlarını bir başka bankaya taşıyamıyor. Bunun karşılığında da bankanın promosyon imkanlarından yararlanıyor. Üç yıllık süre dolduğunda da isterlerse maaşlarını başka bankaya taşıyor ya da maaş aldıkları bankanın promosyon imkanı daha avantajlı ise yeni bir taahhütle maaşlarını almaya devam ediyor.

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3-Yeni emekli olacaklar ne yapacak?

Yeni emekli olacakların, SGK formunda maaş almak istedikleri bankayı seçme hakları bulunuyor. İstedikleri bankayı seçebilirler ve seçtikleri bankanın emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler. Banka tercihi yapılmazsa emekli maaşı SGK tarafından Ziraat Bankası’na yatırılır. Ziraat Bankası da emekli maaş promosyonu veriyor ve ilk emekli olanlar üç yıllık taahhütte bulunarak, Ziraat Bankası’ndan promosyon alabiliyor. İsteyen daha sonra emekli maaşını başka bir bankaya da taşıyabiliyor.

4-Promosyon miktarı ne kadar?

Düne kadar kamu bankaları emekli maaşına göre 3 ila 5 bin lira arasında promosyon ödemesi yapıyordu. Özel bankalar ise yine maaşa göre 10 bin liraya; hatta 12 ila 15 bin liraya kadar promosyon veriyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından sonra kamu bankaları maaşa göre 8 bin lira ve 12 bin lira arasında değişen tutarlarda promosyon ödeyecek. Maaşı 10 bin lira ve yukarı olanlar 8 bin lira, 20 bin lira ve yukarı olanlar ise 12 bin lira promosyon ücreti alacak. Promosyon tutarı maaş göre değişeceğinden alacağınız promosyon tutarı 9 bin lira, 10 bin lira, 11 bin lira şeklinde olacak.

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5-Tüm bankalar mı 8 ila 12 bin lira promosyon veriyor?

Şimdilik kamu bankaları arasında Ziraat ve Halkbank veriyor. SGK, özel bankalarla da bu rakamların verilmesi konusunda görüşmeler yapıyor. Ancak çoğu özel banka sene başından itibaren emekli maaşını taşıyanlara zaten 8 bin lira ile 15 bin lira arasında değişen tutarlarda promosyon ödemesi veriyordu ve bu imkândan birçok emekli yararlandı. Kamu bankalarının ise diğer özel bankalara kıyasla promosyon ücretleri düşüktü son karar ile kamu bankalarının promosyon tutarları artırılmış oldu.

6-Kamu bankasından promosyon almıştım, yeni tutar üzerinden de promosyon alabilir miyim?

Alabileceksiniz. 2022 yılına ait devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuru yapıp, yeni promosyondan yararlanabilirsiniz. Başvurunuz kabul edildiğinde önceki döneme ilişkin iade tutarı banka tarafından kesilecek ve üzeri ödenecek. Örneğin, bankadan 2022 yılında üç yıllık sözleşme gereği 3 bin lira promosyon aldınız. Bu da yıllık bin lira promosyon ücreti anlamına geliyor. Yeni tutardan yararlanmak için başvurdunuz ve şimdiki maaşınız da 10 bin lira. Yeni promosyon hakkınız ise 8 bin lira. Bu durumda banka kalan bir yıllık promosyon tutarınız olan bin lirayı kesecek ve size 7 bin lira promosyon ödeyecek. Bunun için de banka ile üç yıllık yeni bir promosyon sözleşmesi yapacaksınız ve üç yıl boyunca başka bir bankaya geçemeyeceksiniz.

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7-Ne zaman ve nereye başvuracağım?

Promosyon başvuruları 25 Şubat’ta başladı ve devam ediyor. Ödemeler ise 28 Şubat’ta başlayıp, devam edecek. Başvuruları ise bankaların şubelerinden, internet şubelerinden, mobil uygulamalarından, müşteri iletişim merkezlerinden yapabilirsiniz. Bazı bankalar SMS ile de başvuru kabul ediyor.

8-Ölüm aylığı alanlar da promosyon alabilecek mi?

Ölüm aylığı alanlar önceleri de promosyon için başvurup, alabiliyordu. Son durumda SGK bir açıklama yaparak, ölüm aylığı alan 3.3 milyon hak sahibinin de kamu bankalarına başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alabileceklerini duyurdu.

9-Maaşımı özel bankaya taşımıştım, promosyon aldım, şimdi yeniden başka bir bankaya taşıyıp, promosyonundan yararlanabilir miyim?

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Yararlanabilirsiniz. Örneğin, özel bankadan bir yıl önce üç yıllık sözleşme ile promosyon aldınız ve bunun da bir yılı geçti. Kalan iki yılın tutarını bankaya ödersiniz ve maaş ödemenizi yeni bankaya yaparsınız ve o bankanın promosyon ödemesinden yararlanırsınız.