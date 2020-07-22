58 yaşında emekli olacaksınız

Soru: İşe ilk giriş tarihim 2003 yılı ve 4 bin 500 prim ödeme gün sayımı doldurmuş durumdayım. Bugün çalışmayı bırakırsam 58 yaşında emekli olabilir miyim? Seda S.
Cevap: Kadın 4/A’lılar için 2003 yılında ilk işe giriş tarihi olanların yaş nedeniyle emekliliklerinde 25 yılı ve 4 bin 500 prim ödeme gün sayısını doldurmaları halinde 58 yaşında emekli olabilirler. Bugün çalışmayı bırakırsanız 58 yaşında emekli olabilirsiniz.
BORÇLANARAK EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
Soru: Ticaret meslek lisesi okurken SSK numarası vermişlerdi ancak sigorta başlangıcı 11.09.1995 alınmış olsa da hiç gün yatmamış. Gün yatma işlemi 25.04.1999 tarihinde başlamış. Bu durumda emeklilik için başlangıç tarihi ne olacaktır? Ayrıca lisede okurken staj için çalıştığımız günleri borçlanabilir miyiz? Hasan S.
Cevap: Staj süreleri emeklilikten sayılmıyor. İlk işe başlama tarihinize göre 25 sigortalılık yılını ve 5975 prim gün sayısını doldurduğunuzda 58 yaşında emekli olabiliyorsunuz. Prim gün sayınız emeklilik için yetmiyorsa borçlanabilirsiniz.
25 YILLIK SÜREYİ DOLDURMANIZ GEREKİYOR
Soru: İşe başlama tarihim 12.07.1999. Emeklilik yasasının yürürlük tarihi ise 08.09.1999. Yasadan yaklaşık 2 ay önce işe başladığım için, erkek çalışan olarak, 58 yaşında emekli olmam gerekiyor. Ne zaman emekli olabilirim? İlkay Ü.
Cevap: 24 Kasım 1998 ila 7 Eylül 1999 arası ilk işe giriş tarihi olan erkek sigortalılar, 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlayıp, 5975 gün prim ödediğinde 58 yaşında emekliliğe hak kazanıyor. Bu durumda siz de 58 yaşında emekli olabileceksiniz.
İŞTEN AYRILIRSANIZ İŞSİZLİK MAAŞI ALAMAZSINIZ
Soru: Nisan ayında işyeri adımıza kısa çalışma ödeneğine başvurmuş. Nisan ayında 7 gün sigortam yatmış, mayıs ayında hiç yatmamış. Haziran ayı henüz belli değil. İşten ayrılmak istiyorum, işsizlik ödeneği alabilir miyim? Hakhan Öz.
Cevap: Kısa çalışma ödeneği döneminde emeklilik için sigorta primleri ödenmez. Ancak kısa çalışma döneminde belirli bir süre çalışıyorsanız ve işveren de bu süre için size maaş ödüyorsa o günler için emeklilik priminiz yatar. Çalışmadığınız için priminiz de yatmamış. Kendiniz işten ayrılırsanız işsizlik maaşından yararlanamazsınız. İşverenin sizi işten çıkarması gerekir ancak işten çıkarma yasağı halen devam ettiğinden işveren de sizi işten çıkartamaz.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÇALIŞANDAN KESİLMEZ
Soru: Kısa çalışma ödeneği alıyoruz ama işveren çalıştığımız için bizden kesiyor. Sigorta primimiz yatmıyor. Pandemi bitince yatıracağım diyor. Öyle olabilir mi, geriye dönük ödenebilir mi? Metin C.
Cevap: Kısa çalışma ödeneği devlet tarafından ödenir, dolayısıyla işveren bu paraları sizden kesemez. Sigorta priminin yatmaması doğal, çünkü kısa çalışma ödeneğinden emeklilik primleri ödenmez. Kısa çalışma ödeneği döneminde tüm ay tam mesai yapıyorsanız işverenin kalan maaşınızı ödemesi gerekir. Geriye dönük ödeme diye bir şey iş kanununda yok. Bu durumda işvereniniz kanuna aykırı davranıyor demektir.
58 yaşında emekli olacaksınız
Soru: İşe ilk giriş tarihim 2003 yılı ve 4 bin 500 prim ödeme gün sayımı doldurmuş durumdayım. Bugün çalışmayı bırakırsam 58 yaşında emekli olabilir miyim? Seda S.
Cevap: Kadın 4/A’lılar için 2003 yılında ilk işe giriş tarihi olanların yaş nedeniyle emekliliklerinde 25 yılı ve 4 bin 500 prim ödeme gün sayısını doldurmaları halinde 58 yaşında emekli olabilirler. Bugün çalışmayı bırakırsanız 58 yaşında emekli olabilirsiniz.
BORÇLANARAK EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
Soru: Ticaret meslek lisesi okurken SSK numarası vermişlerdi ancak sigorta başlangıcı 11.09.1995 alınmış olsa da hiç gün yatmamış. Gün yatma işlemi 25.04.1999 tarihinde başlamış. Bu durumda emeklilik için başlangıç tarihi ne olacaktır? Ayrıca lisede okurken staj için çalıştığımız günleri borçlanabilir miyiz? Hasan S.
Cevap: Staj süreleri emeklilikten sayılmıyor. İlk işe başlama tarihinize göre 25 sigortalılık yılını ve 5975 prim gün sayısını doldurduğunuzda 58 yaşında emekli olabiliyorsunuz. Prim gün sayınız emeklilik için yetmiyorsa borçlanabilirsiniz.
25 YILLIK SÜREYİ DOLDURMANIZ GEREKİYOR
Soru: İşe başlama tarihim 12.07.1999. Emeklilik yasasının yürürlük tarihi ise 08.09.1999. Yasadan yaklaşık 2 ay önce işe başladığım için, erkek çalışan olarak, 58 yaşında emekli olmam gerekiyor. Ne zaman emekli olabilirim? İlkay Ü.
Cevap: 24 Kasım 1998 ila 7 Eylül 1999 arası ilk işe giriş tarihi olan erkek sigortalılar, 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlayıp, 5975 gün prim ödediğinde 58 yaşında emekliliğe hak kazanıyor. Bu durumda siz de 58 yaşında emekli olabileceksiniz.
İŞTEN AYRILIRSANIZ İŞSİZLİK MAAŞI ALAMAZSINIZ
Soru: Nisan ayında işyeri adımıza kısa çalışma ödeneğine başvurmuş. Nisan ayında 7 gün sigortam yatmış, mayıs ayında hiç yatmamış. Haziran ayı henüz belli değil. İşten ayrılmak istiyorum, işsizlik ödeneği alabilir miyim? Hakhan Öz.
Cevap: Kısa çalışma ödeneği döneminde emeklilik için sigorta primleri ödenmez. Ancak kısa çalışma döneminde belirli bir süre çalışıyorsanız ve işveren de bu süre için size maaş ödüyorsa o günler için emeklilik priminiz yatar. Çalışmadığınız için priminiz de yatmamış. Kendiniz işten ayrılırsanız işsizlik maaşından yararlanamazsınız. İşverenin sizi işten çıkarması gerekir ancak işten çıkarma yasağı halen devam ettiğinden işveren de sizi işten çıkartamaz.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÇALIŞANDAN KESİLMEZ
Soru: Kısa çalışma ödeneği alıyoruz ama işveren çalıştığımız için bizden kesiyor. Sigorta primimiz yatmıyor. Pandemi bitince yatıracağım diyor. Öyle olabilir mi, geriye dönük ödenebilir mi? Metin C.
Cevap: Kısa çalışma ödeneği devlet tarafından ödenir, dolayısıyla işveren bu paraları sizden kesemez. Sigorta priminin yatmaması doğal, çünkü kısa çalışma ödeneğinden emeklilik primleri ödenmez. Kısa çalışma ödeneği döneminde tüm ay tam mesai yapıyorsanız işverenin kalan maaşınızı ödemesi gerekir. Geriye dönük ödeme diye bir şey iş kanununda yok. Bu durumda işvereniniz kanuna aykırı davranıyor demektir.