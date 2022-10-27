10 soruda kadınlara konut desteği

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Program kapsamında da 2 bin 23 adet konut eşi vefat etmiş kadınlara verilecek. Bunun için de Bakanlık, 607 milyon TL bütçe ayırdı. Peki, kimler bu destekten yaralanabilecek, konut projesi ilk olarak nerelerde başlayacak? İşte, detaylar...

1 - Kaç kişiye konut verilecek?

Eşi vefat etmiş kadınlara toplamda 2 bin 23 adet konut verilecek. Program kapsamında hane başına 300 bin lira destek sağlanacak.

2 - Yeni konut mu yapılacak?

Hem konut yapılacak hem de konut satın alınacak. Arsa temin edilerek, yeni inşa edilecek konutlar 80 metrekare olacak. Aynı şekilde satın alınıp, programdan yararlanacak kadınlara verilecek konutlar da 80 metrekare olarak satın alınacak.

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3- Konut verilecek kişi konutun da sahibi olacak mı?

Hayır, konutların mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında olacak. Konutta oturacak kişi, kira ve hiçbir bedel ödemeden oturacak. Kişi herhangi bir nedenden evden çıkar ya da vefat ederse, eşi vefat etmiş bir başka kadına konut tahsis edilecek.

4 - Konutları kim yapacak veya satın alacak?

İhtiyaç duyulan konut başına 300 bin liralık kaynak belediyelerden sağlanacak.

5 - Program ilk olarak nerede başlayacak?

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı için çalışmalara başlandı. İlk olarak da Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun, Bingöl’de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile protokol anlaşması yapıldı. Bu kapsamda eşi vefat etmiş kadınlara yönelik konut temini ilk olarak bu illerde başlayacak diyebiliriz.

6 - Kimler, konut desteğinden yararlanacak?

Eşi vefat etmiş ve 18 yaşın altında en az üç çocuğu olan kadınlar destekten yararlanacak. Üç çocuktan fazla çocuğu olanlar da yararlanabilecek. Destekten yararlanabilmek için konutların yapıldığı ilde ikamet etme şartı da aranıyor.

7 - Destekten yararlanmak için gelir şartı aranıyor mu?

Konut desteği alabilmek için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında faydalanıcı olmak gerekiyor. Yani; herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamak ve sosyal güvenlik kurumundan gelir almamak gerekiyor. Ayrıca aylık geliri net asgari ücretin üçte birinden az olan (1.833 lira) kişiler de destekten yararlanabilecek.

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8 - Barınma yardımı alanlara da konut verilecek mi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi kişilere evlerinin bakım, onarımı ya da ev yapım için yardımda bulunuyor. Bu kapsamda da ev onarımları için 75.000 lira, prefabrik ev yapımı için 150.000 lira, betonarme ev yapımı için de 200.000 lira devlet destek oluyor. Bu desteklerden yararlananlar Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı’na başvuramayacak, konut desteğinden yararlanamayacak.

9 - Sosyal konut projesi desteğinden yararlananlara ev verilecek mi?

Sosyal güvencesi olmayan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Toplu Konut İdaresi aracılığıyla sosyal konut edinme yardımı yapılıyor. Bu kapsamda geri ödemeli olarak sosyal konut veriliyor. Geri ödemeler 1+1 konutlar için ayda 100 TL, 2+1 konutlar için 130 TL olmak üzere 270 ayda tamamlanıyor. Sosyal konut projesinden yararlananlar Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı’na başvuramayacak.

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10 - Destek için nereye başvurulacak?

İllerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYD) başvurulacak.