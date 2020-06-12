Yorgo ile Yunanistan’ı konuştuk

Libya ile mutabakat, Meriç’teki mülteci akını, Ayasofya’nın açılması derken Yunanistan’da anlaşılan Türkiye’nin konuşulmadığı bir gün geçmiyor.
Bu nedenle 15 yıldır Atina Temsilcimiz olan Yorgo Kırbaki ile dün yaptığımız ‘Yunanistan’da neler oluyor’ sohbetini bu sütuna taşımaya karar verdim.
* Selam Yorgo. Yunanistan’da Türkiye gündemi yoğun sanırım.
Yunan medyası Türkiye ile yatıyor, Türkiye ile kalkıyor. Haber bültenlerinde bugünlerde üç haber var. 1-Türkiye, 2-Koronavirüs, 3- Kimliği meçhul bir kadının, Atina’da bir başka kadının yüzüne kezzap atması. Türkiye ile ilgili haberlerde hani olumlu bir şey duymak, okumak neredeyse imkansız. Bazen adını ilk kez duyduğum haber sitelerinin iddiaları haber oluyor. Mesela Türkiye’de bekçi yasası bile büyük ilgi çekiyor. Tabi FETÖ’cülerin propaganda sitelerinde yer alan iddialara, Yunan medyası büyük ilgi gösteriyor.
* Türkiye’ye bu yoğun ilgiyi nasıl yorumluyorsun?
Türk-Yunan ilişkileri son yılların en kötü dönemini yaşıyor. Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanlarına ilişkin mutabakat protokolünün imzaladığı 29 Kasım’dan itibaren ilişkilerde aniden yükselen tansiyon, Meriç’te şubat ayında sığınmacılar ile yaşanan olaylarda tavan yaptı. Koronavirüs ortamında bile ilişkilerde yumuşama yaşanmadı. Son olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Türkiye’nin BM’ye bildirdiği Libya ile anlaşmadaki koordinatlar içinde yer alan bazı bölgelerde arama için Türkiye Enerji Bakanlığı’ndan ruhsat talebinde bulunması üzerine Atina’da büyük gürültü koptu. Atina, bazı Yunan adalarının kıta sahanlığının ihlal edildiğini savunuyor.
Ha bir de Ayasofya meselesi var. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’a göre Ayasofya kimseye ait değil, bir dünya kültür mirası.
* Türkiye’nin Libya ile anlaşmasına niye karşı çıkıyorlar?
Yunanistan, Türkiye’nin anlaşma yaptığı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es Serrac için ‘Böyle bir yetkisi yok. Anlaşmada Girit adası haritadan siliniyor. Uluslararası hukuka aykırı’ diye itiraz ediyor. Libya’da Serrac’ı devirmeye çalışan darbecilerin lideri Halife Hafter’i destekleyen Yunanistan, Ege’de adaların kıta sahanlığı bulunduğunu savunuyor. Bu konuda ABD ve AB’den gelen mesajlar ise Yunanistan’ı cesaretlendiriyor. Atina’nın ayrıca, Türkiye ile sorunları bulunan İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle ‘ittifaklar’ kurmaya çalıştığını da unutmamak gerek.
* Yunan Bakan Dendias, Mısır’a niye gidiyor?
Üç gün önce Atina, İtalya ile deniz sınırlarını belirleyen bir anlaşma yaptı. 19 Haziran’da Kahire’ye gidecek olan Yunan Bakan Dendias, Mısır ile kısmi bir Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması yapmak istiyor. Ancak anlaşma konusunda Atina’nın da şüpheleri var. Nitekim Dendias’ın ‘Mısır ile anlaşma sağlarsak Türkiye-Libya anlaşmasına büyük sorun yaratmış oluruz. Ancak Mısır, Türkiye’nin ayağına basmaktan kaçınmayı tercih ediyor’ sözleri dikkat çekici. Yunanistan’ın bir de Avrupa Birliği nezdinde girişimleri var. Orada da Doğu Akdeniz geriliminde AB’yi daha güçlü bir şekilde arkalarına almak istiyorlar.
* Ankara-Atina hattında bir diyalog zemini olamaz mı?
Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve bakanlar her fırsatta ‘Egemenlik haklarımızı koruyacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız’ diyorlar. Türk-Yunan ilişkilerinde çekişmelerin yaşanması eşyanın tabiatına aykırı değil, ama bu defa iletişim kanalları epey kapalı. Muhalefet lideri Aleksis Çipras da Kathimerini gazetesine verdiği demeçte buna dikkat çekmişti. “Ben başbakan iken en zor anlarda bile telefona sarılıp Erdoğan ile konuşuyordum. Miçotakis bunu yapamıyor” diyordu.
İlişkiler ne zaman düzelir dersen? Bana göre her şeyin özünde Kıbrıs sorunu yatıyor. Kıbrıs sorunu çözülürse, bambaşka Türk-Yunan ilişkileri yaşayabiliriz.
* Türkiye ile gerilim Yunan kamuoyunda nasıl karşılık buluyor?
Başbakan Miçotakis’in Meriç’te ve Ege’de sığınmacıların geçişini engellemesi, Türkiye-Libya anlaşmasına gösterdiği tepki ve koronavirüse karşı mücadelede etkin tedbirler alması popülerliğini son derece arttırdı. Sokaktaki insan için ‘Kiryakos iyi idare ediyor.’ Yani Türkiye ile gerilim iç siyasette de karşılığını buluyor. Ama bunca gerilime rağmen işin başka bir boyutu da var. Türk dizileri. Elif, Erkenci Kuş, Mucize Doktor gibi Türk dizilerine ilgi çok büyük.
Yorgo ile Yunanistan’ı konuştuk
Libya ile mutabakat, Meriç’teki mülteci akını, Ayasofya’nın açılması derken Yunanistan’da anlaşılan Türkiye’nin konuşulmadığı bir gün geçmiyor.
Bu nedenle 15 yıldır Atina Temsilcimiz olan Yorgo Kırbaki ile dün yaptığımız ‘Yunanistan’da neler oluyor’ sohbetini bu sütuna taşımaya karar verdim.
* Selam Yorgo. Yunanistan’da Türkiye gündemi yoğun sanırım.
Yunan medyası Türkiye ile yatıyor, Türkiye ile kalkıyor. Haber bültenlerinde bugünlerde üç haber var. 1-Türkiye, 2-Koronavirüs, 3- Kimliği meçhul bir kadının, Atina’da bir başka kadının yüzüne kezzap atması. Türkiye ile ilgili haberlerde hani olumlu bir şey duymak, okumak neredeyse imkansız. Bazen adını ilk kez duyduğum haber sitelerinin iddiaları haber oluyor. Mesela Türkiye’de bekçi yasası bile büyük ilgi çekiyor. Tabi FETÖ’cülerin propaganda sitelerinde yer alan iddialara, Yunan medyası büyük ilgi gösteriyor.
* Türkiye’ye bu yoğun ilgiyi nasıl yorumluyorsun?
Türk-Yunan ilişkileri son yılların en kötü dönemini yaşıyor. Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanlarına ilişkin mutabakat protokolünün imzaladığı 29 Kasım’dan itibaren ilişkilerde aniden yükselen tansiyon, Meriç’te şubat ayında sığınmacılar ile yaşanan olaylarda tavan yaptı. Koronavirüs ortamında bile ilişkilerde yumuşama yaşanmadı. Son olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Türkiye’nin BM’ye bildirdiği Libya ile anlaşmadaki koordinatlar içinde yer alan bazı bölgelerde arama için Türkiye Enerji Bakanlığı’ndan ruhsat talebinde bulunması üzerine Atina’da büyük gürültü koptu. Atina, bazı Yunan adalarının kıta sahanlığının ihlal edildiğini savunuyor.
Ha bir de Ayasofya meselesi var. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’a göre Ayasofya kimseye ait değil, bir dünya kültür mirası.
* Türkiye’nin Libya ile anlaşmasına niye karşı çıkıyorlar?
Yunanistan, Türkiye’nin anlaşma yaptığı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es Serrac için ‘Böyle bir yetkisi yok. Anlaşmada Girit adası haritadan siliniyor. Uluslararası hukuka aykırı’ diye itiraz ediyor. Libya’da Serrac’ı devirmeye çalışan darbecilerin lideri Halife Hafter’i destekleyen Yunanistan, Ege’de adaların kıta sahanlığı bulunduğunu savunuyor. Bu konuda ABD ve AB’den gelen mesajlar ise Yunanistan’ı cesaretlendiriyor. Atina’nın ayrıca, Türkiye ile sorunları bulunan İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle ‘ittifaklar’ kurmaya çalıştığını da unutmamak gerek.
* Yunan Bakan Dendias, Mısır’a niye gidiyor?
Üç gün önce Atina, İtalya ile deniz sınırlarını belirleyen bir anlaşma yaptı. 19 Haziran’da Kahire’ye gidecek olan Yunan Bakan Dendias, Mısır ile kısmi bir Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması yapmak istiyor. Ancak anlaşma konusunda Atina’nın da şüpheleri var. Nitekim Dendias’ın ‘Mısır ile anlaşma sağlarsak Türkiye-Libya anlaşmasına büyük sorun yaratmış oluruz. Ancak Mısır, Türkiye’nin ayağına basmaktan kaçınmayı tercih ediyor’ sözleri dikkat çekici. Yunanistan’ın bir de Avrupa Birliği nezdinde girişimleri var. Orada da Doğu Akdeniz geriliminde AB’yi daha güçlü bir şekilde arkalarına almak istiyorlar.
* Ankara-Atina hattında bir diyalog zemini olamaz mı?
Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve bakanlar her fırsatta ‘Egemenlik haklarımızı koruyacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız’ diyorlar. Türk-Yunan ilişkilerinde çekişmelerin yaşanması eşyanın tabiatına aykırı değil, ama bu defa iletişim kanalları epey kapalı. Muhalefet lideri Aleksis Çipras da Kathimerini gazetesine verdiği demeçte buna dikkat çekmişti. “Ben başbakan iken en zor anlarda bile telefona sarılıp Erdoğan ile konuşuyordum. Miçotakis bunu yapamıyor” diyordu.
İlişkiler ne zaman düzelir dersen? Bana göre her şeyin özünde Kıbrıs sorunu yatıyor. Kıbrıs sorunu çözülürse, bambaşka Türk-Yunan ilişkileri yaşayabiliriz.
* Türkiye ile gerilim Yunan kamuoyunda nasıl karşılık buluyor?
Başbakan Miçotakis’in Meriç’te ve Ege’de sığınmacıların geçişini engellemesi, Türkiye-Libya anlaşmasına gösterdiği tepki ve koronavirüse karşı mücadelede etkin tedbirler alması popülerliğini son derece arttırdı. Sokaktaki insan için ‘Kiryakos iyi idare ediyor.’ Yani Türkiye ile gerilim iç siyasette de karşılığını buluyor. Ama bunca gerilime rağmen işin başka bir boyutu da var. Türk dizileri. Elif, Erkenci Kuş, Mucize Doktor gibi Türk dizilerine ilgi çok büyük.