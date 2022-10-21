PKK’nın ‘kimyasal yalanı’na sarılan HDP, PKK’nın HDP üyesini infazına sessiz

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Terör örgütü yurtiçinde bitme noktasına geldikçe, Irak ve Suriye’de yönetim kadrosundan 100’ün üzerinde isim imha edildikçe daha önce defalarca kullandığı ve elinde kalan son silah olan bu yalana sarıldı.

YALAN HDP’LİLERİN DİLİNDE

PKK’ya ait internet sitelerinde, “17 Ekim’de yayınlanan yeni bir bilançoya göre son altı ayda en az 2 bin 476 kez yasaklı bomba ve kimyasal silah kullanıldığı” yalanı paylaşıldı.

Bunu uluslararası bir yalan kampanyasına çevirmeye girişen PKK ve sözcülüğünü yapan HDP devreye girerek konuyu TBMM’ye taşıdı.

PKK sözcüsü HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi bile verdi.

Yetmedi, devreye Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı girerek, PKK’ya yakın bir kanala, görüntüleri incelediğini belirtip “Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik-zehirli kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz” diyerek destek oldu.

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CHP, PKK/HDP EL ELE

PKK sözcüsü Selahattin Demirtaş da tutuklu olduğu cezaevinden, Twitter hesabından, 19 Ekim günü “Sosyal medyada PKK’lılara karşı kimyasal silah kullanıldığına dair görüntüler olduğunu avukatlarım aktardılar. Durumun tespiti için bağımsız, uluslararası bir heyetin bölgeye giderek inceleme yapması gerekir. Bunun koşulları sağlanmalıdır. Bu görüntülere TBMM ve muhalefet sessiz kalamaz. Bunu sessizlikle geçiştirmek suçu onaylamaktır” mesajı yayınladı.

Demirtaş’ın 19 Ekim tarihli bu çağrısına CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 20 Ekim saat 01.33’te attığı “Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı suçtur. Yarın itibarıyla iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım” mesajıyla karşılık verdi.

AYNI YALANI 5 KEZ SÖYLEDİLER

TSK’nın kimyasal silah kullandığına dair yalanlar ilk kez ortaya atılmıyor.

Terör örgütü PKK, 2015 ve 2016 yıllarındaki “hendek-çukur eylemleri” sırasında da “TSK kimyasal silah kullanıyor” iftirasını atmıştı. Örgüt, 2018’de de “Türkiye, yasaklı kimyasal silah kullanıyor” yalanına başvurdu.

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2019’da ise TSK topçuları tarafından mevzileri imha edilen YPG’li teröristler, yine “TSK kimyasal silah kullandı” diyerek yalan söylemiş, terör örgütünün kullandığı görüntülerin ise Suriye içsavaşına ait eski görüntüler olduğu anlaşılmıştı. Irak ve Suriye’de ağır kayıplar veren PKK, 2021’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’taki Avaşin – Basyan bölgesindeki kamplarına yönelik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları sırasında da HDP milletvekilleri ve terör örgütü PKK’nın yayın organı ANF yine “Türkiye kimyasal silah kullandı” diye kampanya yaptı.

PKK ve HDP sonuncusu dahil tam beşinci kez “kimyasal silah” yalanını söylemiş oldu.

MSB: ENVANTERDE YOK KULLANMADIK

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Milli Savunma Bakanlığı ise her seferinde olduğu gibi terör örgütü ve konuyu TBMM gündemine taşıyan HDP ve CHP milletvekillerine cevap olarak, “Silahlı Kuvvetlerimiz, uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanmamaktadır. Bu tür mühimmat TSK envanterinde bulunmamaktadır” açıklaması yaptı.

HDP, siyasi sözcülüğünü yaptığı PKK’nın yalanına aracılık yaparken farklı bir gerçeğe gözünü, kulağını ve dilini kapatıyor.

PKK’DAN HDP’Lİ ÇİFTÇİ’Yİ İNFAZ AÇIKLAMASI

PKK terör örgütü son zamanlarda aldığı ağır darbelerden sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan insanlar üzerindeki etkisini kaybetmeye başladı. Korku ve şiddet iklimini yeniden kurmaya çalışan PKK, sivillere yönelik infazlarını artırdı. Sadece bölgede yaşayanları değil, örgüt içinde de “ajan-işbirlikçi” dediklerine yönelik infazlara girişiyor. Örgüt üyelerinin ifadelerine göre, PKK 2019’da 17, 2020’de 17, 2021’de 5, 2022’de de 3 örgüt içi infaz gerçekleştirdi.

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Çobanları, yol inşaatında çalışanları, elektrik işçilerini, esnafları üst üste katleden PKK, geçen hafta da HDP üyesi ve delegesi olan Ozan Çiftçi isimli kişiyi, “ajan” diye infaz etti.

Bunu da PKK’nın ajansı üzerinden şöyle duyurdu: “...hainin, işbirlikçinin yanına bırakmayan mücadelemiz, ölümsüz şehitlerimizin intikamını alarak yoldaşlarımızın dökülen her damla kanının hesabını soracağını bir kez daha herkese göstermiştir... Güçlerimizin gerçekleştirdiği eylemler sonucunda; ...1 ajan cezalandırılmıştır... MİT ajanı olan düşman işbirlikçisi Ozan Çiftçi, otonom intikam timimiz tarafından vurularak cezalandırılmıştır.”

PKK’nın kimyasal yalanına sarılan HDP ve her konuda açıklama yapan PKK sözcüsü Selahattin Demirtaş her nedense parti üyesi ve delegesi Ozan Çiftçi’nin infaz edilmesine sessiz kalıyorlar.