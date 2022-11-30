PKK/HDP’ye 539.5 milyon TL’lik Hazine yardımı durdurulmalı

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“Ankara Demokratik Yüksek Öğrenim Derneği (ADYÖD)” adıyla örgütlenen kadro legal alanda faaliyetlerine son vererek, 1976 yılında Ankara Dikmen Toplantısıyla “Kürdistan Savaşçıları” adını alarak silahlı terör faaliyetlerine başlama kararı aldı.

Örgüt, Öcalan ve 21 kurucu üyenin katılımı ile 27 Kasım 1978’de Diyarbakır’ın Lice ilçesi Fis (Ziyaret) Köyü’nde “kuruluş kongresi” ile PKK adını aldı.

KÜRTLERİ KATLEDEREK İŞE BAŞLADI

Terör örgütü PKK, silahlı eylemlerine sözde haklarını savunduğu Kürtleri katlederek başladı. Kurulduğu ilk yıllarda kendisine rakip gördüğü bölgedeki silahsız Kürt hareketleri “Kawa, Özgürlük Yolu, DDKD, Rizgari, Beş Parçacılar, KUK ve Tekoşin”e karşı saldırılar düzenledi. 30 Temmuz 1979’da Adalet Partisi Milletvekili Mehmet Celal Bucak’ı evinde öldürerek bir bildiriyle partileştiğini duyurdu.

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1984 ŞEMDİNLİ ERUH BASKINI

15 Ağustos 1984 tarihinde ilk büyük ölçekli saldırılarını gerçekleştirerek Eruh baskınında bir erimizi şehit etti, altı er ve üç sivili yaralandı. Şemdinli baskınında ise bir subay, bir astsubay ve bir er yaralandı. 27 Kasım 2022 PKK terör örgütünün kuruluşunun tam 45’inci yılıydı. 1984’teki ilk büyük eyleminden bu yana da tam 38 yıl geçti.

15 BİN ŞEHİT, 1.8 TRİLYON DOLAR MALİYET

Ve Türkiye olarak neredeyse 40 yıldan beri PKK terörü ile uğraşıyoruz. 15 binden sivil ve resmi görevli şehidimiz var. Ülke ekonomisine doğrudan ve dolaylı maliyeti ise 1.8 trilyon dolar olarak hesaplanıyor.

EMPERYALİSTLERİN TETİKÇİSİ

Bugün başta Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkelerinin tetikçiliğini yapan bu sorunu çözemiyoruz.

En önemli sebebi İran, Suriye, Rusya, Yunanistan gibi komşu ülkeler dahil Türkiye düşmanı ABD ve Avrupa ülkelerinin verdiği destekse, ikinci en önemli sebebi ise 1990’dan beri Türkiye içinde varlığını sürdüren siyasi ayağı.

PKK TERÖRÜNÜN SİYASİ SÖZCÜLERİ

PKK terör örgütünün siyasi alandaki faaliyeti 1990’da, elebaşı Öcalan’ın verdiği talimatla başladı. 1990’da Halkın Emek Partisi (HEP) ile başlayan siyasi alandaki faaliyeti; Demokrasi Partisi (DEP), ÖZDEP, Halkın Demokrasi Partisi (HADEP), Demokratik Halk Partisi (DEHAP), Demokratik Toplum Partisi (DTP), Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ve son olarak Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile yoluna devam ediyor.

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Anayasa Mahkemesi hemen hemen aynı gerekçelerle kapatmasına rağmen PKK siyasi alanda bir yenisini kurarak yoluna devam etti. Bugün de HDP hakkında kapatma davası Anayasa Mahkemesi’nde görülmeye devam ediyor.

PKK terör örgütü ile ilişkisini reddetmeyen, her fırsatta elebaşı için kampanyalar yapan, bağlılık konusunda yemin ettikleri Anayasa’ya bağlı kalmayan, son olarak PKK’lıların ortaya attığı, TSK’nın kimyasal silah kullandığı yalanına ortak olan HDP tüm bunlara rağmen, terör örgütünün sözcülüğünü yapmaktan vazgeçmiyor.

TERÖR SÖZCÜSÜNE HAZİNE YARDIMI

Öte yandan yıllardır yasa gereği Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’nden milyonlarca lira maddi yardım almaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti güvenlik güçleri bir yandan terörle mücadele ediyor diğer yandan terör örgütünün siyasi kolu HDP’ye Hazine’den yardımda bulunuyor. Kanuna göre son milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınan ve ülke barajını aşan siyasi partilere her yıl Hazine’den ödenmek üzere devlet yardımı yapılıyor. Hazine yardımı yerel seçimlerin olduğu yıllarda normal tutarın 2 katı, milletvekili seçimi yıllarında ise 3 katına çıkıyor

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Bu kapsamda PKK’nın siyasi ayağı HDP’ye 2023 yılı bütçesinden toplam 539.5 milyon TL Hazine yardımı yapılacak.

Konunun hukuki bir açıklaması elbette var ama ne ahlaki ne vicdani izahı yok. Bir yandan PKK ile hem yurtiçinde hem yurtdışında mücadele et, diğer taraftan hakkında Anayasa Mahkemesi’nde kapatma davası devam eden siyasi ayağı HDP’ye Hazine’den 539.5 milyon lira ödeme yap.

HUKUKÇU ŞEN: YARGITAY BAŞVURABİLİR

Bunu durdurmanın ve engellemenin yolu yok mu?

Hukukçular, Hazine yardımının kapatmaya kararı verilmesi halinde durdurulabileceğini söylüyor. Ne zaman çıkacağı belli olmayan karar açıklandıktan sonra nerede harcandığı belli olmayan yardımın geri alınması ise imkânsız gibi bir şey.

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Yasa gereği Hazine yardımının 179.8 milyon liralık kısmı ocak ayının ilk 10 gününde, kalan kısmı ise Yüksek Seçim Kurulu’nca seçim kararının ilan edilmesini izleyen 10 gün içinde HDP’ye ödenecek.

Prof. Dr. Ersan Şen, kapatma davasını açan Yargıtay Başsavcılığı’nın Hazine yardımının ödenmemesi konusunda tedbir kararı alınması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurabileceğini söyledi.

Anayasa Mahkemesi, 2021 yılı haziran ayında HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davanın iddianamesini oybirliğiyle kabul ettiğinde, Yargıtay Başsavcılığı’nın Hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına bloke konulması yönündeki tedbir talebinin bu aşamada reddine hükmetmişti. Ancak davanın geldiği aşama itibarıyla Yargıtay Başsavcılığı’nın bu talebi yenilemesi de mümkün. Öyleyse iş Yargıtay Başsavcılığı’na düşüyor.

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TERÖRÜN SÖZCÜLERİ ANKARA’DA

Yargıtay yapmazsa yetkisi var mı bilmiyorum ama, Hazine’den sorumlu Bakan Nureddin Nebati, ödemenin durdurulması için hukuki olarak elinden ne geliyorsa yapmalı.

Asıl önemlisi ise PKK’nın uzantısı siyasi partinin kapatılması yanında bir yenisinin kurulmasının engellenmesidir. Yurtiçinde ve sınır ötesinde ne kadar başarı sağlanırsa sağlansın Ankara’da TBMM çatısı altında siyasi faaliyeti sonlandırılmazsa PKK terörüne karşı kesin başarı sağlanamaz.