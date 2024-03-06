PKK/DEM ile kirli ittifakın lideri Özgür Özel, Atatürk değil

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“Bunu kaç kere söylesin CHP? Bu CHP’nin tek başına girdiği bir seçim. Herhangi bir ittifak yok. Bu seçim çok özel bir seçim. Yeni bir denklem var. Millet İttifakı’nı kurduğumuz partilerle birlikte değiliz. Millet İttifakı’nı oluşturan seçmen bir yere gitmedi. Kimse bize mecbur değil, herkesten oy istiyoruz. Seçmenin temel itirazları duruyor. Bizim bu seçimde DEM’le olan ilişkimizde, ne onların kayıtsız şartsız bize desteği söz konusu ne de bizim DEM’le kazanmaya yönelik işbirliğimiz söz konusu. Belirli yerlerde kent uzlaşısı olarak adlandırılan uzlaşı sağlanmış durumda ama DEM’in adayları var ve bize de kaybettirecekleri birçok yer olabilir.”

Kısaca, bir ittifak yok, PKK/DEM ile bir sözde kent uzlaşısı varmış.

Özgür Özel, 3 Mart günü Tekirdağ’da da kendisini dinleyenlere “İttifak yok diye kimse endişelenmesin, Türkiye ittifakı var”diye seslendi.

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“Türkiye ittifakı” konusundaki asıl şok edici açıklamasını ise 4 Mart günü yaptı: “Türkiye ittifakı, gücünü Türkiye’den alan bir ittifaktır. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanıdır ama Türkiye ittifakının lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Türkiye ittifakı, Atatürk’ü sevenlerin ittifakıdır.”

KANDIRMAYA DEVAM

19 Ağustos 2023 günü Muğla Bodrum’da partililere seslenirken, “En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var. Sıkışınca Milli Mücadele’den, Atatürk’ten bahsederek alkış alarak ilerlenemez. Bunda bir kolaycılık, birbirimizi kandırmak var...” diyen Özgür Özel, yerel seçim sürecinde seçmeni kandırmak için her güne bir “Atatürk” adı sıkıştırmaya başladı.

Ama en çirkini, PKK’nın siyasi kolu DEM ile yaptığı işbirliğini kamufle etmek için “Türkiye ittifakı” adını koyduğu ortaklığın liderinin de Atatürk olduğunu söylemesiydi.

Ben bu konuda yazmaktan bıktım, o Atatürk’ün adını PKK/DEM ile yaptığı kirli pazarlığı örtmek için kullanmaktan sıkılmadı.

İMAMOĞLU İÇİN

Kendisinin meydanlarda “Türkiye ittifakı” dediği, PKK/DEM’lilerin “Kent uzlaşması” adını koyduğu, özü “Kandil uzlaşması” olan bu işbirliğinin detayları ortaya çıktı artık.

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PKK/DEM ile yapılan pazarlıkların en tepesinde İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun desteklenmesi yer alıyor. Şantaj aracı Başak Demirtaş’ın sözde adaylıktan çekilip Meral Danış Beştaş’ın aday yapılması bunun göstergesiydi. Beştaş, kazanmak iddiasıyla değil sadece göstermelik “tavşan aday” olarak ismi öne sürülen bir isim. Bunun karşılığında, PKK/DEM’in aday göstermesi de aday göstermemesi de uzlaşının parçasıydı. Örneğin, İstanbul’un 22 ilçesinde PKK/DEM’in aday göstermemesi gibi.

PAZARLIĞIN MADDELERİ

Karşılığında PKK/DEM, İstanbul Esenyurt’ta kendisinin onayladığı Ahmet Özer isminin aday yapılmasını sağladı. Özer, CHP’liden çok PKK/DEM zihniyetinde olan bir siyasetçi. Zaten 2015’te de Van’dan PKK/HDP milletvekili aday adaylığı için başvuru yapmış. Yine Mersin Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde de CHP adayı PKK/DEM’in onayladığı isimlerden oluşuyor.

Pazarlıkta sadece bu yok.

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Belediye meclis üyelikleri de bu pazarlığın parçası. Örneğin İstanbul’da, CHP listelerinde 31 ismin PKK/DEM’lilere ayrıldığı basına yansıdı. Sabah’tan gazeteci Kenan Kıran’ın haberine göre, Sancaktepe’de terör örgütü elebaşı Öcalan için pasta kesen YSP yöneticisi Elif Gül ve Beyoğlu’nda DEM PM üyesi Turabi Şen CHP listelerinin ilk sırasında yer aldı.

DEM Parti; Esenyurt, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe, Sarıyer, Beyoğlu, Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerinde 31 meclis üyesi adayıyla CHP listelerine yazıldı.

Sancaktepe’de 3, Beyoğlu’nda 2, Tuzla’da 3, Eyüpsultan’da 2, Üsküdar’da 2, Zeytinburnu’nda 1, Esenyurt’ta 10, Kartal’da 2, Sarıyer’de 2 ve Maltepe’de 2 PKK/DEM’li CHP listelerinden belediye meclis üyesi adayı yapıldı. Yine Mersin’de PKK/DEM’liler CHP listelerinden belediye meclis üyeliğine aday yapıldılar. Tamamına yakını da seçilecek yerlerde olan bu isimler seçimi kazandığında, PKK/DEM İstanbul ve Mersin’de belediye meclislerinde grup kurabilecekler.

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NAMUS ŞEREF SÖZÜNÜ UNUTTU

Oysa, Özgür Özel 4 Kasım Kurultayı’nda namus şeref üzerine ne sözü vermişti? Milletvekili, belediye başkanlıkları ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesinde önseçim yapılacağı sözü vermişti. Bugün geldiği noktada ise belediye başkanlıkları ve belediye meclis üyeliklerini PKK terör örgütü DEM ile yaptığı kirli pazarlıkla belirliyor. Bir de utanmadan yaptığı işbirliğine “Türkiye ittifakı” adını verip liderinin de Atatürk olduğunu söylüyor.

Parti kurultayında verdiği namus ve şeref sözünü tutamayan bir Genel Başkan’dan utanmasını beklemek de zaten boşuna çaba. Asıl önemlisi ne yapıp edip her sıkıştığında kitleleri kandırmak için Atatürk adını kullanan Özgür Özel gibi istismarcıların elinden kurtarmak lazım.