Özgür Özel para kulelerinde ‘sayman’ yalanını neden söyledi

CHP İstanbul il binasının alımıyla ilgili soruşturma İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu etrafındaki isimlere doğru ilerledikçe, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nu kurtarayım derken söylediği yalanla partisini de zora sokuyor.

Ekrem İmamoğlu’nun “kasası” diye bilinen Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ile taşıyıp, saydığı paraları şimdi CHP milletvekili olan İmamoğlu’nun avukatı Turan Taşkın Özer’den aldığını söylemişti.

Paranın kaynağına hiç değinmeyen Özgür Özel, balya balya paraları sayan Fatih Keleş’i sözde yetkili ilan ederek soruşturmanın üzerini örteceğini zannediyor galiba. Sözcü TV’de konuyla ilgili soru üzerine Özgür Özel görüntülerde para sayan kişi olan Fatih Keleş’in il saymanı olduğunu iddia ederken aynen şunları söyledi: “Bu görüntülerin eski olduğu ortaya çıktı. O görüntüyü genişletince ve gerçeğine ulaşınca görüntünün il binası satın alması için olduğu ortaya çıkıyor. Para sayan kişinin o gün Ekrem Bey’in danışmanı değil, ilin saymanı, il yönetici olduğu ortaya çıkıyor. Etrafındaki herkes gayet meşru bir iş yapmanın bilinciyle... Biz bu yapılan soruşturmanın en hızlı şekilde sonuçlanmasını istiyoruz.”

İLDE YÖNETİCİ SAYMAN DEĞİL

Oysa sadece internete bakın ve CHP kaynaklarından yaptığınız küçük bir araştırmada, 2019 tarihinde CHP il saymanlığı görevinde başka bir ismin olduğu görülüyor.

Ayrıca Fatih Keleş o tarihte ‘CHP İl Saymanı ya da yöneticisi’ değil. Daha da ilginci 2009’dan beri CHP üyesi olan Fatih Keleş hiçbir zaman CHP İstanbul İl yöneticisi olmamış, dolayısıyla hiçbir zaman ‘İl Saymanlığı’ görevinde bulunmamış.

Ayrıca para sayılan ofiste CHP İl Başkanlığı’ndan sadece Özgür Nas ile Can Poyraz bulunuyordu. Nitekim Özgür Nas o tarihte CHP İl Başkan Yardımcısı olarak satıcı Ali Rıza Braka ile ‘tesellüm belgesi’ adı verilen bir A4 kâğıdına imza atmıştı. Eğer Fatih Keleş, CHP İl Yönetim Saymanı olsaydı ve yasal bir işlem yapılmış olsaydı imzayı kendisi atardı.

KELEŞ “SAYMANIM” DEMEDİ

Görüntülerin çekildiği tarih olduğu iddia edilen 2019 yılında CHP İl Saymanı Zehra Özdemir’di. 15 Şubat 2018’de İl Saymanı Gürkan Canol oldu. Canol görevi 11 Eylül 2018’de Zehra Özdemir’e bıraktı. Özdemir de görevi 27 Şubat 2020’de Server Gökmen’e devretti.

Özgür Özel’in CHP Genel Başkan olarak Fatih Keleş’in il saymanı olarak para saydığını söylemesi hata ya da bilgisizlikle açıklanabilecek bir durum değil. Bu herkesin gözüne baka baka kayıt dışı parayı aklama çabasından başka bir şey değildir.

Nitekim Fatih Keleş’in halen başkanlığını yaptığı İBB Spor Kulübü internet sitesinde yer alan özgeçmişinde böyle bir bilgi yer almadığı gibi, soruşturmada verdiği ifadesinde de ne CHP il yönetiminde görev yaptığı ne de il saymanı olduğuna dair bilgi yer almıyor.

Fatih Keleş savcılık ifadesinde özgeçmişini şöyle anlatıyor: “2009 yılından beri Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. Bu partinin birçok kademesinde görev yapmakla birlikte halihazırda CHP Beylikdüzü Meclis üyesiyim. Kamuoyuna yansıyan ve şu anda hakkımda soruşturma başlatılmasına neden olan görüntüler 2019 yılının Aralık ayına aittir. Ben bu tarihte resmi olarak CHP Beylikdüzü Meclis üyesiydim. Bunun dışında parti içinde resmi veya gayriresmi görevim ve sorumluluğum yoktur. Ben aynı zamanda 2019 yılından beri İBB Spor Kulübü Başkanı’yım. O tarihlerde İBB Spor Kulübü dernek statüsündeydi. Ben de dernek genel kurulu tarafından kulüp başkanı olarak seçilmiştim. Halen bu görevim devam etmektedir.”

“KAPORA” DEĞİL YALAN

Özgür Özel daha önce de balya balya paraları “kapora” diye aklamaya çalışmıştı. Oysa satıcı Ali Rıza Braka savcılık ifadesinde, 6 Kasım 2019 günü imzaladıkları ‘Satış Vaadi Sözleşmesi’nde tutarı 24 milyon 360 bin TL olarak gösterdiklerini ve CHP’nin ilk ilk bölümü olan 6 milyon TL’yi 6 Kasım 2019 günü, ikincisi bölümü olan 8 milyon TL’yi 18 Kasım günü, 11 Kasım 2019 günü de 10 milyon TL ve 360 bin TL’nin ödendiğini söyledi. Deste deste sayılan 15 milyon 510 bin TL’nin ise avukatın ofisinde kendisine 9 Kasım 2019 günü elden teslim edildiğini anlatmıştı. Dolayısıyla alım satım işlemleri deste deste paraların sayılmasından bir ay önce kasım ayı başında başlamış. 6 Kasım 2019’da, sözleşme imzalandığı gün 6 milyon dolar resmi olarak satıcıya yollanmış. Dolayısıyla deste deste paraların kapora olmadığı açık. Ayrıca kaparo olsa satış tutarından düşülmesi gerekiyordu.

PARANIN KAYNAĞINA GİDİŞ



Şüphelilerin verilen ifadeleri üzerine her geçen gün genişleyen soruşturmanın CHP yönetimini, Özgür Özel’i, Ekrem İmamoğlu’nu rahatsız ettiği görülüyor. Özellikle Fatih Keleş’in paraları şimdi CHP milletvekili olan Turan Taşkın Özer’in ofisinden aldığına dair sözleri, gerçeği ortaya koymaktan uzak olduğu ortaya çıkıyor. Savcılığın odaklandığı noktalardan birisinin de paranın kaynağı olduğu anlaşılıyor. Çünkü ortaya her çıkan görüntü, verilen her bir ifade eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu her ne kadar “Bilmiyorum” dese de paranın kaynağı konusunda fotoğrafı netleştiriyor.

Şu ana kadar İBB’den ihale verilecek kişiden temin edilen paralar, korkutularak, tehditle işadamlarından toplanan paralar, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin oğlu Serkan Çebi’nin, Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsünbül’ün, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in Özel Kalem Müdürü Onur Öksel’in görüntüleri, balya balya paraların kaynağı konusunda fikir veriyor. Özgür Özel’in yalanlara sığınması, İmamoğlu’nun her geçen gün artan korkusu, CHP’lilerin “Saraçhane Bülbülleri” adını verdiği fonlanan medyacıların suskunluğu da bundan.