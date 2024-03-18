“Musluktan su içiliyor” diye yalan söylüyor su içer gibi yalan söylüyor

Haberin Devamı

Beş yıl sonra örnekler vererek, “Evet İstanbul’da her şey güzel oldu” diyen kaç kişi var?

İstanbul’da kendi ilçesi Beylikdüzü dışında adını bilinmeyen Ekrem İmamoğlu, 2019 seçimlerine üç ay kala, 2018 Aralık’ta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak tanıtıldı.

Kılıçdaroğlu’nun tüm muhalefet partilerini tek adayın arkasında toplama taktiği sonucu seçimi kazandı. Tek bir örnek vereyim; PKK’nın siyasi kolu HDP’nin desteği olmasaydı kazanması imkânsızdı.

Ekrem İmamoğlu ise başarının kendisine ait olduğunu sandı, hâlâ da öyle sanıyor.

Hatta reklamcısı Necati Özkan nasıl bir kampanya ile seçimi kazandıklarını anlatmak için “Kahramanın Yolcuğu” diye bir kitap bile yazdı.

Aday gösterildiği 2018 yılı Aralık ayında, yüzde 14.4’lük tanınma oranı varken, her nasılsa “kampanya makinesi” adını verdiği yöntemle tanınma oranını yüzde 94’e çıkardıklarını anlattı.

Haberin Devamı

Özkan’a göre, “İmamoğlu, kampanya başladığı zaman neredeyse hiç tanınmayan bir yerel siyasetçiydi. Kampanya sona erdiğinde toplumun yüzde 96’sı tarafından ve uluslararası alanda tanınan bir kahramana dönüştü.”

İÇİ BOŞ ‘KAHRAMAN’

Reklam ürünü her sanal kahraman gibi içi boştu. O kampanya sırasında taraftarları hiçbir vaade bakmadı, akıllarında sadece “Her şey güzel olacak” sözü kaldı. İçlerinde sadece Erdoğan nefreti ile sandıklara koştular. İmamoğlu, hatta bugün tartışılan vaatlerini o günlerde meydanlarda anlatma ihtiyacı bile hissetmedi. O yüzden bugün sorulduğunda “Hatırlamıyorum” cevabını vermesi normal, çünkü bazılarını kendisi de bilmiyor. Hatırlamıyor, yani aslında bilmiyor.

Kendi vaatlerinin yazılı olduğu broşürleri okuduğu bile şüpheli. Çünkü o seçim sürecinde buna gerek yoktu. Taraftarları ateşleyen tek şey vardı; Erdoğan nefreti...

“HATIRLAMIYORUM”

Aradan 5 yıl geçti ve artık reklam kampanyası değil haklı olarak icraatları sorgulanıyor.

Gazeteciler soruyor:

Haberin Devamı

-Mevcut metro hattını iki katına çıkartacağınızı vaat etmişsiniz?

İmamoğlu: Hatırlamıyorum.

-Haftada bir gün yuva kuran gençlere sosyal tesislerde ücretsiz düğün vaadi?

İmamoğlu: Hatırlamıyorum.

-15 bin sosyal konut üreteceğinizi söylediniz?

İmamoğlu: Yanlış hatırlamıyorsam 10 bin olması lazım.

-5 yılda 100 bin konutun dönüşümünü vaat etmişsiniz?

İmamoğlu: Valla hatırlamıyorum, ben onları önüme almadım.

22 şehir tiyatrosu yapacağına dair söz vermişsiniz?

İmamoğlu: Biz sayı vermedik. Hatırlamıyorum

-Denizaltıyla kent içi yolculuk demişsiniz. Hatırlıyor musunuz?

İmamoğlu: Onu hatırlamıyorum.

-Yeni bir boğaz geçidi yapacağız demişsiniz?

İmamoğlu: Tabii tasarladık Hızray.

Haberin Devamı

-Hızray proje aşamasında mı, temel attınız mı?

İmamoğlu: Yok proje aşamasında, bakanlığa sunuldu.

-Beş yılda neden yapamadınız?

İmamoğlu: Beş yılda yetişmezdi.

YALAN KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Siyasetçinin unutmasını, hata yapmasını, sıkıştığında hatırlamamasını anlayabiliyorum da göz göre göre yalan söylemesi, tüm toplumu ve seçmenlerini kandırması ancak kişilik bozukluğu ile açıklanabilir.

“Metroyu iki katına çıkartacağız demişiniz?” sorusuna “Çıkarttık” demesi insanın kanını donduracak cinsten bir yalan. 2019-2024 arasında İstanbul’da inşa edilen 47 kilometrelik metro hattının sadece ve sadece 8.1 kilometrelik kısmını yaptığı açıklandı.

SEÇİM KAYBETTİRECEK YALAN

Haberin Devamı

Hele musluktan su içme sorusuna verdiği cevap normal şartlarda seçim kaybettirir.

“5 yıl sonra musluktan su içilecek vaadiniz var? Siz içiyor musunuz?” sorusuna aynen şu cevabı veriyor: “İçiliyor, tabii tabii ben de içiyorum.”

Bu cevaptan sonra karşıma kim çıksa soruyorum “İstanbul’da evinizde, işyerinde musluktan su içiyor musunuz?”

Aldığım cevap hep “Hayır” oluyor.

Çay demlerken bile tadını kaçırdığı için damacana suyu kullananların sayısı çok.

Peki sizce İmamoğlu evde ve işyerinde suyu musluktan içiyor mudur?

Bunun da cevabını tahmin etmek zor değil.

İBB’NİN İÇME SUYU İHALESİ

Zaten musluktan akan su içilebilecek gibi olsaydı İBB’nin iştirak şirketleri neden milyonlarca liralık içme suyu ihalesi yapsın...

Haberin Devamı

Belki birileri İmamoğlu’nun siyasette yalanı seçim sürecine bağladığını düşünebilirsiniz. Sadece şunu hatırlatmak isterim;

İmamoğlu seçildikten tam bir yıl sonra, dünyayı saran koronavirüs salgını sırasında İBB Başkanı’nın Basın Danışmanı Murat Ongun bir yalan ortaya attı.

2021’DE FAZİLET DURAĞI YALANI

15, 22, 29 Mart günlerinde bazı hatlarda otobüslere 150’den fazla yolcunun “organize biçimde” bindiğini böylece “İBB salgın ile mücadele etmiyor” algısı yaratmak istediklerini iddia ettiler. Bir çok gazeteci ve ünlü isim de buna “Organize kötülük” başlığı ile destek verdi. İmamoğlu da TV’de, “Bu süreci araştırdık. Maç yok. Maç yok ki deplasmana giderler de, sabah erkenden toplanmışlardır. Ki maça giderler gibi zaten. Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu ya... Derler ya kanım dondu. Eğer siyaset buysa, lanet olsun siyasete... Kanım dondu, mücadele edeceğiz” dedi.

Sonra, İçişleri Bakanlığı araştırması ile yolcuların işe giden çalışanlar olduğu, İBB’nin seferlerindeki aksaklıktan dolayı durakta bekleyen yolcuların otobüslere doluştuğu ortaya çıktı.

O yüzden İmamoğlu’nun ne vaatlerini sözde hatırlamaması ne de yalanları beni şaşırtmıyor. “Musluktan su içiliyor” yalanını su içer gibi söyleyen birisinden Allah herkesi korusun.