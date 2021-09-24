‘Muhatap HDP’, TBMM’de çözümü açıklamış: Türkiye'nin 25 eyalete bölünmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sorunları yanlış teşhis edince çareyi de yanlış yerde arıyor. Tıpkı “KHK’lıların hepsini iade edeceğim” derken, önce “Teröre bulaşmamış olanlar” deyip sonra “Hakkında soruşturma olmayanlar” diye toparlamaya çalışması gibi.

Konuyu bilmediği için çözümü de gerçekçi olmuyor.

15 Temmuz FETÖ darbe girişimine, FETÖ’cülerle ağız birliği yaparak “kontrollü darbe” dedikten sonra, bu yalanı desteklemek için yine FETÖ’cüler tarafından hazırlanan sahte dokümanlarla mahrem imam Adil Öksüz’ün MİT elemanı olduğu iddiasını dillendirmesi gibi.

PKK’nın siyasi kolu YPG için “Vatanını kurtarmaya çalışan bir oluşum” demesi, askerlerimizi şehit eden YPG’li teröristler için, “Ne beka sorunu, bize mi saldıracaklar” demesi gibi.

Daha birçok örnek verebilirim ama bugünkü konu, terör örgütü PKK ve onun siyasi kolu HDP ile ilişkileri.

‘SEVİYELİ BİRLİKTELİK’

Kılıçdaroğlu, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP oylarını almak için magazin diliyle “seviyeli” bir beraberlik götürmeye çalışıyor.

HDP kanadı da, ilişkinin açık olması gerektiği konusunda ısrarlı.

Kılıçdaroğlu