MİT’in imha ettiği PKK’lı yönetici sayısı 100’ü geçti: ‘Teşkilat seni bulur’

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Son dönemde MİT’in “PKK/KCK/YPG Yönetim Kadrolarına Yönelik İstihbari Operasyonlarını” bundan daha iyi anlatan başlık olamazdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri yurtiçindeki terörist hücrelerini, Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesindeki dağlarda terör yuvalarını yerle bir ederken, Milli İstihbarat Teşkilatı ise Irak ve Suriye’deki teröristleri tek tek bulup ya imha ediyor ya da Türkiye’ye getiriyor.

PKK’LILAR İÇİN GÜVENLİ YER YOK

Artık ne saklandıkları dağlardaki inleri ne de şehir merkezleri PKK/YPG’li teröristler için zannettikleri kadar güvenli. S

Terörist tehdit unsurları bulundukları yerde tespit edilip mevcut bilgilerle karşılaştırıldıktan sonra; takip, sinyal, uydu ve görüntü analizinin ardından hedef imha ediliyor. Terörle sınır ötesi operasyonda SİHA gibi teknoloji ürünleri yanında sahadaki operasyon birimleri etkili sonuç alıyor.

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Bunun son örneği, PKK/YPG’li teröristlerin en güvenli yer olarak gördükleri, kendilerinin “Rojava” adını verdiği, Kobani dedikleri yerde Arapça ismi Ayn El Arap olan Türkçe adı Kamışlı’da “Kobani Eyaleti Genel Sorumlusu Koçero Batman/Koçer Amed kod adlı” Hasan Demertaş’ın dün hassas bir operasyonla etkisiz hale getirilmesi oldu.

Terör örgütüne 2001 yılında katılan Demertaş, 2011 yılında, Tunceli/Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun ve sivil bir taksicinin şehit edilmesi eylemlerine bizzat katılmıştı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve uzun zamandır MİT hedef listesine olan Demertaş, Teşkilat’ın saha ajanlarından aldığı bilgiler sonrası Kobani kent merkezinde düzenlenen operasyonla öldürüldü.

HALEP’TE ‘HASSAS’ OPERASYON

Bundan bir hafta önce 29 Eylül günü de MİT’in, üç PKK’lı teröristi Türkiye’ye getirdiği duyuruldu. “Adnan Piro” kod adlı Ferhad Edemen, “Bahtiyar” kod adlı Ozan Tunç, “Çem Riha” kod adlı Mehmet Kaykır, Tel Rifat alanından hareket ederek Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde yakalandı. Yerel kaynaklarla işbirliği sonucu Afrin şehir merkezi girişinde Afrin-Azez karayolu üzerinde pusuda bekleyen MİT ekibi örgüt mensuplarını silah ve teçhizatları ile birlikte sağ olarak ele geçirdi.

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Bir gün önce 28 Eylül günü de Suriye’nin Halep şehrinde terör örgütü PKK/KCK’nin sözde “Başkanlık Konseyi’ne bağlı gençlik topluluğu yönetiminde” olan “Şilan Emgihan” kod adlı kadın terörist Sabah Oğur, Halep’in Şeyh Maksut bölgesinde düzenlenen operasyonla öldürülerek, 26 Eylül’de Mersin Mezitli’de polisimiz Sedat Gezer’in şehit edildiği saldırının intikamı alındı. Aynı gün Haseke’nin kuzeydoğusunda bir araca düzenlenen SİHA saldırısında YPG’nin kadın kolu YPJ Cezire Kadın Teşkilatı Sorumlusu Zeynep Saruhan ile cezaevleri genel müdürü Yılmaz Şiro yanlarındaki korumalarıyla birlikte öldürüldü.

26 Eylül’de ise Suriye’nin kuzeyinde MİT tarafından operasyon gerçekleştirilen operasyonla PKK/YPG’nin Ayn İsa cephe sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi.

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MİT sadece Suriye’deki değil Kuzey Irak’taki teröristleri de hedef alıyor.



21 Eylül günü Irak’ın kuzeyinde PKK/KCK mensuplarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi ve operasyonlarda, Gara’da 4, Metina’da 2 olmak üzere 6 terörist öldürüldü.

18 Eylül’de PKK/YPG’nin Fırat bölgesi sorumlusu “Rojhat Karakoçan” kod adlı Mehmet Gürbüz etkisiz hale getirildi.

12 Eylül 2022 günü PKK’nın sözde suikast timinde yer alan ve büyükşehirlere saldırı için gönderilmek üzere hazırlanan Vedat Aksaç ve beraberindeki 2 teröristi, Irak’ın kuzeyindeki Erbil/Halifan bölgesinde düzenlenen operasyonla öldürüldü.

14 Eylül’de ise MİT’in Kuzey Irak’ta PKK’nın en önemli üslenme merkezlerinden birisi olan Mahmur Kampı’na düzenlediği operasyonda Şahan/Cihan kod adlı Hatip Güney ile Suriye uyruklu Tekoşin Kamışlı/Civan kod adlı Aya Ahmet Süleyman Türkiye’ye getirildi.

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MİT’in 10-12 Eylül tarihleri arasında Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Gara’da 3, Kandil’de 1 olmak üzere 4 PKK/KCK mensubu öldürüldü.

16 Ağustos’ta Kamışlı kent sorumlularından “Dijvar Silopi” kod adlı Muhsin Yağan, Ayn el-Arab (Kobani) yürütme konseyi üyesi Erhan Arman, 20 Temmuz’da ise PKK-YPG’nin sözde Kobani sorumlusu ‘Kendal Ermeni’ kod adlı Şahin Tekintanğaç etkisiz hale getirildi. Ayrıca terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi ve Kongra-Gel sözde başkanlık divanı üyesi, ‘Raperin’ kod adlı Delal Azizoğlu da Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi.

PKK, ÖLÜMLERİ ÖRGÜTTEN GİZLİYOR

Aslında liste çok uzun; MİT’in PKK/KCK’ya yönelik yurtdışında örgüt yöneticilerine yönelik ses getiren ilk operasyonu; 15 Ağustos 2018‘de PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden’in öldürülmesi olmuştu.

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Ardından, 21 Mart 2019’da PKK sözcüsü ve dış ilişkiler birimi üyesi Varto kod adlı Emrullah Dursun, aynı biriminden Navdar Sinegir kod adlı Mikail Özdemir ile Sinane Sor kod adlı Ali Aktaş etkisiz hale getirildi. Bu operasyonda ağır yaralanan PKK’lılardan birisi de PKK elebaşı Cemil Bayık’ın en yakın adamlarından Rıza Altun’du.

2021 yılında ise PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın “kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi” olarak tanımladığı PKK/KCK’nın kurucularından “Fuat” kod adlı Ali Haydar Kaytan MİT ve TSK’nın operasyonuyla öldürüldü. Ancak örgütten kopmaların önüne geçmek için Kaytan’ın ölümünü örgüt üyelerinden gizlendi. MİT, PKK tarafından ölümü gizlenen Kaytan’ın etkisiz hale getirildiği operasyonda cesedin defin işlemini yapan PKK’lıların da infaz edildiğini deşifre etti.

Milli İstihbarat Teşkilatı, bu yılın ilk altı ayında 20 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

MİT, 2018 yılından 2022 yılı temmuz ayına kadar ise toplam 84 teröristi etkisiz hale getirdi.

MİT’in, 2018’den bu yana PKK/KCK’nın yönetim kadrosuna yönelik operasyonda etkisiz hale getirdiği teröristlerin sayısı 100’u geçti.