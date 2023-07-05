Kılıçdaroğlu’na ‘altın vuruşu’ işbirliği yaptığı FETÖ yapacak

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Seçimden hemen sonra, “Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın, ya AK Partili ya Cumhur İttifakı trolü çıkar” diyen Özgür Özel’in değişimin önünü kimsenin kapatmaması gerektiğini söyleyip CHP Genel Başkanlığı’na aday olabileceğini söylemesinin üzerinde özellikle durmak gerekiyor.

Bülent Tezcan da CHP’deki değişim tartışmalarının nereye varacağının kokusunu almış olmalı ki o da “Genel başkanla birlikte liderlik kadrosunun değişmesi lazım. Ben de dahil” dedi.

Bunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim sonrası başlattığı değişim tartışmalarının rol oynadığı açık.

KONTROL ELİNDE

CHP içindeki bu ekibin çabalarından sonuç alması ise Kurultay sonucuna bağlı. Ancak Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmamakta kararlı ve değişim korosuna tepkisini, partiyi kongreye götürmesi ve aday olmaması gerektiğini savunan parti içi eğitim sorumlusu Aytuğ Atıcı’yı görevden alarak verdi.

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İstifa taleplerine sert bir şekilde direnen, parti yönetimindeki kontrolünü sıkı tutan ve delege üzerindeki etkisi büyük olan Kılıçdaroğlu’nun yıpratılması için kendi deyimiyle “satılık kalemler” üzerinden özellikle medya aracılığıyla faaliyetler etkili bir şekilde devam ediyor.

Eğer Fetullahçı Terör Örgütü’nü birazcık tanıyorsam Kılıçdaroğlu’nu istifaya götürecek “altın vuruş” 2012’den beri ilişki içinde olduğu Fetullahçı Terör Örgütü tarafından yapılacaktır.

Çünkü FETÖ demek arşiv demektir ve örgüt dışından herkesle yaptığı görüşmeyi sesli ye de görüntülü kaydeder.

FETÖ’DEN CHP’YE ZİYARET

CHP’ye yönelik operasyonu, 2010 yılında Genel Başkan Deniz Baykal’ın istifası sonucu Kılıçdaroğlu’nun onun yerine, koltuğa oturmasıyla sonuçlanan kaset komplosuyla başlamıştı.

Deniz Baykal’ın genel başkanlığı döneminde parti binasının önünden bile geçemeyen FETÖ mensupları, Kılıçdaroğlu döneminde Genel Merkez’de ağırlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ocak 2012 tarihinde FETÖ’nün ABD imamı ve Türk Amerikan Birliği (TAA) Başkanı Faruk Taban ve yöneticilerini Genel Merkez’de kabul etti.

Ardından, 2013 yılı mart ayında FETÖ’cülerin davetiyle CHP milletvekilleri Bülent Tezcan, Engin Özkoç, Gökhan Günaydın ve Ali Demirçalı ABD’ye gitti.

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2 Aralık 2013 tarihinde ise Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li milletvekilleri FETÖ’nün ABD imamı Faruk Taban ile Amerika’da, Türki Amerikan Birliği’nin kahvaltı programında bir araya geldi.

İki hafta sonra FETÖ’nün 17/25 Aralık operasyonları başladı ve Kılıçdaroğlu, 25 Şubat 2014’te FETÖ’nün sahte montaj ses kayıtlarını CHP Meclis Grubu’nda dinletti.

FETÖ KANALINA ZİYARET

Bu süreçte, FETÖ’cülere destek olan Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mart 2014’te FETÖ’nün kanalı Samanyolu’nda, “Süleyman Şah Türbesi’ne saldırılar olacak. Seçimlerden sonra orduyu Suriye’ye sokmak isteyebilirler” dedikten 9 gün sonra, FETÖ tarafından kaydedilen ve türbeye ilişkin olduğu iddia edilen ses kaydı internete düştü.

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17 Mayıs 2015’te Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün medya imamı firari Ekrem Dumanlı’nın da olduğu Zaman gazetesi yöneticileri ile bir araya geldi. Enis Berberoğlu da görüşmeye katıldı

18 MAYIS 2015: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak ile birlikte Hürriyet’i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, MİT TIR’larındaki bombaların görüntülerini izlediğini söyledi ve 27 Mayıs 2015: Can Dündar, Berberoğlu ile Cumhuriyet yakınında görüştü ve MİT TIR’ları görüntülerini alarak 29 Mayıs 2015’te yayınladı.

MİT TIR’ları kumpası ile ilgili gizli belgeleri yönettiği Karşı gazetesinde yayınlayan CHP’li Eren Erdem, tanık olarak ifadede belgeleri CHP yöneticisi Bülent Tezcan’dan aldığını söyledi.

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Kılıçdaroğlu, FETÖ’ye karşı yürütülen operasyonlarda terör örgütün koruyan açıklamalar yaptı. Dershanelerinin kapatılmasında, bankasına el konulmasına karşı milletvekillerini görevlendirdi. Medya kuruluşlarına el konulmasına karşı destek olmak amacıyla bizzat Kanaltürk’e giderek de desteğini gösterdi.

FETÖ YALANLARINI SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Deniz Baykal’ın kasedini izlerken çekilmiş görüntülerini izlediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, kasedi Erdoğan’a gönderenlerin Paralel Yapı (FETÖ) olduğuna inanmadığını söylerken daha sonra kasedi kimin izlettiğini hatırlamadığını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz sonrası da FETÖ’cülerin ortaya attığı “kontrollü darbe” yalanını sahiplendi. Adalet ve Kalkınma Partisi içinde de 120-180 civarında Bylock kullanan milletvekili olduğunu yalanını söyledi. Açıklayacağım dediği belgelerini ortaya çıkarmadı.

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Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ’cülerin ortaya attığı siyasi cinayetler, uyuşturucu kaçakçılığı gibi birçok yalanı Türkiye gündemine soktu.

Son seçimlerde de FETÖ’den KHK ile ihraç edilenleri devlete geri alacağını söyleyerek örgüte desteğini açıklamış oldu. FETÖ’cüler de bu süreçte Kılıçdaroğlu’nu açıkça destekledi. Hatta, FETÖ’cülerin hazırladığı Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesine yol açan sahte porno montaj görüntülerinin Ruslar tarafından üretildiği yalanını söyledi.

ABD-İNGİLTERE GÖRÜŞMELERİ

Yoğun gündem içinde çok tartışılmıyor ama asıl önemlisi Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim öncesi ABD ve İngiltere’ye yaptığı ziyaretler sırasında FETÖ’cülerle yaptığı iddia edilen görüşmelerin, seçim süreciyle hatta milletvekillikleriyle ilgili kayıtları yine onların elinde bulunuyor. İlişkiye girdiği herkesle arşivi tutan FETÖ günü geldiğinde bunları kullanmaktan asla çekinmez.

16 Mayıs 2023 günü bu köşeden; “FETÖ’nün montajına sarılanlara ders: O kirli silah onları da vuracak” başlıklı yazımı şöyle bitirmiştim:

“Ama göreceksiniz, 2010 yılında Deniz Baykal’a kumpas kurarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olmasının yolunu açan, 13 yıl sonra da Muharrem İnce’nin şantajla adaylığını bitiren FETÖ’nun bu kirli silahı gün gelecek onu da vuracak.

Kılıçdaroğlu’nun ‘kullanım süresi’ dolunca başta ABD ziyaretinde Ş.A.T. ile İngiltere’de ‘İki Mustafalarla’ yaptığı iddia edilen görüşmeler bizzat FETÖ’cüler tarafından deşifre edilecek.”

KULLANIM SÜRESİ DOLDU

2014’ten beri CHP’nin FETÖ ilişkisinin yaratacağı tehlikeyi anlatırken, komplo teorisi ya da iftira diye bana saldıranlar şimdi bunları konuşur oldular. 2015 ve 2018 seçimlerinde CHP milletvekili olan, 2019’da da CHP’den Bolu Belediye Başkanı şeçilen, şimdi ise “değişim” tişötü ile Ankara’ya yürüyen CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bile “FETÖ’cüleri toplamışız üzülerek söylüyorum. FETÖ’cüler Genel Merkez’de cirit atıyor. Bana isim verdirtmeyin” diyor.

FETÖ açısından Kemal Kılıçdaroğlu’nun kullanım süresi doldu. Yerine gelecek kişi ortaya çıkıp yarış kızıştığında herkes görecektir.

Ne yazmıştı Kılıçrdaroğlu’nu destekleyen firari FETÖ’cü Emrullah Uslu, “CHP kurtulmaz hocam. İmamoğlu ile de kurtulmaz, Yavaş ile de. Umutlanmayı bırakalım. Bence Özgür Özel CHP için en ideal aday. CHP’yi ulusalcılığın kollarına terk edip Türkiye için başka alternatifler düşünmek zorundayız.”

Hedef şaşırtmasına bakmayın, FETÖ’nün tek umudu CHP’nin başına kullanabileceği birinin gelmesinde. Ben “FETÖ” diyeyim siz ABD anlayın...