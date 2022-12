Kılıçdaroğlu boşuna uğraşıyor: 6’lı Masa’nın 5’lisi, “dıjjj gücler” İmamoğlu için devrede

Haberin Devamı

Kılıçdaroğlu, “16 milyon vurgusu” ile İBB Başkanlığı görevini, “Akşener ise 85 milyon arkanda” diyerek kendi cumhurbaşkanı adayını tarif etti.

SİYASET MÜHENDİSLERİNİN SENARYOSU

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın, “... Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı nerelerde yazıldığı belli olmayan siyaset mühendisliği senaryolarıyla hiçbir zaman belirlenmeyecektir”sözleri ise üç CHP’li, yani Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın yarıştırılmasını en iyi tarif eden tanımlama oldu.

KILIÇDAROĞLU’NUN GEZİLERİ

Senaryonun nerelerde yazıldığı belli; Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri. 6’lı Masa da o senaryoya göre oynuyor, mesajları hep oraya. Bu anlamda Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında bir fark yok. Cumhurbaşkanlığı aday adaylığını da sayarsak, CHP Genel Başkanlığı ve ana muhalefet partisi liderliği ile beraber “İki buçuk sıfat” taşıyan Kemal Kılıçdaroğlu, önce Amerika Birleşik Devletleri, sonra İngiltere ardından da Almanya’ya gitti. Türkiye’ye yönelik senaryoların yazdığı ülkeler yani. Bu ziyaretlerden gittiği ülkedekilerin bile haberi olmadı neredeyse. Amerika ve Avrupa basınında haber olduğunu gören oldu mu?

“İkinci Yüzyıla Çağrı” toplantısında Amerikalı Jeremy Rifkin’in başdanışman olduğunu açıklaması, Türkiye ekonomisi eleştirisini ABD’de yaşayan iktisatçı Daron Acemoğlu’na yaptıran Kılıçdaroğlu’nu küresel sistemin gözünde yıldız yapmaya yetmiyor.

O çırpınıyor ama yıldızı sönük bulunuyor.

KİM BU DIŞ GÜÇLER

Geçen hafta yaşanan gelişmeler ABD ve Avrupa odaklı küresel sistemin adamının Ekrem İmamoğlu olduğunu gösterdi. Etki ajanlarının “Yine mi dış güçler...” diyerek, savaş, iç çatışma, darbe, siyasi komplo, algı operasyonlarındaki rolünü gizlemeye çalıştıkları Amerika ve bazı Avrupa Birliği ülkesi temsilcilerinden bahsediyorum.

Mahkemenin İmamoğlu kararı bu merkezleri harekete geçirmeye yetti; ABD Başkanı Joe Biden’ın ofisi, ABD Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, AP Türkiye raportörü, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamaları birbirini izledi. Amerika ve Avrupa’nın en yaygın gazete, televizyon ve ajansları karara tepki gösteren haberlere yer verdi, “Nihayet muhalefet birleşti” haberleri yapıldı. Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinden tek satırla bahsetmeyen gazete ve ajanslar neredeyse İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı ilan ettiler. Hakaret suçundan verilen ancak kesinleşmemiş hapis cezasına çarptırılan İmamoğlu ile şiir okuduğu için hapis yatan Erdoğan arasında benzerlik kurulan haberler yapıldı.

MAĞDURİYET ŞOVU SAHNELENDİ

İmamoğlu ve Akşener tarafından Saraçhane’de sergilenen “mağduriyet şovu”nun tutacağını düşünenler hızla devreye girdi. Bazılarını paylaşmazsam bu dönemin siyasi tarihi eksik yazılmış olur. Mesela CIA’ci Henri Barkey, mahkeme kararından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı suçlayarak, “Erdoğan bu kararından pişman olacak” diye yazarken, Türkiye düşmanlığı ile tanınan AP’nin eski Türkiye raportörü Kati Piri, “Görünüşe göre Erdoğan, popüler muhalefet liderlerini hapse atarken, gelecek yıl seçimleri kaybetmekten korkuyor. Ve hep beraber göreceksiniz her şey güzel olacak” mesajını paylaştı. Türkiye üzerine komplo senaryoları ile tanıdığımız meczup Michael Rubin’i, Fuat Avni olarak bilenen firari Said Sefa’nın 6’lı Masa’ya, İmamoğlu’nun ortak aday olarak açıklama çağırısı izledi. Türkiye düşmanı Amerikalı Senatör Bob Menendez’in, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi adına yaptığı açıklamasında benzer laflar edildi. Bazılarını köşeme aldığım tepkiler yalnızca İmamoğlu’nun hakaret suçundan aldığı ceza hakkında hukuki değerlendirmeler olarak görülemez, bunlar aynı zamanda siyasi mesajdır. Uzun süredir yazıyorum, mesaj bellidir: Türkiye içinde temsilcisi kalmayan küreselcilerin adamı Ekrem İmamoğlu’dur. Kılıçdaroğlu’nun çabası ise boşunadır.