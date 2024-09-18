Narin boğulmuş, ölüm suyu Salim’in kolunda

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Narin’in boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Adli Tıp’ın tespitleri, Narin Güran’ı Salim Güran’ın öldürdüğü tezini güçlendiriyor.

SALİM Mİ BOĞDU

Adli Tıp’a göre Salim Güran, Narin’i boğdu. Bu sırada Narin’in ağzından çıkan ölüm suyu Salim Güran’ın koluna ve eline bulaştı. Amca aracına binince elindeki sıvılar direksiyona ve koltuğa bulaştı.

ÖLÜM SUYU

Ölüm suyu tespitini görünce irkildim. Çünkü Deniz Gezmiş idam edildikten sonra boynuna asılan yaftayı gazeteci Burhan Dodanlı almıştı. Deniz Gezmiş’in ölüm suyu yaftanın üzerine bulaşmıştı.

NEYİ GÖRDÜ

Narin’in ölüm şekli ve kimin öldürdüğüne ilişkin olarak Adli Tıp’ın yaptığı bu tespit çok önemli.

Şimdi sıra Narin’in neden öldürüldüğü, nerede öldürüldüğü, görmemesi geren bir ilişkiye mi tanıklık ettiği için öldürüldüğü ve olay sırasında başka kim ve kimlerin olduğunu tespit etmeye geldi.

İKİ İHTİMAL

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Narin’in öldürülmesiyle ilgi olarak iki ihtimal üzerinde duruluyor.

1-Salim Güran’ın ahırda Hediye Güran’la ya da Salim Güran, Hediye Güran ve Yüksel Güran’la üçlü ilişkisine tanık oldu.

Bu sırada çığlık atarak “Sizi babama söyleyeceğim” dediği için Salim Güran tarafından yakalanıp boğazı sıkılarak öldürüldüğü düşünülüyor.



İkinci ihtimal ise abisi Enes’le erkeklerin gayri ahlaki ilişkisine tanık olduğu için öldürüldüğü yönünde. Adli Tıp’ın tespitinden sonra Salim Güran’ın etrafındaki ilişki üzerinde duruluyor.

HEDİYE GÜRAN NEDEN ÖNEMLİ



Salim Güran’la ilişkisi olduğu iddiası hem de Narin’in öldürüldüğü düşünülen 15.15-15.47 saatleri arasında Narin Güran’ın evine 2 kez gitmesi nedeniyle Hediye Güran’ın ifadesi çok önem kazanmıştı.

SALİM’LE İLİŞKİSİ SORULDU

Hediye Güran’a savcılıktaki ifadesinde Salim Güran’la ilişkisi olup olmadığı soruldu. Hediye Güran, “Hayır. Kesinlikle böyle bir şey yok” yanıtı verdi.

İKİ KEZ GİTMİŞ

Hediye Güran ifadesinde Narin’in öldürüldüğü saatlerde Narin Güran’ın evine iki kez gittiğini anlatıyor. Yüksel Güran’ın evine ilk olarak saat 15.00’te gittiğini, Melek Güran’ın o sırada uyuduğunu, su deposunu doldurmak için geri çıktığını, su deposunu dolduracak olan dinamonun şalterini açtığını, o sırada evine geçtiğini, su deposu dolduktan sonra şalteri kapatıp Narin Güran’ın evine gittiğini anlattı. Su deposunu dolduran dinamonun şalterinin Salim Güran’ın evinin önünde olduğunu ve su deposunu dolma işleminin yarım saat sürdüğünü söyledi.

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NARİN’İ GÖRMEMİŞ

Hediye Güran tam da Narin Güran’ın öldürüldüğü saatlerde olayın geçtiği düşünülen yerlerde. Narin’in evi, Salim’in evi ve kendi evinde. Hediye Güran’a olay yerinde ve yakınında bulunması soruluyor. Hediye Güran olayın geçtiği saatlerde olay yerinde ve işin tam merkezinde yer alıyor.

“Ben olay günü Narin’i hiç görmedim. Yüksel’in evine iki defa gittim. Ancak her iki defa gidişimde de herhangi bir olaya şahit olmadığım gibi kimseyi de görmedim” diyor.

ARACI GÖRMEMİŞ

Hediye Güran’a, Yüksel Güran’ın evine gidip gelirken Narin’in DNA’sının tespit edildiği Salim’in kullandığı aracı görüp görmediği soruluyor. Çünkü üçü birbirine çok yanın oturuyorlar. Ayrıca araç Hediye Güran’ın eşine ait.

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Hediye Güran, “Ben Salim’in kullandığı eşime ait aracı kesinlikle görmedim” yanıtını veriyor.

SALİM’LE TELEFON MESAJLARI SORULDU

Hediye Güran’a Salim’le ilişkisi olmadığını beyan etmesi üzerine yaptığı yoğun telefon görüşmeleri, cevapsız çağrılar ile karşılıklı olarak attıkları boş mesajlar soruluyor. Hediye Güran, “Cevapsız çağrılara ilişkin diyeceğim yoktur. Benim bu cevapsız çağrılardan haberim yoktur. 25 saniyelik sesli görüşme ise tam olarak hatırlayamamakla beraber Salim’in eşi Melek ile yapmış olduğunuz görüşme olduğunu düşünüyorum. WhatsApp mesaj içeriğini ise hatırlamamaktayım” yanıtını veriyor.

SALİM’LE HABERLEŞME

Bu yanıt üzerine Hediye Güran’a “Salim’le boş mesaj üzerinden mi haberleşiyorsunuz” sorusu yöneltiliyor. Hediye Güran, “Yok öyle bir şey. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum” diye karşılık veriyor.

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TELEFONUNU DEĞİŞTİRMİŞ

Hediye Güran, Narin’in öldürülmesinden sonra cep telefonunu değiştirmiş. Neden değiştirdiği sorulduğunda, “Narin kaybolduktan birkaç gün sonra cep telefonumu değiştirdim. Benim cep telefonum bozuktu ve camı kırıktı. Eşim de bana cep telefonu aldı. Eski cep telefonum evde bulunmaktaydı. Eski cep telefonumu beni almaya gelen jandarmalara rızamla teslim ettim” cevabını veriyor.

KIZI ECRİN’LE ÇELİŞİYOR

Kızı Sultan Ecrin Güran annesinin evden çamaşırları alıp çıktıktan uzun bir süre sonra geldiğini anlatmış. Hediye Güran ise su dinamosunun şalterini açtığı saat 15.00’te, suyun dolduğunu söylediği 15.30’da evine gittiğini söylemişti. Bu çelişki sorulması üzerine Hediye Güran, “Kızım Sultan Ecrin karıştırmış olabilir. Ancak ben anlattığım şekilde evden önce çıktığımda çamaşırları bırakıp şalteri açtım. Sonra eve döndüm. Kısa bir süre sonra şalteri kapatmak için tekrar şalterin bulunduğu Salim Güran’ın evine yakın yere gittim” diye yanıt veriyor.



FOTOKOPİ İFADELER



Bu olayın kilit isimlerinden biri Yüksel Güran ise diğeri de Hediye Güran’dı. Çünkü Narin’in öldürüldüğü saatlerde birliktelerdi. İkisinin ifadelerini de okudum. İkisi de fotokopi gibi aynı ifadeyi veriyorlar.

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KURTARILAN DELİLLER ÖNEMLİ

Narin öldürüldükten sonra Güran ailesi cesedin bulunması, kimin öldürdüğünün ortaya çıkması konusunda güvenlik birimlerine destek vermedi. Tam aksine soruşturmayı saptırmak ve delilleri yok etmek için her şeyi yaptı.

Narin’in öldürüldükten sonra suya gömülmesi de bu planın bir parçasıydı. Çünkü delillerin yok olmasını hedefliyorlardı. Bazı deliller kaybolmuş ama Adli Tıp uzmanları, “Elde edilen deliller önemli. Delillerin yüzde 70’i kaybolsa, yüzde 30’u bile kurtarılsa, olayın aydınlatılması açısından önemli” diyorlar.

PARMAKLARININ ARASI

Narin’in vücudunda cinsel saldırı tespit edilmedi. Öldürülme şekli ve tırnaklarının arasında ya da başka bir organında öldüren caniye ait bir doku izi kaldı mı ona bakılıyor.

CANLI MIYDI

Adli Tıp uzmanları, Muğla’da bağ evinde öldürülüp bidona konularak vahşi bir şekilde yakılan Pınar Gültekin’in yakıldığı sırada tam ölmediği ve canlı olduğunu tespit etmişlerdi. O nedenle ‘Narin de canlı canlı mı gömüldü?’ sorusunun peşine düştüm. Bu kuşkumun oluşmasındaki neden Salim Güran’ın kurtarılan telefon konuşmasında işçisi Ramazan Atasoy’un “Daha ölmemiş” demesiydi.

Adli Tıp raporu ortaya çıkınca öğreneceğiz ama pek ihtimal verilmiyor. 8 yaşında küçük bir çocuk olduğu için olay yerinde öldüğü düşünülüyor.

DİŞ İZLERİ

Bu arada olayı aydınlatacak olan önemli delillerden biri de Narin’in ağabeyi Enes’in kolundaki ısırık izleri. Isırık izleri Adli Tıp’a 27 Ağustos’ta ulaştı. Geç alındı. Şimdi annesi Yüksel Güran’ın diş izleriyle kıyaslanıyor. Bu neden önemli?

ÇARPIK İLİŞKİ

Eğer diş izleri annesi Yüksel Güran’a ait çıkarsa o zaman gözler Enes Güran’a çevrilecek.

Narin Güran, Salim Güran’ın mı yoksa Enes Güran’ın mı çarpık ilişkisini gördüğü için öldürüldü sorusunun cevabı araştırılacak.