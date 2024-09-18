Güç ve kalite farkıyla üç puan kazandı

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Tam 17 futbolcu ile ligin en çok transferini yapan Gaziantep’te dört, Galatasaray’da üç oyuncu prosedür gereği bu erteleme maçında oynayamadı. Okan Buruk sezonun bonservis bedeli olarak en pahalı üçüncü oyuncusu Elias Jelert’in yerine sol tarafta Berkan’a göre verdi.

Büyük takımlara karşı klasikleşen 5-4-1 kurulumu ile sahaya çıkan Gaziantep’te çok eksik vardı. Bu defansif kurgu ile adeta ‘ben ceza sahası içine gömüleceğim, bu bölgeyi savunabildiğim kadar savunacağım’ dedi. İlk yarı Galatasaray 24 kez ceza sahası içinde topla buluştu. 3 gün önceki rakip Rizespor gibi Gaziantep de ilk 26 dakika da 2 gol yedi. Adeta kopya maçlardı...

RiZE MAÇININ KOPYASIYDI

Galatasaray maça çok etkili, hırslı ve baskı ile, adeta Rize maçını devam ettirircesine hızlı başladı Mertens’in anahtar pasında Barış Alper, çapraza vurduğu şutla golü buldu. Rizespor müsabakasına benzer bir şekilde Gaziantep karşısında da oyun boyunu kısaltan bir Galatasaray vardı sahada. Bunu sağlayan isimlerin başında Davinson Sanchez geldi. Torreira’nın ön alanda baskı yapmasını kolaylaştıran Davinson Sanchez’in öne çıkışları ve atakları orta sahada engelleyecek şekilde pozisyon alması, Kolombiyalı futbolcunun tam bir görev adamı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

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JELERT’E BU PARA VERiLiR Mi?

İlk yarı Berkan’ın performansı belki bazılarına “Jelert’e bu kadar parayı vermek gerekli miydi?” dedirtti. Hele Jakobs da varken. İlk yarı Gaziantep’in sol tarafı çöktü. Galatasaray’ın en tehlikeli atakları ve goller hep bu bölgeden geldi. Davinson Sanhez, Galatasaray’ın oyununda gizli kahraman, kilit oyuncu görevi görüyor.

KALiTE FARKI DÜŞÜNDÜRÜCÜ

Okan Buruk’un bu sene en çok uğraşacağı konulardan biri Osimhen-İcardi-Batshuayi üçlüsünü sezon boyu psikolojik anlamda yönetme zorluğu.

İlk yarı itibariyle ligdeki takımlar arasında kalite ve güç farkının bu kadar büyük olması gerçekten düşündürücü idi. İkinci yarıda Galatasaray yine rakip sahada baskı yaptı ancak yoğunluk derecesi ilk devreden düşüktü. Sanırım Fenerbahçe derbisini düşünerek güçlerini ekonomik kullanmak istediler. İlk yarı gibi 2. devre de Rize maçının kopyası gibiydi. 70. dakikada Okan Buruk derbiyi düşünerek oyuncu değişikliklerini yaptı.

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Galatasaray adeta güle oynaya, yürüye yürüye Batshuayi ile 3. golü buldu. Gaziantepli Furkan’ın orta sahadan attığı gol, bana yıllar önce Galatasaray-Trabzon maçında Kucka’nın yine Muslera’ya aynı nokta ve mesafeden attığı golü hatırlattı.

CHiP’Li TOP OLSAYDI TARTIŞMA YAŞANMAZDI

Maç Galatasaray için ne kadar rahat geçtiyse hakem Cihan Aydın için de bir o kadar rahattı. Tartışılan tek pozisyon vardı, ki o da gerçekten çok zor bir pozisyondu. İlk golden önce top Barış Alper’in koluna geliyor mu, şayet geliyorsa da neresine geliyor? Aslında chip’li topa ihtiyaç duyulan bir pozisyondu. Bu kadar büyük paraların döndüğü Süper Ligimiz’de, tıpkı Avrupa Şampiyonası’ndaki gibi chip’li topa sahip olsaydık, herkesin değişik görüşler ortaya attığı bu pozisyon tartışılmayacaktı. Televizyonda gösterilen açılara göre top pazu altına geliyor, futbolcu akabinde hemen vurup golü atıyor. Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyonda Kaan’ın ortasında Ertuğrul’un omzundan sekiyor ve sol eline gelmiyor, dolayısıyla devam kararı doğru.