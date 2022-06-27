HDP/PKK’ya karşı kısa savunmam

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6 milyon seçmenden biri de çıkıp, “Siz bizim oylarımızla bizi temsil için seçildiniz, PKK terör örgütüdür ve onlarla ilişkiniz yanlış” demiyor.

Herkes her şeyi biliyor aslında...

MİLLETVEKİLİ YEMİNİ

Diğerleri gibi HDP’den milletvekili seçilenler de TBMM kürsüsünden şu yemini ettiler: “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa’ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.”

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DİYARBAKIR ANNELERİ DE ŞAHİT

“DEVLETİN VARLIĞI VE BAĞIMSIZLIĞI, VATANIN VE MİLLETİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNÜ... KORUYACAĞIMA” diye başlıyor, “BÜYÜK TÜRK MİLLETİ ÖNÜNDE NAMUS VE ŞEREFİM ÜZERİNE AND İÇERİM” diye bitiyor.

Kurulduğu günden bu yana HDP milletvekillerinin bu yemine sadık kaldığını duyan gören var mı?

PKK sözcüsü Selahattin Demirtaş’ın ağzından, “HDP, Sayın Öcalan’ın 20 yıllık projesidir” dediğini “heykelini dikeceklerini” tüm Türkiye duydu. PKK’nın eleman ofisi gibi çalıştıklarına, üç yıldır HDP il binası önünde nöbet tutan ve sayıları 250’yi aşan Diyarbakır Anneleri şahit. Terörist cenazelerine satıldıklarını, belediyelerin kaynaklarını PKK’ya aktardıklarını, il ve ilçe parti binalarının PKK propaganda merkezi olduğunu oy verenler dahil herkes biliyor.

Ama onlar siyasetçi, biz bunları söylediğimiz için suçlu oluyoruz!!!

BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN PARTİSİ

Dünyanın hiçbir ülkesinde, HDP gibi bir partinin faaliyetine izin verilmez. Hele hele Avrupa’da, bırakın terör örgütü sözcülüğünü, terörü kınamadığı için AİHM tarafından parti kapatılıyor. HDP, Türkiye’yi bölmeyi amaçlayan ve bunun için 1984 yılından bu yana aralarında kundakta bebek, çocuk, hamile kadınların, yaşlıların, doktor, öğretmen, hemşirelerin de olduğu sivil vatandaşlar ile asker, polis, jandarma, korucu gibi resmi 15 bin şehidimizin canına mal olan PKK’nın terör faaliyetlerini bir kez olsun kınamamıştır.

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HUKUKU KILIF YAPIYOR

Tüm dünyada, çok önemsedikleri Avrupa Birliği üyeleri ve AİHM ile ABD dahil olmak üzere, PKK terör örgütü olarak tanınmaktadır. Bunun aksini söyleyen tek kişi ve kurum göremezsiniz; HDP’liler hariç... Çünkü HDP, PKK yönetimi tarafından kurulmuş, yönetimi oluşturulmuş bir yapıdır. Türkiye’deki hukuki kılıfa bürünerek PKK terör örgütünün sözcülüğünü yapıyor ve siyasi ayağını oluşturuyor.

O yüzden, PKK kampında elinde silahla fotoğrafları çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel’in durumuna kimse şaşırmadı. Sadece o fotoğraf ve o fotoğrafa HDP yönetiminin sahip çıkması bile Avrupa’da tek başına siyasi parti kapatma sebebidir.

Ama Türkiye’de, HDP yönetimi hukukla, insanlarla, devletle dalga geçercesine utanmazca o fotoğrafı savunabildiler.

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HAZİNE’DEN YARDIM ALIYOR

Sadece o mu? PKK elebaşına sahip çıkmalarını, PKK’lı teröristlerin cenazelerine katılmalarını, seçildikleri belediyelerin kaynaklarını PKK’ya aktarmalarını, “vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü” üzerine yemin edip TBMM kürsüsünden teröristlerin adlarını anmalarını, “kürdistan” lafları etmelerini herkes gördü ve izledi.

Ne yazık ki tüm bunları yaparken de üstüne Hazine’den mali yardım da alıyor. Bu milletin parasıyla, bu milletin ve devletin bölünmez bütünlüğü aleyhine çalışıyorlar.

HDP YOKTUR, PKK VARDIR

Haber Global kanalında ben de HDP milletvekillerinin durumunu, “şeref yoksunları” diye ifade ettim. TBMM’de namus ve şerefi üzerine ettiği yemini tutmayana ne denir: “Şeref yoksunu.”

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Bunu hakaret sayarak 33 HDP milletvekili Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na hakkımda suç duyurusunda bulundu. İşledikleri hangi suç varsa bana isnat etmişler: Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik, nefret ve ayrımcılık, hakaret, tehdit... Hele bir de “siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi” suçlaması var ki evlere şenlik.

Anayasa Mahkemesi’nde HDP ile ilgili kapatma dava dosyasındaki deliller, onların ettikleri yemini tutmayan şeref yoksunları olduğunu tek tek gösteriyor aslında. İnsanlıklarını kaybetmemiş olsalar utanırlar ama şeref yoksunlarında utanma duygusu ne gezer...

Ben onların milletvekilleri gibi kaçacak değilim, gidip ifademi vereceğim ama öyle bir ifade ki bugün değil gelecek kuşaklar da yaptıklarının siyaset değil teröre destek olduğunu, neden “HDP yoktur, PKK vardır” dediğimi herkes görecek.