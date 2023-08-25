FETÖ’nün, Akşener’i ‘masaya döndürme’ önerisi CHP’li Toprak’a nasıl ulaştı

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Akşener, 6 Mart günü masaya dönmek için Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın “cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ilan edilmesi” önerisini getirmişti.

En azından tüm Türkiye önerinin Meral Akşener’den geldiğini zannediyordu. Meğer bu öneri Akşener’den değilmiş, CHP’li Erdoğan Toprak’a aitmiş. İYİ Parti’den istifa eden Aytun Çıray önceki gün bu konunun detaylarını Twitter hesabından yazmasa siyasi tarihe böyle geçecekti.

AYTUN ÇIRAY’IN TANIKLIĞI

Aytun Çıray, Twitter hesabından 3 Mart ile 6 Mart arasında yaşanan ve bizzat içinde bulunduğu Akşener’in masaya nasıl oturtulduğunu tarih tarih şöyle anlattı:

“3 Mart 2023 tarihinde Akşener, hepimize büyük sürpriz olan ‘Altılı Masa’dan kalkarken konuşmasını şöyle tamamlamıştı: ‘Dün nihayet ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartıştık. 5 siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ‘evet’ dedi. Biz iki ismi beyan ettik, Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’ydu...’

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BAŞKANLARIN ‘ADAY DEĞİLİM’ AÇIKLAMASI

Ama aynı gün Ekrem İmamoğlu da bir açıklama yapmış ve ‘İmamoğlu’nun adaylığı diye bir mesele yok ki... Her CHP’linin adayı genel başkanıdır. Benim de adayım Genel Başkan’dır’ demişti. Yani İmamoğlu, Akşener’in “kazanacak aday”ına aday olmadığını, Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini açıklayarak Akşener’i tekzip ediyordu.

Mansur Yavaş ise 1 Mart’ta yaptığı söyleşide: ‘Kılıçdaroğlu ve Akşener’in iradesi dışında hiçbir harekete girmem’ demişti. Eh Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’nin iradesi belli olduğuna göre Yavaş da aday değildi.

SAAT SAAT BELGELİ

Bu nedenle Meral Hanım’ın tekrar Masa’ya oturmasını sağlayan sürecin.. Ve Belediye Başkanları’nın kim tarafından, neden ve nasıl ‘cumhurbaşkanı yardımcıları’ olmalarına karar verildiğinin doğru bilinmesi gerekiyor. (Anlatacaklarım saat saat belgelidir.)

O günlerde Akşener’in başdanışmanları olarak ben, Turhan Çömez, Ahmet Fakıbaba ve Birol Aydemir sürekli durumu izleyip irtibat halinde oluyorduk.

4 Mart akşamı(Cumartesi) Turhan Bey beni arayarak durumun vahim olduğunu ve buluşmamız gerektiğini söyledi...

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O akşam dördümüz 5 Mart öğle saatlerinde Atakule’de buluşmaya karar verdik. Buluştuk. Saatlerce konuştuk. Birol Bey, güvenilir anket firmalarının sahipleri ile konuşmalarını ve kendi hesaplamalarını anlatarak durumun vahim olduğunu matematiksel olarak ortaya koydu.

... Sabah, Kılıçdaroğlu’nun güvendiği 3 Mart’tan itibaren de istişarelerde bulunduğumuz Erdoğan Toprak’ı aradım. ‘Sayın Bakanım’ dedim, ‘durum tahminimizden fazla vahamet arz ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirin de bir araya gelelim.’

İstanbul’daymış... ‘Hemen yola çıkıyorum’ dedi.

ONORE EDEREK MASAYA

Arkadaşlar Atakule’de beklerlerken öğleden sonra (5 Mart) TBMM’deki odamda Toprak’la buluştuk. Meral Hanım’ı onore ederek masaya oturtacak bir formül gerekiyordu.

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O öneri Erdoğan Toprak’tan, yani CHP’den geldi: ‘Kemal Bey, Akşener’in aday yapmak istediği belediye başkanlarını cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağını açıklasın ve bunu da İYİ Parti önermiş olsun.’

‘Tamam’ dedim, ‘Ben şimdi Sayın Akşener’e bu teklifi götüreyim. Daha sonra tekrar bir araya geliriz.’ Şahit olması için Turhan Çömez’i de alarak Akşener’e gittim. Bilge Yılmaz da oradaydı. Olduğu gibi anlattım. Çömez’le birlikte neden tekrar Masa’ya dönülmesi gerektiği konusunda görüşlerimizi de ilettik. Akşener, ‘Bilge tekrar masaya oturmaya karşı ama bu öneri değerlendirmeye değer’ dedi. Tekrar Meclis’te buluştuğumuz Toprak’a Meral Hanım’ın sözlerini ilettim. ‘Yumuşama var, artık Kemal Bey doğrudan devreye girmeli’ dedim. ‘Tamam’ dedi, Erdoğan Bey, ‘Zaten İstanbul’dan Ekrem Bey’i de çağırdı’. Sonra süreci çok geç saatlere kadar izledim.”

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AKŞENER’DEN ERSAN ŞEN’E DAVET

Aytun Çıray’ın yazdıklarını teyit eden bir gelişme de yine 4 Mart akşamı yaşandı. Masa’yı dönmemek üzere dağıtan Meral Akşener, 4 Mart akşamı Habertürk’te programa katılan hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen’i reklam arasında telefonla arayıp talip olduğu cumhurbaşkanlığı adaylığını görüşmek üzere Ankara’ya davet etti. Yani 4 Mart akşamı Akşener’in aklında ne masaya dönmek ne de İmamoğlu-Yavaş formülü vardı.”

FETÖ’CÜ GENÇ: BENİM ÖNERİMDİ

Aytun Çıray’ın isim isim yazdığı bu olayda asıl önemlisi, Akşener’i masaya döndüren İmamoğlu-Yavaş formülünün gerçekte kime ait olduğu. O formül, FETÖ’cülere aitti.

FETÖ’cü firari akademisyenlerden Savaş Genç, 5 Mart günü Youtube kanalında, Türkiye’den “kendisini takdir eden kişilerle görüştüğünü” belirttikten sonra şunları söylemişti: “Benim bulabildiğim son formül. Madem Kılıçdaroğlu’ndan vazgeçilmeyecek ve arkasında durulacak. Şu tabloya rağmen risk alınacak. O zaman yapılması gereken şey şu: Ekrem İmamoğlu’nu başkan yardımcısı olarak atayacak.

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Hatta belki de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı başkan yardımcısı olarak atayacak. Ve net bir şekilde meydan meydan onlarla gezecek.”

FETÖ’cü Savaş Genç, Meral Akşener’in 6 Mart’ta masaya dönmesiyle ilgili aynı gün şu tweet’i attı: “Masa devrildiğinde çözüm olarak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun başkan yardımcısı olmasını önermiştim. Türkiye bu öneride buluştu. Harika bir gelişme.” Her şey tam da FETÖ’cü Savaş Genç’in dediği gibi oldu.

Şimdi soru şu: 3 Mart’ta Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkarak masayı dönmemek üzere dağıtan, 4 Mart günü çaresizlikten Ersan Şen’i cumhurbaşkanı adaylığı için Ankara’ya davet eden Akşener’e 5 Mart’ta getirilen “İmamoglu-Yavaş formülünü” FETÖ’cüler CHP’li Erdoğan Toprak’a hangi yolla ulaştırdı?