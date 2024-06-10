FETÖ’de Gülen’in yeğenine cinsel taciz yapılmışsa ya diğerleri...

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Adil Öksüz, TSK içindeki FETÖ mensupları ile Ankara’da darbe toplantılarını yönetmiş; sonuncusu 11-13 Temmuz 2016 olmak üzere, planın her aşamasını ABD’ye giderek örgüt elebaşı Gülen’e onaylatmıştı.

Nitekim, 15 Temmuz sonrası o toplantılara katılanlardan Foça Jandarma Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Kurmay Başkan vekili Albay Hakan Bıyık ile Deniz Piyade Tugay komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız itirafçı olup Adil Öksüz ve FETÖ elebaşı bilgisi dahilinde yapılan toplantılarda konuşulanları itiraf etmişti.

FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen ise açıklamalarıyla hem 15 Temmuz öncesi hem sonrası amcasıyla yaptığı görüşmelerin içeriğini açıklayarak FETÖ’nün darbe girişiminin arkasındaki rolünü anlattı.



Ebuseleme Gülen

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GÜLEN: TÜRKİYE’DE KURUMLAR EL DEĞİŞTİRECEK

Darbe girişiminden 2.5 ay önce 2016 yılı nisan ayında FETÖ elebaşı Gülen, kendisini ziyaret eden Ebuseleme Gülen ve yanındaki bir kişinin başlarını kendisine çekerek kulağına; “Arkadaşlar bir şey düşünmüş. Yakında Türkiye’deki bütün kurumlar el değiştirecek. Siz de çok önemli kurumlara geleceksiniz. Sakın bu olduğunda, bunu yapanların bizim arkadaşlar olduğunu belli etmeyin. Bulunduğunuz konumlarda mütevazı olun, renk vermeyin” demiş.

FETÖ elebaşının kulağına söyledikleri, Akıncı Üssü çevresinde Adil Öksüz’ün yakalanması üzerine darbe girişiminin FETÖ’nün işi olduğunu anlamış ve duyduğu vicdan azabını daha sonra amcasıyla paylaşmış. Hatta bunu elden verdiği bir mektupla kendisine bildirmiş.

Ebuseleme Gülen’in, bu açıklamalardan sonra örgütün tetikçileri devreye girdi.

Bunun üzerine Ebuseleme Gülen’in amcasına 2020 yılında elden verdiği o mektup sosyal medyada yayınlandı.

AÇ BIRAKMA, DAYAK, TACİZ: İŞTE FETÖ

FETÖ elebaşı Gülen’in okuduktan sonra, “Evladım ne yapayım? Beni de kandırdılar, elimden bir şey gelmiyor” dediği o mektup aslında FETÖ örgütünün içyüzünü de gösteriyor. Ebuseleme Gülen’in, amcası FETÖ elebaşına verdiği o mektupta şunlar yazıyor:

“Canım hocam,

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Ben Rafia hanımın evine doğdum. Annem otobüslerle evimize gelen misafirlerle, hasta babaannemle ilgilenmekten gece 2-3’te işini bitirirdi. Evdeki misafirler gitse de biraz yemek kaldıysa yerim diye merdivende beklerdim.

Babamı 18 yaşımdan sonra görmeye başladım. Bu yolda cinsel taciz dahil başıma gelmeyen kalmadı. Atıldım. İtildim. Siz bir gün FEM’de ‘Bunlara oda verip israf etmeyin, merdiven altında yatsınlar’ demiştiniz herkesin ortasında. Siz öyle davrandıkça da Mözcan’ı, Naci’si, Doktor Ali’si, Cevdet’i daha beterini yaptı. Sürgüne gönderdiğiniz Gündüzalp Koleji’nde başıma gelmeyen kalmadı. Amcan ... abini iyi döverdi, gel ben de seni döveyim diye zevkine döverlerdi. Resim yapıyorum diye dövdüler. Neden uyumadın diye dövdüler. Sonra derste niye uyudun diye dövdüler. Don atlet kış günü okulun bahçesinde koşturdular tüm okulun önünde. Basket oynuyorum diye ibreti alem olsun diye dövdüler. Her şeye rağmen az başarılı olunca kuyumu kazdılar, rakip gördüler. Çok çok çok dövdüler ama helal olsun.

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İki kere intihar ettim, ölmedim. Bir kere 3 arkadaşımı kurtarırken boğuldum. Su altında kumların üzerinde yatarken uyandım, yüzüp dışarı çıktım. Allah’ım niye ölmüyorum diye 10 yıldır dua ediyorum. Helal olsun. Ama bunca travmaya rağmen sizin … benim kulağıma fısıldadığınız şey uyutmuyor beni. O malum hadiseden haberiniz vardı ve engel olmadınız diye size o kadar kızgınım ki. Uyuyamıyorum. İnsanlar acı çekerken keskin ve net kararlar alıp toparlanmayışınız beni delirtiyor.

... Özcan’dan, hırsızlıkları arşa çıkmış Cevdet’i, Doktor Ali’sine olan itimatınız dünyanın her yerinde konuşuluyor. Benle farklı konuşup sizle farklı konuşan, iftira edenler var. Allah rızası için bana bir şey deyin. Hz İsmail gibi 38 yıl boynumda bıçakla gezdim. Ya siz vurun o bıçağı ya da ben vuracağım kendime. Allah rızası için bir şey söyle, kendimi insan gibi bile hissedemiyorum. Sana sonuna kadar helal olsun. Ama bu yolda bana zulmedenlere zehir zıkkım olsun.

Eski Ebuselem Gülen”

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GÜLEN’İN ‘KANDIRILDIM’ YALANI

Ebuseleme Gülen’in mektubunda, “ ... benim kulağıma fısıldadığınız şey uyutmuyor beni. O malum hadiseden haberiniz vardı ve engel olmadınız diye size o kadar kızgınım ki. Uyuyamıyorum. İnsanlar acı çekerken keskin ve net kararlar alıp toparlanmayışınız beni delirtiyor” dediği konu, 15 Temmuz darbe girişimi...

FETÖ elebaşı Gülen mektubu okuduktan sonra “Evladım ne yapayım? Beni de kaldırdılar, elimden bir şey gelmiyor” demiş. FETÖ elebaşının “kandırıldım” dediği, “Bana darbede başarılı olacaklarını söylediler dolayısıyla kandırıldım” şeklinde anlaşılmalı.

Bunun yanında Ebuseleme Gülen’in hem anlattıkları hem de mektubunda amcasına bildirdiği konular var. Mesela, FETÖ okullarında ve yurtlarında aç bırakma, dayak, eziyet, aşağılama hatta cinsel taciz. Bunları bizzat Ebuseleme Gülen yaşamış ve amcasına da bildirmiş. Bunların bazılarına da amcası FETÖ elebaşı Gülen’in katı ve zorba tutumu sebep olmuş. Ama en çarpıcı olanı ise Ebuseleme Gülen’in cinsel tacize uğradığını söylemesi.

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FETÖ elebaşının öz yeğenine cinsel tacizde bulunanlar diğerlerine neler yapmıştır acaba?