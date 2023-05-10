Asıl Kılıçdaroğlu’nun yaptıkları ve açıklamaları Kandil’e yarıyor

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Daha önce de asgari ücretten kaldırılmış verginin kaldırılacağını vaat etmişti.

İki karton üzerine çizilmiş “Hayatının projesi” diye paylaştığı acele ve acemice hazırlanmış video İngiliz The Economist, Fransız La Point, L’EXPRESS gibi dergilerin Kılıçdaroğlu’nu açık desteklerini açıkladığı günün akşamı “Ne Batı Ne Doğu, bu Türk Yolu” gibi başlıkla paylaşması gerçek projenin bu saçma açıklama olduğunu gösterdi.

Batılı ülkelerin algı operasyonu medyası tarafından açıkça desteklendiğinin açıklanması üzerine pekişen “Amerika ve Avrupa’nın adamı” algısını değiştirmek, “bağımsızlıkçıymış” havası vermek için “Ne Batı Ne Doğu, bu Türk Yolu” başlığıyla video yayınlamak algıyı değiştirme çabasıydı.

MANSUR YAVAŞ’IN KURNAZLIĞI

Benzer bir stratejiyi PKK/HDP ile yaptığı işbirliğini perdelemek için de ortaya koydu. Kemal Kılıçdaroğlu ile adayı olduğu 6’lı Masa partilerinin PKK’nın siyasi kolu HDP ile girdiği işbirliği zaman geçtikçe özellikle Kılıçdaroğlu bakımından “amaç birliğine” dönüşürken, bunun seçmende yarattığı rahatsızlığı gidermek için MHP kökenli ve ülkücü olduğunu söylenen Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş meydanlara sürüldü.

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Yavaş, siyasi kurnazlık yaparak, HDP’nin adını hiç ağzına almadan ve PKK-HDP ilişkisine değinmeden, PKK ile Hüda Par’ı PKK ile eşleştirerek aklı sıra algı operasyonu yaptı, “PKK-Hüda Par ayrımı olmaz, teröristtir teröristtir. Hüda Par ve PKK’nın görüşleri aynı. Hüda Par’a da PKK’ya da karşıyız” dedi.

Oysa bir eşleştirme Hizbullah ile Hüd Par, PKK ile HDP ile yapılmalıydı. Ama siyasi kurnaz Mansur Yavaş, işbirliği yaptıkları HDP’nin adını PKK ile hiç yan yana getirmedi.

HDP’ye tek laf etmeyen Mansur Yavaş, ekrana çıkıp bir de PKK’nın siyasi kolu HDP’ye şu sözlerle sahip çıktı: “Belki Meclis’te olup derdini anlatmak istiyor, meşrudur eğer bu şekilde düşünüyorsa. Demirtaş’ın bir açıklamasını gördüm. Diyor ki, ‘PKK silah bırakmalıdır’.

Belki HDP bu şekilde Meclis’e gelip ‘Yeter artık silahları bırakın ne konuşulacaksa Meclis’te konuşulacak’ diyecek. Bunda kötü bir şey yok ki.”

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YAVAŞ’IN YALANI AKŞENER’İN HEZEYANI

Yaratmaya çalıştığı algı operasyonunu eline yüzüne bulaştıran Mansur Yavaş, hükümetin hem İmralı’da hükümlü olan PKK elebaşı Öcalan’a hem de dağdaki teröristlere adam gönderdiği yalanını söyledi. Bu yalanı Meral Akşener de meydanlarda tekrarladı. Millet İttifakı’nın PKK/HDP işbirliğini perdelemek için o da Yavaş gibi kendisinin ülkücü kimliğini ortaya koyarak, “Eğer ben PKK’lıysam benim dokunulmazlığım yok, derhal beni tutuklayın şerefsizler, derhal tutuklayın ne işe yarıyorsunuz” dedi.

Kimsenin Akşener’e ya da Millet İttifakı ortaklarına “PKK’lısınız” diye bir iddiası olmadı.

Tüm bunlar, Kılıçdaroğlu’nun, PKK’dan talimat alan, milletvekili adaylarını hatta belediyelerdeki Meclis üyelerinin ve politikalarının PKK’nın belirlediği siyasi kolu HDP ile işbirliğini perdelemek için yapılmış açıklamalardı.

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PKK’DAN KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK

HDP ile işbirliğinin anlamı, PKK ile işbirliğinden farksızdır. Nitekim dağdaki PKK’lı teröristler de buna karşılık Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı’na desteklerini açıkladılar. Kemal Kılıçdaroğlu da PKK/HDP ile işbirliğini ve amaç birliğini perdelemek için dağdan teröristlerin açıklamalarının kendisini hedef aldığı saptırmasına sığındı. NTV’de katıldığı programda, “Kandil’den Millet İttifakı’nı desteklemeye yönelik bir açıklama kimin işine yarar? Bizi mi destekliyorlar, onları mı destekliyorlar? Akıl var, mantık var. Terör örgütü kalkıp da ‘Ben seni destekliyorum’ diyorsa aslında bu karşı tarafı destekliyorum demektir” dedi.

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Elbette dağdaki teröristlerin destek açıklamaları Kılıçdaroğlu’nun adaylığına zarar vermek için değildi, HDP ile işbirliğine dair onay anlamına geliyordu.

KILIÇDAROĞLU VE PKK/HDP’NİN HEDEFLERİ

Daha da önemlisi Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları ve yaptıkları PKK ve HDP’ye yarıyor:

- PKK ve HDP Irak ve Suriye’de teröre karşı operasyonların durmasını ve askerlerin geri çekilmesini istiyor. Nitekim Kılıçdaroğlu CHP’si 2020’de “Evet” oyu verdiği Irak ve Suriye’deki PKK/PYD-YPG’ye yönelik operasyonlar için gerekli tezkereye 2021 yılında “Hayır” oyu vererek somut işbirliğini gösterdi.

- Kılıçdaroğlu, PKK ve HDP’lilerle birlikte Avrupa yerel yönetimler özerklik şartına Türkiye’nin koyduğu çekincelerin kaldırılmasını savunuyor.

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- Kılıçdaroğlu, PKK/HDP’li Demirtaş ve tutukluların salıverilmesini istiyor.

- PKK ve HDP, KHK ile ihraç edilen terör işbirlikçisi kişilerin kamuya geri döndürülmesini istiyor ve Kılıçdaroğlu bunun sözünü veriyor.

- Kılıçdaroğlu, PKK’nın siyasi kolu HDP’nin kapatılmasına, PKK terör örgütüne eleman sağlayan, maddi destek veren, terörist cenazelerine katılan belediyelere kayyum atanmasını durduracaklarını söylüyor.

- 2018’de CHP’li İbrahim Kaboğlu başkanlığında CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi ve HDP’lilerin hazırladığı ‘Anayasal Demokrasi Çalışması Yol Haritası’ metnindeki ‘Türk’, ‘Türk Milleti’, ‘Yüce Türk Devleti’, ‘ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’, ‘Vatan’ gibi kavramların çıkartılması ve Kürt kimliği, özerklik, Kürtçe eğitim gibi öneriler de bunun temelini oluşturuyor.

ÖCALAN’IN ÖNERİSİ MİLLET İTTİFAKI METNİNDE

Bunların yanında, 6’lı Masa’nın hazırladığı 40 sayfalık “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” önerisi metninde PKK elebaşı Öcalan’ın talebi yer bulmuştu.

Terör örgütünün başı Abdullah Öcalan, “Demokratik yeni bir anayasa hazırlanmalı ve bu yeni anayasada Kürt kimliği açık bir şekilde yerini almalı. 1921 Anayasası’nın ruhunu barındıran bu yeni anayasada Kürtler devletin temel kurucu ögelerinden biri olarak tanınmalı” demişti.

Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklayan PKK/HDP’li Selahattin Demirtaş da Vilayet Şuraları’nın yer aldığı 1921 Anayasa’sına vurgu yaparken “21 Anayasası üzerinden çalışmalar yapılabilir” önerisini getirmişti.

“Hedefimiz aynı olduğu için Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz” diyen PKK/HDP’li Mithat Sancar da “Parlamenter Sistem’e dönüşte 1921 Anayasası ilham alınabilir” açıklaması yaptı.

6’lı Masa’nın “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” öneri metninde de bu konu şöyle yer buldu: “Ülkemizde hiçbir zaman gerçek anlamda çoğulcu demokrasiye geçiş de mümkün olmamıştır. 1921 Anayasası’nın nispeten kapsayıcılığının peşinden kurulan Türkiye Cumhuriyeti devleti, sonraki anayasalarında daha dar kalıplara girmiitir.”

Kısacası, PKK dağdan HDP ile Kılıçdaroğlu’nu destekliyor, Kılıçdaroğlu’nun yaptıkları ve vaatleri bölücü PKK/HDP’ye yarıyor.