Amerika ve AB gibi ‘müttefikin’ varsa düşmana ihtiyaç yoktur

Gazeteci Uğur Mumcu öldürülmeden kısa süre önce, bugün artık iyice açığa çıkmış olan terör örgütü PKK ve onu kullanan Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile İsrail gizli servisi MOSSAD arasındaki ilişkiyi araştırıyordu.

24 Ocak 1993’te aracına konulan bir bomba ile suikasta uğrayan Uğur Mumcu’nun, 7 Ocak 1993’te Cumhuriyet’te yayınlanan ‘MOSSAD ve Barzani’ başlıklı köşe yazısı şu cümle ile bitiyordu:

“(...) Kürtler sömürgeciliğe karşı bağımsızlık savaşı yapıyorlarsa ne işi var CIA ve MOSSAD’ın Kürtler arasında? Yoksa CIA ve MOSSAD, antiemperyalist savaş veriyorlar da dünya bu savaşın farkında değil mi?”

Uğur Mumcu, PKK terör örgütünü yazdıkça, terör örgütünün medyası onu “Kürt düşmanı” ilan ediyordu. PKK’nın yayın organı Özgür Gündem gazetesinde örgüt yöneticilerinden Yaşar Kaya, Uğur Mumcu’yu şu sözlerle tehdit ediyordu:

“Kürtler Cumhuriyet’in kurulmasında temel taş oldular. 1925’ten sonra Kürtler inkâr edildi. Bu konuda Mumcu’nun Kürtler için istediği bir şey var mı? Herkes maskesini çıkarsın! Yoksa yüzlerindeki maskeyi biz yırtacağız. Biz yırtmazsak bile Kürt halkının dinamiği yırtacak. Herkesin notu, karnesi belli olmuştur. Kürt düşmanlığı yapmamak bile namus borcudur...”

Mumcu, bunun kendisini öldürmeye yönelik bir tehdit olduğunu eşine söylemişti.

İSRAİL BÜYÜKELÇİSİNİN UYARISI

7 Ocak’taki MOSSAD üzerine yazısından bir gün sonra