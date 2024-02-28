3.5 yıldır Ayasofya’ya neden adım atmıyor

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Devletin valisine “Vali itlik yapmıştır bunu aynen iletin”, YSK üyelerine “Ahmak”, soru soran vatandaşa “Senin beynin tutulmuş”, kendisini eleştiren pazarcıya “Sen terbiyesiz birisin, ahlaksız birisin” diyen, her strese girdiğinde hakaret ve küfre sarılan İBB Başkanı İmamoğlu dün bir konuşmasında yine bu kişilik özelliğini ortaya dökmüş.

İki soru sormuştum; birincisi İstanbul gibi bir şehrin başkanı ‘İstanbul Şehr-i Emini’ sayılan İmamoğlu 86 yıl sonra 2020 yılında ibadete açılan Ayasofya Camii’ne 3.5 yıldır neden ziyarete gitmiyor?

İkincisi, Kadir Topbaş döneminden beri İstanbul’daki Selatin camilerinin temizlik ve güvenlik hizmetleri İBB tarafından veriliyor. Bunun tek istisnası Ayasofya Camii. Peki Ayasofya Camii’ne bu hizmet neden İBB tarafından verilmiyor da Fatih Belediyesi tarafından veriliyor?

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Makamına yakışır medeni bir üslupla sebeplerini açıklayacağına ettiği hakaretlerle kendisini de tarif etmiş. Sirkeci-Kazlıçeşme hattı tren seferlerinin başlamasıyla ilgili törene “Ulaştırma Bakanı davet etti” yalanı ortaya çıkınca bunu perdelemek için hakarete sarılmış. “Saraçhane bülbülleri” diye adlandırılan fonlanan internet siteleri ve binlerce mesajı aynı anda atabilen organize BOT hesaplar, sosyal medya hesapları ile “Renklendirilmiş” FETÖ’cüler hep bir ağızdan hakaret eden İmamoğlu’nu savunmaya geçti.

DAVETİYE YALANI PATLAYINCA

Ulaştırma Bakanı’nın kendisini Sirkeci-Kazlıçeşme tren seferlerinin başlaması törenine davet ettiğini ilan eden İmamoğlu, gerçeği söylemediği ortaya çıkınca saldırganlaştı.

Fatih Belediyesi’nin isme özel olmayan biçimde e-posta üzerinden yolladığı protokol mesajını paylaşıp kendisini haklı çıkarmaya çalıştı. Nitekim iki belediye özel kalem personeli davetiyenin isme özel olmadığı konusunda yazışmış, İBB Özel Kalemi de “Bu durumda katılım sağlanmayacağını” cuma günü bildirmiş.

Buna karşın hâlâ mağduriyetten geçinmeye çalışan İmamoğlu, makamının ağırlığını da küçülterek Fatih Belediyesi’nin protokol listesine geçtiği isme özel olmayan e-postayı gösterip yalanı örtemeye çalıştı.

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Bunun tartışıldığı programda ben, İmamoğlu’nun derdinin açılışa gitmek değil “mağduriyet algısı” yaratmak olduğunu söyledim. 24 Temmuz 2020’de Ayasofya Camii’nin ibadete açılışıyla ilgili törene özel olarak davet edildiği halde gitmediğini örnek vererek, “Derdinin davet değil mağduriyet siyaseti” olduğunu söyledim. Resmi davetli olduğu halde açılışına gitmediği Ayasofya Camii’ne aradan 3.5 yıl geçmesine rağmen neden bir kez bile uğramadığını sordum.

İBADETE AÇILMASINA KARŞI

Aslında benim iki sorumun cevabı, Ayasofya Camii açılmadan hemen önce 2020 yılı haziran ayında İmamoğlu’nun Yunanistan’da yapılan uluslararası Delphi Ekonomi Forumu’na telekonferansla katıldığı toplantıda konuyla ilgili soruya verdiği cevapta gizli. İmamoğlu’na katıldığı panelde, gazeteci Alexis Papachelas tarafından “Ayasofya’nın ibadete açılması ile ilgili düşünceleriniz nedir?” sorusu yöneltildi.

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İmamoğlu, “Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum. Türkiye’nin ve dünyanın başka sorunları var ve bu konunun iç siyaset malzemesi olarak kullanılmaması gerekiyor. Türkiye’deki ibadethanelerden ve tarihi eserlerden merkezi hükümet, Turizm Bakanlığı ve kurumları sorumlu. İstanbul Belediye Başkanlığı’nın sorumluluğu altında bulunmuyor” ifadeleriyle cevap verdi. İmamoğlu böylece tam da Yunanlıların istediği cevabı vermiş oldu. Yani İmam-

oğlu daha başından itibaren Ayasofya’nın ibadete açılmasına karşı. Peki başka kimler Ayasofya’nın ibadete açılmasına karşıydı; elbette İstanbul’u kendilerinin zanneden Yunanlılar, “büyük acı çeken” Papa, ABD Başkanı Biden, Avrupalı lider ve siyasetçiler. Türkiye’de müze kalmasını isteyen bir azınlık ve elbette İmamoğlu gibiler.

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YEREBATAN’IN KARŞISINDA AYASOFYA’YA GİTMEDİ

O yüzden kadim İstanbul şehrinin dört yıldır belediye başkanlığını yapan Ekrem İmamoğlu 3.5 yıl önce ibadete açılan Ayasofya Camii’ne adım atmadı. Oysa Kemal Kılıçdaroğlu ile Ayasofya’nın hemen karşısında bulunan 30 metre ilerideki Yerebatan Sarnıcı’na kadar gitmişlerdi. Bunun yanında Sultanahmet Meydanı’nda da görüntü veren İmamoğlu Ayasofya’ya uğramadı bile. Elbette bu düşünceleri ve kamuoyuna yansıyan İmamoğlu’ndan Ayasofya Camii’nin bağlı olduğu vakıf da temizlik ve güvenlik hizmetleri talebinde bulunmamış. Onun yerine bu hizmetleri Fatih Belediyesi veriyor. Bu ayıp da İstanbul Şehr-i Emini olan İstanbul’un belediye başkanlığını yapan İmamoğlu’na yeter de artar.