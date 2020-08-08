İlklerin kentinde yine bir ilke imza

İZMİR’de bugün çok önemli bir tören var.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Anadolu Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Uyar, “Eğitimin Geliştirilmesi Ortak Hizmet Protokolü” imzalayacak. İmza töreni saat 20.00’de Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi girişinde. Benden duymuş olun, törende Haluk Levent de mini konser verecek. Ve söz, Anadolu Otizm Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, gazeteci arkadaşım İbrahim Akbulut’ta:
OTİZMLİLERE 14 BİN DÖNÜM
“İlklerin kenti İzmir, yeni bir ilke imza atıyor. Son yıllardaki dikkat çekici artışlarla günlük hayatımızda önemli bir yer tutmaya başlayan otizm ile mücadele konusunda en önemli adım yine İzmir’den atılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait bulunan Güzelbahçe’deki 14 bin metrekarelik alanı otizmle mücadele konusunda önemli işler başaran Anadolu Otizm Vakfı’na tahsis etme kararı aldı. Karar, tıpkı farklı siyasi görüşleri çatısı altında barındıran ANOV’un yapısına uygun bir anlayışla alındı. Bu konudaki öneri İBB Meclisi’nde yer alan tüm siyasi partilerden onay aldı ve karar oybirliği ile geçti.
TÜRKİYE’DE TEK ÖRNEK
Bu alanda, Türkiye’nin ilk ve tek örneği olacak bir ‘Otizm Kampüsü’ inşa edilecek. O kampüste otizmli çocukların eğitimi teşhisle birlikte başlayacak, 0-6 yaş grubundan başlamak üzere her yaş grubu, burada uluslararası standartlarda eğitim alacak. Spor alanları, tarımsal işlikler, kültür ve sanat faaliyetleri için ayrılmış atölyelerle kampus, otizmli bireylerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek.
HERKES EL ELE VERİYOR
Bu arada otizmli çocukların ailelerine gerek çocuklarının eğitimi, gerekse otizmden kaynaklanan sorunları için danışmanlık hizmeti verecek. Merkezde diş sağlığı konusunda hizmet verecek mobil bir birim oluşturulacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçmesi için ilk ışığı yaktığı Otizm Kampüsü’nün hayata geçirilmesi için herkes el ele verecek.
SANKİ KOALİSYON KARARI
Ünlü sanatçı Haluk Levent, Ahbap Grubu ile düzenlenecek kampanyanın ateşleyicilerinden olacak. CHP’nin yer tahsisi konusundaki görevini tamamlamasından sonra AK Parti kanadı ve diğer siyasi yapı da merkezin tamamlanmasına katkı koyacak. Özetlemek gerekirse Otizm Kampüsü işlevinin dışında siyasette de örnek bir eser olacak.”
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BİR TEBESSÜM
Oyuklardan
salgın isyanı
SOSYAL medyadan gördüm, çok de beğendim: “Urla’nın Barbaros Köyü’nde her yıl düzenlenen Geleneksel Oyuk Festivali’ni n salgın nedeniyle bu yıl yapılmayacağını öğrenen oyuklar isyan etti. İnsanların salgından korunmak için evlerine kapanmasını fırsat bilen oyuklar köyü ele geçirdi. Tüm sokak ve meydanlara doluşan oyuklar, ‘virüsün bize bir etkisi yok ki, bizim sokağa çıkmamızı engelleyemezsiniz. Festivalin yapılmayacağını duyduk ve bundan dolayı festivalde düzenlenen (Oyuk Yarışması) yapılmasına karar verdik’ dedi.
HEPSİ KÖYDE KALACAK
Kararın ardından ise yarışma kuralları açıklandı. Yarışmaya katılacak oyuklarda maske takma ve sosyal mesafeye uyma zorunluluğu olmayacak. Oyuklarda 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sınırlaması uygulanmayacak. Oyukların yapımında sadece doğal malzemeler kullanılacak. Yarışmaya katılan tüm oyuklar köyde kalacak.
ÖDÜLLE PLAKET DE VAR
Oyuk seçimi demokratik yöntemlerle yapılacak. Seçime tarımı ve üretimi destekleyen görünümdeki tüm oyuklar katılabilecek. Seçim; sandık usulü, ziyaretçilerin kullanacakları oylarla gerçekleşecek. Yarışmaya katılacak oyuklar en geç 11 Ağustos 2020 tarihine kadar teslim edilecek. Seçim sonuçları 30 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. Yarışmada derece alan ilk üç oyuk sahibine plaket ve ödül verilecek.”
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BİR UYARI
3 M’yi unutma
Maske, Mesafe, Musluk
İlklerin kentinde yine bir ilke imza
İZMİR’de bugün çok önemli bir tören var.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Anadolu Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Uyar, “Eğitimin Geliştirilmesi Ortak Hizmet Protokolü” imzalayacak. İmza töreni saat 20.00’de Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi girişinde. Benden duymuş olun, törende Haluk Levent de mini konser verecek. Ve söz, Anadolu Otizm Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, gazeteci arkadaşım İbrahim Akbulut’ta:
OTİZMLİLERE 14 BİN DÖNÜM
“İlklerin kenti İzmir, yeni bir ilke imza atıyor. Son yıllardaki dikkat çekici artışlarla günlük hayatımızda önemli bir yer tutmaya başlayan otizm ile mücadele konusunda en önemli adım yine İzmir’den atılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait bulunan Güzelbahçe’deki 14 bin metrekarelik alanı otizmle mücadele konusunda önemli işler başaran Anadolu Otizm Vakfı’na tahsis etme kararı aldı. Karar, tıpkı farklı siyasi görüşleri çatısı altında barındıran ANOV’un yapısına uygun bir anlayışla alındı. Bu konudaki öneri İBB Meclisi’nde yer alan tüm siyasi partilerden onay aldı ve karar oybirliği ile geçti.
TÜRKİYE’DE TEK ÖRNEK
Bu alanda, Türkiye’nin ilk ve tek örneği olacak bir ‘Otizm Kampüsü’ inşa edilecek. O kampüste otizmli çocukların eğitimi teşhisle birlikte başlayacak, 0-6 yaş grubundan başlamak üzere her yaş grubu, burada uluslararası standartlarda eğitim alacak. Spor alanları, tarımsal işlikler, kültür ve sanat faaliyetleri için ayrılmış atölyelerle kampus, otizmli bireylerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek.
HERKES EL ELE VERİYOR
Bu arada otizmli çocukların ailelerine gerek çocuklarının eğitimi, gerekse otizmden kaynaklanan sorunları için danışmanlık hizmeti verecek. Merkezde diş sağlığı konusunda hizmet verecek mobil bir birim oluşturulacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçmesi için ilk ışığı yaktığı Otizm Kampüsü’nün hayata geçirilmesi için herkes el ele verecek.
SANKİ KOALİSYON KARARI
Ünlü sanatçı Haluk Levent, Ahbap Grubu ile düzenlenecek kampanyanın ateşleyicilerinden olacak. CHP’nin yer tahsisi konusundaki görevini tamamlamasından sonra AK Parti kanadı ve diğer siyasi yapı da merkezin tamamlanmasına katkı koyacak. Özetlemek gerekirse Otizm Kampüsü işlevinin dışında siyasette de örnek bir eser olacak.”
-------------------------------
BİR TEBESSÜM
Oyuklardan
salgın isyanı
SOSYAL medyadan gördüm, çok de beğendim: “Urla’nın Barbaros Köyü’nde her yıl düzenlenen Geleneksel Oyuk Festivali’ni n salgın nedeniyle bu yıl yapılmayacağını öğrenen oyuklar isyan etti. İnsanların salgından korunmak için evlerine kapanmasını fırsat bilen oyuklar köyü ele geçirdi. Tüm sokak ve meydanlara doluşan oyuklar, ‘virüsün bize bir etkisi yok ki, bizim sokağa çıkmamızı engelleyemezsiniz. Festivalin yapılmayacağını duyduk ve bundan dolayı festivalde düzenlenen (Oyuk Yarışması) yapılmasına karar verdik’ dedi.
HEPSİ KÖYDE KALACAK
Kararın ardından ise yarışma kuralları açıklandı. Yarışmaya katılacak oyuklarda maske takma ve sosyal mesafeye uyma zorunluluğu olmayacak. Oyuklarda 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sınırlaması uygulanmayacak. Oyukların yapımında sadece doğal malzemeler kullanılacak. Yarışmaya katılan tüm oyuklar köyde kalacak.
ÖDÜLLE PLAKET DE VAR
Oyuk seçimi demokratik yöntemlerle yapılacak. Seçime tarımı ve üretimi destekleyen görünümdeki tüm oyuklar katılabilecek. Seçim; sandık usulü, ziyaretçilerin kullanacakları oylarla gerçekleşecek. Yarışmaya katılacak oyuklar en geç 11 Ağustos 2020 tarihine kadar teslim edilecek. Seçim sonuçları 30 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. Yarışmada derece alan ilk üç oyuk sahibine plaket ve ödül verilecek.”
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BİR UYARI
3 M’yi unutma
Maske, Mesafe, Musluk