Kuruyunca unutulur

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Mayısa ‘merhaba’ derken iki gün üst üste vuran sel felaketi de aynı kâbusu yaşattı.

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Yollar göle döndü, alt geçitler suyla doldu, arabalar suya gömüldü, araçlarının üstünde kurtarılmayı bekleyenler oldu, alt katlardaki evleri ve iş yerlerini su bastı... Metro seferleri yapılamadı... Çile üstüne çile...

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İşin ilginç yanı baskınların yaşandığı bazı yerler, hep aynı noktalar...

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), her yağış sonrası, metrekareye düşen yağış miktarını, gelen ihbarları, müdahale eden personel ile araç sayısını paylaşıyor... Geçen sene mayıstaki sel baskınlarında “30.5 kilogramı geçti” denilmişti, bu sene de “70 kilograma yaklaştı” denildi.

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Evet yağış büyük, aniden bastırıyor, miktarı da çok... Bunda hemfikiriz...

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Peki ABB buna karşın ne yapıyor? Mesela ABB’nin Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, “Bu sene mayıs ayında gelecek yağışlara karşı önlem olarak şunları öneriyoruz, şu önlemleri almamız lazım” dedi mi?

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Mesela ASKİ Genel Müdürlüğü, tekrar tekrar bu baskını yaşayan yerler için ne düşünüyor acaba? Herkes, “Mazgallar temizlenmiyor” diye ASKİ’ye yüklenirken, neden ASKİ yetkilileri çıkıp, “Hayır kardeşim biz mazgalları temizledik işte bakın bunlar da görüntüleri, fotoğrafları” demiyor. “Bu dönem sel baskınlarının yaşandığı noktalar için altyapıda şunları yaptık” diyerek neden çalışmaları saymıyor?

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Örneğin Sıhhiye Çok Katlı Otopark’ın, Yenişehir Pazarı’nın olduğu bölge...

Çok iyi hatırlıyorum 2020’de pandemi sürecinde, sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde “ASKİ Genel Müdürlüğü Sıhhiye Marmara Sokak’taki altyapı sorununu çözüyor” denilerek çalışma yapılmıştı.

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2023’e geldiğimizde ‘ASKİ Genel Müdürlüğü, “Çankaya Fidanlık ve Sağlık mahalleleri Aksu Caddesi’nde yoğun yağışlarda su baskınlarına neden olan sorunlu ve hatalı imalatların düzeltilmesi için çalışmalarını başlattı” denilerek yine bir çalışma yapılmıştı.

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1 Mayıs akşamı o bölgede yağmurun sel olup aktığına, kavşakların göle döndüğüne bizzat şahit oldum. Nasıl bir çalışma yapıldığını anlamadım gitti. Bu sadece bir örnek...

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Mesela alt geçitler... ABB, geçen aralıkta yağışlarda ani sel baskınlarının yaşandığı 15 alt geçide ‘su baskını algılama sistemi’ kurmak için harekete geçmişti. Sistem, sensörler aracılığıyla alt geçitlerdeki su seviyesini ölçecek, su baskını riskine karşı merkeze uyarı göndererek trafik akışını durduracaktı. Alt geçitlerin o halini görünce “Sahi ne oldu o sistem?” diye sordum kendi kendime.

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Mansur Yavaş yönetimi, belediyede altıncı yılına giriyor. 23.5 yıllık Melih Gökçek dönemi çok eleştirildi, halen eleştirilmeye devam ediliyor. Doğruları, yanlışları, tartışılır, eleştirilir, doğaldır. Ancak Yavaş yönetiminin de geride bıraktığı beş yılı var. “Siz ne yaptınız” sorusuna muhatap kalmaları kaçınılmaz.

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Görünen o ki isimler farklı olsa da her dönem herkes yaşananlara alışıyor... Sağanak, sel, altyapı... Hepsi kuruyunca unutuluyor...

ANKARALI TAKSİCİLER VE MARTI TAG ŞOFÖRÜNE TEHDİT





Sosyal medyada geçen hafta bir görüntü vardı... Ankara’da bir grup taksici, Martı TAG sürücüsünü uygulamadan çağırıyor, gelen sürücüye tepki gösterip, “Bu iş böyle giderse kan dökülecek bak. Cezası ağır olacak. Yarın bir gün arabasız kalacaksın” gibi sözlerle tehdit ediyorlar. En son gelen bir taksici ise küfredip gelen sürücüyü tartaklıyor. Tüm o anlar da cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınıyor. Taksicilerin tuzağa çektikleri kişi açık açık diyor, “Bu sistemi yapan ben miyim?”

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Taksiciler, yaptıklarıyla haksız duruma düşmüşler.

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Taksicilere en güzel çağrı da Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanvekili Cevdet Kavlak’tan gelmiş: “Yasa dışı yolla işimize ve ekmeğimize göz diken kişilere karşı mücadelemizi yasal olarak en etkin şekilde yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu işi yapan sorumlularla ilgili Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunarak ve yine resmi ve yasal olarak haklarımızı aramaya devam edeceğimizi belirtmek isterim. Ayrıca devletin bu konuda yetkili ve görevli birimlerine de bilgilendirme yaparak yardımcı olmalarını talep ediyoruz. Bu konuda da mesafeler aldık ancak haklı iken haksız duruma düşecek söz ve davranışlardan uzak durmaya devam edeceğiz. Odamızın önderliğinde birlik ve bütünlük içerisinde hareket edelim tespit ettiğimiz kişileri emniyete ve odamıza bildirmeye devam edelim, sakin olup birlik ve beraberliğimizi koruyalım bozmak isteyen art niyetli kişilerin söz ve söylemlerine itibar etmeyelim.”

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Ankaralı taksiciler bence bu çağrıya kulak versin...