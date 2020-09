Dalyan Çanağı ’nda neden Eko – Turizm yapılmalı ?

Bu toprağın değerini, yine bu toprağın insanıyla paylaşmak! Ekmeğinizi farklı ülkelerde kazansanız dahi; ülkenize, memleketinize duyduğunuz aşkla, özlemle, vefa borcuyla gençlerin, girişimcilerin elinde tutmak ve onları, dünyanın 1 numaralı kentinde hayata hazırlamak, cesaretlendirmek, kendisi gibi bir dünya devi olabilmelerini sağlamak…Ve bunun için elinden gelen yapıp, tüm bonkörlüğü gösterip, paylaşmak, tecrübelerini aktarmak ve henüz emekleme çağındaki genç girişimciye milyar dolarlık iş insanı muamelesi yapmak! Ne şahane bir hikaye değil mi!

Türkiye’den, Anadolu’nun bağrından göçüp gidip, New York’un göbeğinde tüm zorluklara katlanıp, sert şartlara dayanıp harikulade bir firma kurup, o güzide firmasını ABD’nin en iyileri arasına sokmuş, söz konusu girişimci Hamdi Ulukaya olunca işin rengi değişiyor tabii. Ulukaya ‘Chobani’ yoğurtları ile tanındı ve koskoca ABD’nin alanında 1 numarası oldu. Takdir etmemek, şaşıp kalmamak işten değil. Bin kez bravo! Eminim ki çektiği çilenin haddi hesabı yoktur zirveye çıkmasında.







Hayallerinin peşine düşen girişimciler ABD’de

Geçtiğimiz günlerde yaptığım New York ziyaretimde tesadüfen yine Hamdi Ulukaya Girişimi toplantılarına tanıklık ettim. Tesadüfen diyorum zira geçtiğimiz yıl da ikincisine denk gelmiştim. Açıkça söylemek gerekirse, toplantıların son gününe katılabildiğim için açıkçası Hamdi Ulukaya Girişimi’nin büyüklüğünü ve maneviyatının genişliğine çok da kafa yormamıştım. Belki New York’un büyüsüne kendimi fazla kaptırmıştım. Ama bu kez iş çok değişti. Bu defa Hamdi Bey ve ekibinin doğduğu topraklara olan vefasına bizzat tanık oldum. Hem de gençlerin elinden sımsıkı tutarak, onları sahiplenerek. Efendim hadise şu: Bu yıl Hamdi Ulukaya Girişimi üçüncü dönem katılımcıları, İstanbul’daki oryantasyon toplantısının ardından ABD’nin yolunu tutarak, New York’ta iki haftalık eğitim programına tabii tutuluyorlar. Bu eğitim sürecinin başında ise çok yakından bildiğimiz ve saygıda kusur etmediğimiz NYU’dan Prof. Selçuk Şirin bulunuyor. Bu eğitimi alabilmek için Türkiye’den 81 ilden 4 bin 653 startup, 30 bin 448 girişimci adayı başvurdu bu yıl. Ve 3 ay süren değerlendirme süreci sonucunda Tekirdağ’dan Van’a Türkiye’nin dört bir yanından 23 girişimci adayı ve 6 startup Amerika’ya, New York’a davet edildi. İşte bu güzide arkadaşlar, iki hafta boyunca mentorlarıyla buluştu, profesyonel gelişim seminerleri ile günlük kültürel ve sanatsal etkinliklere katıldı. Mentorları ise New York’ta tabir-i caizse çarpışmış, savaşmış, kazanmış ve bu devasa şehirde kendisine yer edinmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı parlak beyinler. Benimde zaten bu oluşumu tanımamda orada yaşayan girişimci dostlarım Salih Aksu ve Ayşe Gülşah Kılıç’ın katkıları çok büyük.

Hamdi Ulukaya’nın memlekete vefa borcu…