Kiradan fazla fatura!

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi bilgisayar mühendisi Fatih Talı, (İpragaz AŞ. SHV Energy Bilgi Güvenliği Sorumlusu) özetimle diyor ki: “Geçen hafta 20.43 de yurt dışı seyahatim sonrası otobüsle İstanbul’dan geldim ve BURULAŞ Bursa Şehirlerarası Terminali’ne giriş yaptım.

Daha sonra ikamet adresime gideceğim durağıma gittim. ‘Durağıma’ diyorum çünkü ben hangi numaralı otobüse bineceğimi biliyorum. Yani benim için sorun yok. Ya Bursa’ya ilk kez gelen birisi, ya da Bursalı olduğu halde durak numaralarını bilmeyen (Bilmeye de mecbur değil.

Bu hizmetin verilmesi zorunludur) vatandaşlarımız ne yapsın? Ayrıca ben bildim de ne oldu? Otobüsümün hareket saat bilgisi yok. Hani siz benzeri şikâyetleri yayımlarken sık sık “müneccim mi olmak lazım” diyorsunuz ya işte aynen öyle olmak gerekiyormuş meğerse! İlgili sorunu BURULAŞ’ta vazifeli olan bir çalışana aktardım. O da: “Web sitesi var, oradan bakın…” dedi.

Helal olsun ya. Bak bunu bilmiyordum, isabet oldu! Ancak web sitesi nedir bilmeyen on binlerce insan var. Özellikle yaşları ilerlemiş olan kıymetli büyüklerimiz bunu nasıl başarsın? Beraberinde kişinin telefon şarjı ya da internet paketi bitmiş olabilir. Hem devir de kimsenin kimseye yardım etmediği ve yardımdan korktuğu bir devir. BURULAŞ’ı sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum.”

Mezar misali kazıldı

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi emekli yüksek mimar Remzi Durmaz, özetimle: “23 Haziran 2015 tarihli köşenizde SORUNLAR BÖYLE Mİ OLMALI başlığınızla yine aynı şikâyetimi yayımlamıştınız. Mevzu, Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi 12 Eylül Caddesi üzerindeki askeri gazinonun çok çirkin görünümüydü. Üstelik bu durum 20 yıldır böyle! Yayımınız sonrası orası biraz hizaya getirilmişti. Ancak ne olduysa oldu mezar misali kazıldı yine burası. Onlarca yıllık meslek hayatımda böylesi saçma bir işe rast gelmedim. Sorunu Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’a da ilettim. Ama size yazmamı ve sizlerin de yayımlamasını bekliyorlar yine!” diyor.

Adı yürüyen merdiven ama yürümüyor