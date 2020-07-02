Dikkat! Durak levhası

Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Serhat Küçük’ün: “Durağın bodurunu da ilk defa gördüm” dediği ilginç e-postasını özetimle aktarıyorum:
“Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Özel Bursa Neşe Erberk Anaokulu önünde bulunan bodur durak levhası yıllardır en çok dikkatimi çeken trajikomik hizmetler arasında ilk beş içindedir. Planıyla, projesiyle, tasarımıyla cidden çok başarılı bir hizmet bu! Öyle ki burada birçok kişi hatıra fotoğrafı çektirmek isteyebilir. Bu konu köşeniz aracılığıyla Hürriyet Bursa gazetesinde değer bulursa çok sevinirim. Bir de çok önemli ricam olacak lütfen. Malum, durak tabelaları dekota (Foreks) değil. Yani demir plakadan yapılıyor. Vaziyet böyle olunca hatıra fotoğrafı çektirene bir sıkıntı teşkil edeceğini düşünmüyorum. Ancak buradaki tabela kaldırımda yürüyen ya da durakta bekleyen yolculardan birinin başına, boynuna, omuzuna ciddi ziyanlar verebilir. O tabelanın alt kısmı sünger malzemeyle sarılsın! Ricam bu yöndedir. Saygılarımı sunarım.”
KULE OLMAYI BEKLEYEN TAŞLAR
Okurlarımızdan olan Sağlık Personeli Zeynep Uğurlu, şöyle diyor: “Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi eczanenin karşısında da kuyu ve yanında büyüyüp kule olmayı bekleyen taşlar var. Müjde millet müjde, burada da var artık!”
ORASI ÇÖPLÜK DEĞİL!
Okurlarımızdan olan Hüsnü Çayır: “Burası Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi 3. Yüce Sokak girişindedir. Ve burası bir çöplük olarak değer görmektedir!” diyor. Yazık, hem de çok yazık Hüsnü Çayır. Neler olmuş biz bazılarımıza böyle! Osmangazi Temizlik İşleri Memiş Memiş; vaziyet bu…
O BANKLARA OTURAMIYORLAR ÇÜNKÜ…
Okurlarımızdan olan Ahmet Derik bakınız ne diyor: “Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki oturma banklarının üzeri neden sundurma ile kapatılmaz ki? Çünkü o banklar meydanın simgesi haline gelen kuşlarca pisletiliyor. Bu sebepten dolayı da bizler o bankları kullanamıyoruz. Lütfen o bankların üzerini kapatınız.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
UMARIM YİNE ÇÖKMEZ
ÇUKUR KAPANDI AMA HEMEN ÇÖKTÜ başlıklı yayımımızdaki sorunun (Mudanya Güzelyalı) yayımımızdan bir gün sonra giderildiği bilgisini aldım. İlgili yetkililere teşekkür ediyorum. Umarım bu da çökmez!
Dikkat! Durak levhası
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Serhat Küçük’ün: “Durağın bodurunu da ilk defa gördüm” dediği ilginç e-postasını özetimle aktarıyorum:
“Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Özel Bursa Neşe Erberk Anaokulu önünde bulunan bodur durak levhası yıllardır en çok dikkatimi çeken trajikomik hizmetler arasında ilk beş içindedir. Planıyla, projesiyle, tasarımıyla cidden çok başarılı bir hizmet bu! Öyle ki burada birçok kişi hatıra fotoğrafı çektirmek isteyebilir. Bu konu köşeniz aracılığıyla Hürriyet Bursa gazetesinde değer bulursa çok sevinirim. Bir de çok önemli ricam olacak lütfen. Malum, durak tabelaları dekota (Foreks) değil. Yani demir plakadan yapılıyor. Vaziyet böyle olunca hatıra fotoğrafı çektirene bir sıkıntı teşkil edeceğini düşünmüyorum. Ancak buradaki tabela kaldırımda yürüyen ya da durakta bekleyen yolculardan birinin başına, boynuna, omuzuna ciddi ziyanlar verebilir. O tabelanın alt kısmı sünger malzemeyle sarılsın! Ricam bu yöndedir. Saygılarımı sunarım.”
KULE OLMAYI BEKLEYEN TAŞLAR
Okurlarımızdan olan Sağlık Personeli Zeynep Uğurlu, şöyle diyor: “Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi eczanenin karşısında da kuyu ve yanında büyüyüp kule olmayı bekleyen taşlar var. Müjde millet müjde, burada da var artık!”
ORASI ÇÖPLÜK DEĞİL!
Okurlarımızdan olan Hüsnü Çayır: “Burası Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi 3. Yüce Sokak girişindedir. Ve burası bir çöplük olarak değer görmektedir!” diyor. Yazık, hem de çok yazık Hüsnü Çayır. Neler olmuş biz bazılarımıza böyle! Osmangazi Temizlik İşleri Memiş Memiş; vaziyet bu…
O BANKLARA OTURAMIYORLAR ÇÜNKÜ…
Okurlarımızdan olan Ahmet Derik bakınız ne diyor: “Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki oturma banklarının üzeri neden sundurma ile kapatılmaz ki? Çünkü o banklar meydanın simgesi haline gelen kuşlarca pisletiliyor. Bu sebepten dolayı da bizler o bankları kullanamıyoruz. Lütfen o bankların üzerini kapatınız.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
UMARIM YİNE ÇÖKMEZ
ÇUKUR KAPANDI AMA HEMEN ÇÖKTÜ başlıklı yayımımızdaki sorunun (Mudanya Güzelyalı) yayımımızdan bir gün sonra giderildiği bilgisini aldım. İlgili yetkililere teşekkür ediyorum. Umarım bu da çökmez!