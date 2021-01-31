Adını ilk 3’e yazdırdı

Yoğun iş stresini hafifletmek için golf oynamaya başlar. Ama karşısına 3 boyutlu görme engeli çıkar. Görme konusunda yaşadığı sorun, Batuhan Okur’a önemli bir girişimcilik fırsatı sunar. Okur, atılan topun gittiği yeri görmek için bir atış monitörü geliştirir ve 2010’da Singapur’da Rapsodo doğar. Okur, süreç içerisinde golfün yanına beyzbolu ekleyerek yazılım ve donanım üretir. Batuhan Okur, 2018’de de İzmir AR-GE ofisini kurarak Amerika’ya ihracata başlar. “Bugün 4 ayrı kıtada 4 farklı ülkede faaliyet gösteren spor teknolojisi firmasıyız” diyen Batuhan Okur’un gündeminde ise hem istihdam artışı hem de Türkiye’deki cirosunu iki yılda 50 milyon dolara çıkarmak var.

BATUHAN Okur... Türkiye için bir beyin göçü olsa da İzmir Urla’da kurduğu AR-GE merkeziyle ülkesine olan borcunu yatırımla ödeyen bir girişimci. Türk yazılımcıların dünyaya İzmir’den açılmasını kendine misyon edinen bir iş insanı. Rapsodo’nun kurucusu Batuhan Okur ile girişimcilik serüveninden İzmir yatırımına, gelecek planlarından spor teknolojisine kadar birçok konuyu konuştuk. Eskişehir doğumlu Okur, Eskişehir Fen Lisesi’nin ardından 1997’de ODTÜ Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olur. 1998’de Amerika’ya giden Okur, hikayenin devamını şöyle anlattı:

İŞ STRESİNDE KAÇIŞ

“2004’e kadar Amerika’da kaldım. Ardından önce Singapur, sonra Tayvan’da ikişer yıl çalıştım. İkinci çocuk olunca seyahatleri azaltmak amacıyla Singapur’a gerdi döndüm. 150 milyon dolarlık bir işi yönetmeye başladım. Bu işin stresi nedeniyle olsa gerek, daha sık golf oynamaya başladım. Benim 3 boyutlu görmeme engel olan bir göz problemim var. O güne kadar bana sıkıntı yaşatmayan bu sorun, golf performansımı geliştirmeme engel olmaya başladı. Attığım topun gittiği yeri görmek için atış monitörü araştırırken, pazardaki yüksek fiyatlı ürünleri gördüm ve inceledim. Ve daha yüksek teknolojiye sahip, taşınması kolay, daha erişilebilir bir fiyat politikası olan ürün geliştirmeye karar verdim.”

BEYZBOL TOPU BİLE YOKTU

