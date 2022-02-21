Ünlü isimler genç kızlar için podyumda

Şeflik eğitimi almaya başlayan Kıvanç Tatlıtuğ, ne yeni bir role hazırlanıyor ne de bu işe geçici heves olarak bakıyor. Yakında ailelerine katılacak bebekleri için sağlıklı beslenmeye geçiş yapmak isteyen oyuncu, hayatının en önemli rolüne, “baba” olmaya hazırlanıyor....

Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde mutfaktan yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı. Yeni bir rol mü geliyor diye düşünürken, işin gerçeğini öğrendim. Baba olmak için gün sayan ünlü oyuncu, hayatının en önemli rolü için ciddi bir biçimde hazırlanıyormuş!





Türkiye’nin en ünlü mutfak okulu olan ve mutfak profesyonelleri yetiştiren MSA’dan şeflik eğitimi almaya başlayan Kıvanç Tatlıtuğ, kendi mutfağının şefi olmak için kolları sıvamış.

Artık eşi Başak Dizer hamile olduğu için ve yakında ailelerine katılacak minik bebekleri için sağlıklı yemekler yapmak isteyen ünlü oyuncu, haftada bir MSA’ya giderek eğitim alıyor. Bugüne kadar yediklerine çok fazla dikkat etmeyen ve sıklıkla dışarıdan yemek söyleyen Tatlıtuğ, artık bu alışkanlığına son vererek, kendi mutfağa giriyormuş.





