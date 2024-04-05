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İpek Kıraç, 3,5 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin kadını unvanını elde etti. İnan ve Suna Kıraç çiftinin kızı olan İpek Kıraç, holdingin geniş yelpazedeki faaliyetlerinde önemli bir rol üstleniyor.



Amerikan ekonomi dergisi Forbes tarafından açıklanan yılın en zengin kadınları listesinde yer alan İpek Kıraç’ın serveti 3 milyar doların üzerinde.



2016 yılında Koç Holding’in yönetim kuruluna katılan İpek Kıraç, holdingin stratejik yönlendirme ve karar alma süreçlerinde etkin bir rol oynuyor. İpek Kıraç’ın iş dünyasındaki liderliği sadece Koç Holding ile sınırlı değil. Kıraça Holding’in bir yan kuruluşu olan Sirena Marine Denizcilik Endüstri ve Ticaret’in başkanı ve CEO’su olarak da görev yapıyor. 2012 yılından beri bu görevi başarıyla sürdüren Kıraç, denizcilik sektöründe uzmanlığını ve liderlik yeteneklerini sergiliyor.

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Ayda bir İstanbul’da!

Demet Özdemir’in, oyuncu Anıl Çelik, gece dünyasının önemli isimleri Atilla Bingöl ve Feyzan Cihan ile birlikte sahibi olduğu Hol, özel açılışını 21 Şubat’ta Yunanistan’ın süperstarı Anna Vissi ile gerçekleştirmişti.

Açılış büyük ilgi gördü ve büyük bir başarı elde etti. Anna Vissi’nin performansı ve etkileyici sahne şovu, geceye ayrı bir renk kattı. Bu başarılı açılış sonrası ekip, Anna Vissi ile el sıkıştı. Artık ayda bir Hol’de sahne alacak olan Vissi, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Serinin ilki 17 Nisan’da başlıyor. Bu arada Anna Vissi, mekânın Alaçatı’daki yerinde de görürsek şaşırmayalım. O da mümkün gibi görünüyor…

Sokaktaki canlarımızı unutmadılar

Kalyon Holding, sevginin, sadakatin ve dayanışmanın en saf halini temsil eden sokaktaki “can dostlarımızı” unutmadı.

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“Kısırlaştıralım, Yaşatalım” projesiyle bugüne kadar Türkiye’nin farklı illerinde toplam 2 bin 25 sokak hayvanının; kısırlaştırma, kuduz aşısı ve iç dış parazit uygulamasını tamamlayan Kalyon Holding, 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü’nde de sahipsiz hayvanların sesi olmak ve yaşamlarını iyileştirmek için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Miami’de basket keyfi

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Zeynep Yılmaz, kızı Leyla Ilıcalı ile birlikte keyifli bir tatil için Miami’ye gitti.

Tatil programları arasında spor etkinliklerine de yer veren Yılmaz ve Ilıcalı, Miami Heat ile New York Knicks arasında oynanan önemli bir basketbol maçını da izlemeyi ihmal etmedi. Miami Heat-NY Knicks maçında yerlerini alan anne-kız, basketbolun heyecan dolu atmosferinde keyifli anlar geçirdi. İkili, ayın 15’inde İstanbul’a geri dönecek.

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Özel şef iş birliği

Kuzey Ege mutfağını ustalıkla yansıtan İda Blue, bölgenin çok sevilen ve adını eski bir Rum güzelinden alan restoranı Refika’da, Zeus Altarı manzarası eşliğinde ünlü kahvaltısını ve akşam yemeğini tadabileceğiniz bir deneyim sunmaya devam ediyor.

İda Blue’nun şefleri “Chef Pop-Up” iş birliği çerçevesinde “Michelin Tavsiye Edilenler Listesi”ne girmiş Seraf Restoranı’nın Şefi Sinem Özler’i 1 Mayıs 2024’te ağırlamaya hazırlanıyor. Anadolu’nun zengin kültüründen ilham alan Şef Sinem Özler, Türkiye’nin yerel lezzetlerini keşfe çıkarak en doğal malzemelerle hazırladığı özgün yemeklerini İda Blue şefleri iş birliğiyle geleneksel Kuzey Ege tarifleriyle harmanlayarak özel bir menü sunacak.

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