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Torunu için mevlit düzenliyor

#Demet Sabancı Çetindoğan#Demet Sabancı#Cengiz Çetindoğan

Ünlü iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan, ilk torunu Yasemin için yarın Anadoluhisarı’ndaki yalısında ‘40 Mevlidi’ düzenliyor. 29 Nisan’da dünyaya gelen torunu Yasemin’in adına yapılan bu özel dua töreni, ailenin yakın çevresi ve dostlarını bir araya getirecek.

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Demet Sabancı-Cengiz Çetindoğan çiftinin büyük kızları Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, Gökhan Kokuludağ ile yine Çetindoğan ailesine ait bu yalıda 2021 yılında evlenmişti. Zarif Mustafa Paşa Yalısı’ndaki görkemli düğün, günlerce konuşulmuştu.
Torunu için mevlit düzenliyor

Çift, 29 Nisan’da ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Bu anlamlı günü dualarla ve özel bir törenle kutlayacak olan aile, yeni doğan bebekleri için yarın düzenleyecekleri bu mevlitle sevdiklerini de bir araya getirecek.
Torunu için mevlit düzenliyor
Festival tadında açılış

Bodrum Yarımadası’nda yer alan, yalnızca yetişkinlere özel her şey dahil otel Hyde Bodrum üç günlük açılış partisiyle cemiyet, sanat ve magazin dünyasının ünlü isimlerini ağırladı.

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Torunu için mevlit düzenliyor

Festival tadındaki açılışa Deren Talu, Derev Clara Kösedağ, Derin Talu, Dilan Gerede Erkaya, Ecem Pehlivan-Mert Gocay, İpek Görmüş, Lara Paşalı, Leyla Koray, Meltem Cumbul, Merve Oflaz, Rafael Cemo Çetin, Sedef Gali, Sibil Çetinkaya, Şevval Şahin, Tamer Nakışçı, Tuğçe Postoğlu ve Yasemin Yürük gibi ünlü isimler katıldı.

Torunu için mevlit düzenliyor
Deren Talu

Annesini sigorta ettirdi

Kamuran Akkor’un kızı Menekşe Uçaroğlu’nun sahibi olduğu IUC Group, Amerika’nın beşinci büyük kurumu olan United Health Global ile anlaşma yaptı. IUC Grup CEO’su Menekşe Uçaroğlu, United Health Global CEO’su Philp Brun ve Bölge Direktörü Peter Samy önceki gün Ataşehir Selectum City’da düzenlenen bir lansman ile anlaşmayı duyuran.

Torunu için mevlit düzenliyor

Kızına destek veren Kamuran Akkor’a United Health Global üzerinden sigortalı oldu. Uçaroğlu “Annem benim için Türkiye için çok çok önemli bir değer. Onun sigortalı olması çok önemli. Bundan böyle Amerikan sigortası güvencesi altında olacak” dedi.

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Merhaba Yaz

Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul bünyesindeki Olea & The Bar, yaz sezonunu düzenlenen özel bir partiyle açtı. İtalyan mutfağının en seçkin lezzetleri ve özel kokteylleri ile büyük beğeni toplayan mekânın gelenekselleşen ‘Merhaba Yaz’ partisine iş, sanat ve cemiyet hayatından seçkin davetliler katıldı.

Torunu için mevlit düzenliyor
Füsun Sofdemir - Emre Ertürk - Gülay Nazarova

Partiye katılanlar arasında İbrahim-Maya Portakal Bitargil, Melis Murathanoğlu, Burak-Melis Hatipoğlu, Mine Kalpakçıoğlu, Süleyman Kosif, Haluk Dinçer de vardı.

Torunu için mevlit düzenliyor
Ayşe Tolga - Tolga Arman

 

 

#Demet Sabancı Çetindoğan#Demet Sabancı#Cengiz Çetindoğan
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