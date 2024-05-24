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Tartışılan sevgililerin keyfi yerinde

#Uraz Kaygılaroğlu#Nihal Yalçın#Berker Güven

Uraz Kaygılaroğlu ve sevgilisi Sayna Soleimanpour ilk kez birlikte Nişantaşı’nda görüntülendi. Ünlü oyuncunun, sevgilisine verdiği pozlar tartışma yaratmıştı.

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Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, çağdaş sanatçı sevgilisi Sayna Soleimanpour ile ilk kez Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Keyifli halleriyle dikkat çeken çift, kol kola yürüyerek, birlikte vakit geçirmenin tadını çıkarıyordu.

Tartışılan sevgililerin keyfi yerinde

Geçtiğimiz aylarda Kaygılaroğlu, Soleimanpour’un sergisi için sıra dışı pozlar vermişti. Ancak bu fotoğraflar, ‘kadın cinayeti’ni canlandırdığı gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Tepkilerin ardından Kaygılaroğlu, kamuoyundan özür dilemişti.
28 yaşındaki İran doğumlu sanatçı Sayna Soleimanpour, çağdaş sanatın yükselen isimlerinden biri olarak tanınıyor. Soleimanpour’un “Life in Plastic” başlıklı ilk kişisel sergisi, 18 Mayıs’a kadar x-ist’te sergilenmiş ve büyük beğeni toplamıştı.

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ABD’ye tatile gidiyorlar

Oyuncu Berker Güven ve sevgilisi Nihal Yalçın, ABD seyahatine hazırlanıyor. Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi “Üç Kız Kardeş”in final yapmasıyla birlikte tatil moduna giren Güven, sevgilisi Nihal Yalçın’ın oyununun bitmesini bekliyor. “Çirkin” adlı oyundaki rolüyle başarılı bir tiyatro sezonu geçiren Nihal Yalçın, mayıs sonunda bu sezon son kez seyirci karşısına çıkacak. Çift, oyunun tamamlanmasının ardından stres atmak ve dinlenmek için ABD’ye gidecek. Bu arada “Çirkin”, Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Oyunu” ödülüne aday.

‘Winter Wonder’a Avrupa’dan ödül!

Vadistanbul’un yılbaşında hayata geçirdiği ‘Vadistanbul Winter Wonder’, anlamlı bir ödül ile taçlandı.

Tartışılan sevgililerin keyfi yerinde

Dünyanın en prestijli pazarlama sektörü ödüllerinden olan ‘Hermes Creative Awards’, yılbaşı projesini 2 farklı dalda ‘platin ödül’ ile gururlandırdı. İşleyişi, kaliteli hizmet anlayışı, mimarisi ve ziyaretçilere sunduğu pek çok ayrıcalığın yanında, gerçekleştirdiği etkinliklerle de Avrupa’nın önde gelen karma projelerinden biri olarak adını yazdıran Vadistanbul, alınan bu ödüller ile başarı çıtasını zirveye taşımaya devam ediyor.

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Taş Konak’ta yeni sergi

Tartışılan sevgililerin keyfi yerinde

Kalyon Kültür, Taş Konak’ta sanatseverleri Ressam Kenan Işık’ın, “Zamanın Ardında İstanbul-Roma” sergisi ile buluşturdu.

Tartışılan sevgililerin keyfi yerinde

Serginin açılışında konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, “Kalyon Holding olarak 80 yıldır değerlerimize, toplumumuza, karşı sorumlu bir marka olarak hareket ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına tarihimize, değerlerimize kültürel mirasımıza sahip çıkmanın gayreti içindeyiz. Kalyon Kültür’de 4 yılda 11 sergi ve on binlerce ziyaretçiyi ağırlamanın ve 300 etkinliği gerçekleştirmenin de gururunu yaşıyoruz” dedi.

Tartışılan sevgililerin keyfi yerinde

42 eserden oluşan sergi; 13 Ekim’e kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

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Tartışılan sevgililerin keyfi yerinde

 

#Uraz Kaygılaroğlu#Nihal Yalçın#Berker Güven
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