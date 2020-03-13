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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr

Sosyetenin korona tedbiri

13 Mart 2020

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bugüne kadar 4 binden fazla insanın ölümüne, 121 binden fazla insanın karantina altına alınmasına neden olan koronavirüs, sonunda Türkiye’de de görüldü. Bizde diğer ülkelerdeki kadar yaygın olmaması sevindirici tabii ama yine de tedbiri elden bırakmamakta yarar var. Cemiyet hayatının ünlü isimlerine koronavirüse karşı nasıl tedbirler aldıklarını sordum. Konuştuğum herkes konuyu ciddiye almış ama asla ürkmeden ve sosyal hayattan kopmadan rutin yaşamlarına devam ediyorlarmış...

Yasemin Özilhan
“Televizyon ve internetten aldığımız bilgiler iyice kafamızı karıştırdı” diyen Yasemin Özilhan, uyguladığı korunma yöntemlerini bizimle paylaştı. Yasemin Hanım hem evini temizletmiş hem de kıyafetlerinin tamamını yıkatmış. Evdeki her obje sirkeli suyla temizlenmiş. Çocuklarının kullandığı okul eşyaları da her gün özenle dezenfekte ediliyormuş.
Sosyetenin korona tedbiri

Hacı Sabancı
Evin her yerini dip köşe dezenfekte ettirmiş. Yurtdışı seyahatlerini askıya almış. Toplantılarını telekonferanslarla yapıyor. Şimdilerde kimseyle tokalaşmamaya özen gösteriyor.
Sosyetenin korona tedbiri

Hakan Sabancı
Koronavirüsün gençlere zarar vermeyen bir virüs olduğunu biliyorum. Ailem her konuda tedbir aldığı için benim çok çaba sarf etmeme gerek kalmadı. Yalnızca öpüşmüyor, sarılmıyor, tokalaşmıyorum. Ama annemin ısrarıyla arada maske
takıyorum.
Sosyetenin korona tedbiri
Arzu Sabancı ve oğlu Hakan Sabancı uçak yolculuklarında maske takıyor.
Fethi Sabancı Kamışlı
Koronavirüsün cürmü ve etkisinden fazla ses getirdiğini düşünüyorum. Ama yine de tedbiri elden bırakmamak gerek. Yakın tarihte chek-up yaptırmış, vücudumun neye ihtiyacı olduğunu öğrenmiştim. Şimdi de temizliğe dikkat ediyorum.
Sosyetenin korona tedbiri

Özlem Önal
Evini, ofisini hatta arabasını bile temizleten Özlem Hanım, virüsü en ciddiye alanlar arasında. Öyle ki özel bir temizlik şirketiyle anlaşmış. Herkes gibi seyahat planlarını şimdilik askıya almış ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösteriyormuş.
Sosyetenin korona tedbiri

Arda Turan
“Antrenman sonrası kişisel bakımın ardından dezenfektanla temizleniyorum. Evde daha tedbirliyim. Çünkü küçük bir oğlum ve hamile bir eşim var. Böyle durumlarda hassasiyet had safhaya çıkıyor. Ama paranoya yapmıyoruz tabii.”
Sosyetenin korona tedbiri

Yasemin Taciroğlu
“İş nedeniyle sık sık seyahat ediyorum. Uçakta korunmak için maske takıyorum. Çantamda da dezenfektan var. Aklıma geldikçe elimi temizliyorum. Bağışıklık sistemimi güçlendirecek ilaç ve vitaminler de kullanıyorum.”
Sosyetenin korona tedbiri

Zeynep Mutlu
Zeynep Hanım diğerlerinden daha şanslı. Zira ailece sağlık sektöründe hizmet verdikleri için konuya daha vakıflar: “Ofisimiz ve evlerimiz koronadan önce de çok detaylı şekilde temizleniyordu. O nedenle özel bir tedbir almamıza gerek kalmadı. Türkiye’de sağlık sektörü çok başarılı, hem hastanelerimiz hem de doktorlarımız çok iyi. O nedenle çok ürkmüyorum.”
Sosyetenin korona tedbiri

Sinan Kosif
“Ben virüs konusunda eşim Melda’ya güveniyorum. O kadar bilgi sahibi ki, her şeyi ona soruyorum. Virüs için özel bir tedbir almadık ama ellerimizi sık sık yıkamaya özen gösteriyoruz.”
Sosyetenin korona tedbiri

KylIe’nin elbisesi Nedret Taciroğlu’ndan!
Türk modacıların dünyadaki popülaritesi giderek artıyor. O isimlerin en başarılılarından biri de cemiyetin ünlü ismi Nedret Taciroğlu. Geçtiğimiz günlerde Avustralyalı pop yıldızı Kylie Minogue da Sao Paulo’da verdiği konserde Taciroğlu’nun tasarımını giymeyi tercih etti. Tek kollu, turkuvaz payetli, sırtı tamamen açık elbise içinde nefes kesen Kylie, Instragram hesabından paylaştığı fotoğrafla Nedret Taciroğlu’na teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
Sosyetenin korona tedbiri
Taciroğlu’nun tasarımlarını giyen dünyaca ünlü yıldızlar arasında Jennifer Lopez, Beyonce, Heidi Klum, Lady Gaga, Rita Ora ve Cher gibi stil ikonları da var.
Sosyetenin korona tedbiri





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