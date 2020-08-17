Selam vermeye kalkınca...

Cemiyetin ünlü ismi Taha Tatlıcı, uzun yıllar birlikte olduğu mimar Melkan Gürsel’den ayrıldıktan hemen sonra Rezzan Benardete’yle flört etmeye başlamıştı. Bu üçlü geçtiğimiz günlerde Maça Kızı’nda karşı karşıya geldi!
Melkan Gürsel, yakın dostu Erkut Soyak ve onun sevgilisi Ayşe San’la Maça Kızı’nda otururken, mekana Taha Tatlıcı ve Rezzan Benardete’nin girmesiyle olanlar olmuş!
Rezzan Benardete-Taha Tatlıcı
Rezzan Hanım bir masaya geçmiş, Taha Bey ise Melkan Gürsel’in olduğu masaya giderek hem eski sevgilisine hem de arkadaşlarına selam vermek istemiş. Bu hareketten çok rahatsız olan Erkut Soyak, eski arkadaşı olmasına rağmen ayağa kalkarak Taha Bey’in masaya yaklaşmasına engel olmuş ve onu “kibarca” uzaklaştırmış!
Erkut Soyak-Ayşe San
Şimdilerde Bodrum’da herkes Erkut Bey’in bu hareketini konuşuyor...
Melkan Gürsel
Ailece Londralı oldular
Londra’da çocuklar için bir basketbol akademisi açan Kerem Gönlüm, ailesiyle birlikte İngiltere’ye taşındı.
Milli basketbolcu Kerem Gönlüm, artık Londralı! Ocak ayında İngiltere’nin başkenti Londra’da çocuklar için bir basketbol akademisi açan Gönlüm, ailesiyle birlikte şehre yerleşti.
Başarılı sporcu, 23 yıllık aktif basketbol deneyimini gençlere aktarmak için “Kerem Gonlum London Basketball Academy”yi kurdu. 3 yıl önce Londra’dan 650 bin Pound karşılığında bir ev alarak taşınmanın ilk adımını atan Gönlüm, okulunun hazırlıklarını tamamladıktan sonra eşi Elif Gönlüm ile çocukları Kerem Can ve Kerem Alp’i de yanına aldı.
Elif Gönlüm, daha önce Londra’daki UK Tea Academy’de çay uzmanlığı eğitimi almış ve sonrasında kendi çay markasını kurmuştu.
Bununla yetinmeyen Elif Hanım, gönlünde yatan işin oyunculuk olduğunu söyleyip Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu’nun yeni oyunu “Süt Kardeşler”de rol almaya başlamıştı.
Pandemi nedeniyle ertelenen oyunlarını önümüzdeki günlerde sahneleyecek olan Elif Gönlüm, bu süreçte İstanbul-Londra arasında mekik dokuyacak.
Anne-kızın
kahvaltı keyfi
Buse Terim Bahçekapılı, önceki gün büyük kızı Nil’le Bozukbağ Kahvaltıcısı’ndaydı.
Küçük kızı Naz’ı eşi Volkan Bahçekapılı’ya bırakan Buse Hanım, Nil’le baş başa vakit geçirmek istediklerini söyledi. Bozukbağ Kahvaltıcısı’nın Bodrum’da sevdiği mekanlar arasında olduğunu ifade eden Bahçekapılı, kızına mekanın kendi serasında yetiştirilen taze ürünlerle sağlıklı bir kahvaltı yaptırdı.
Anne-kız daha sonra 12 dönümlük arazide gezintiye çıkarak ördek, tavus kuşu, tavuk, keçi gibi hayvanları yakından görüp sevdi.
Klişeleri altüst eden mekan
Yetenek, vizyon ve doğru yatırımla birleşince ortaya iyi işler çıkıyor! İstanbul’un sevilen et ve kebap mekanlarından Fiko Ocakbaşı, bence tam da bu sebeple 2020 yazında Bodrum-Yalıkavak’a damgasını vuran yerlerin başında geliyor.
Fiko’nun yaratıcıları Uğur ve Fikret Aydoğdu, Yalıkavak için güçlerini genç iş insanı Cenk Öztanık’la birleştirmiş.
Avantgarde Collection markasıyla otelciliğe sofistike bir dokunuş katan Öztanık, gustosunu burada da konuşturmuş.
‘Aydoğdu Biraderler’e, Yalıkavak şubesi için yatırımcı ortak olan Cenk Bey, Fiko’yu ‘kebapçı’ algısından çıkarıp şık bir gece mekanına dönüştürmüş. Restoranın, bir ocakbaşından çok daha fazlası olduğunu ortaya koyarak “yazlık yerlerde kebapçıya gidilmez” önyargısını silip atmış.
Selam vermeye kalkınca...
Cemiyetin ünlü ismi Taha Tatlıcı, uzun yıllar birlikte olduğu mimar Melkan Gürsel’den ayrıldıktan hemen sonra Rezzan Benardete’yle flört etmeye başlamıştı. Bu üçlü geçtiğimiz günlerde Maça Kızı’nda karşı karşıya geldi!
Melkan Gürsel, yakın dostu Erkut Soyak ve onun sevgilisi Ayşe San’la Maça Kızı’nda otururken, mekana Taha Tatlıcı ve Rezzan Benardete’nin girmesiyle olanlar olmuş!
Rezzan Benardete-Taha Tatlıcı
Rezzan Hanım bir masaya geçmiş, Taha Bey ise Melkan Gürsel’in olduğu masaya giderek hem eski sevgilisine hem de arkadaşlarına selam vermek istemiş. Bu hareketten çok rahatsız olan Erkut Soyak, eski arkadaşı olmasına rağmen ayağa kalkarak Taha Bey’in masaya yaklaşmasına engel olmuş ve onu “kibarca” uzaklaştırmış!
Erkut Soyak-Ayşe San
Şimdilerde Bodrum’da herkes Erkut Bey’in bu hareketini konuşuyor...
Melkan Gürsel
Ailece Londralı oldular
Londra’da çocuklar için bir basketbol akademisi açan Kerem Gönlüm, ailesiyle birlikte İngiltere’ye taşındı.
Milli basketbolcu Kerem Gönlüm, artık Londralı! Ocak ayında İngiltere’nin başkenti Londra’da çocuklar için bir basketbol akademisi açan Gönlüm, ailesiyle birlikte şehre yerleşti.
Başarılı sporcu, 23 yıllık aktif basketbol deneyimini gençlere aktarmak için “Kerem Gonlum London Basketball Academy”yi kurdu. 3 yıl önce Londra’dan 650 bin Pound karşılığında bir ev alarak taşınmanın ilk adımını atan Gönlüm, okulunun hazırlıklarını tamamladıktan sonra eşi Elif Gönlüm ile çocukları Kerem Can ve Kerem Alp’i de yanına aldı.
Elif Gönlüm, daha önce Londra’daki UK Tea Academy’de çay uzmanlığı eğitimi almış ve sonrasında kendi çay markasını kurmuştu.
Bununla yetinmeyen Elif Hanım, gönlünde yatan işin oyunculuk olduğunu söyleyip Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu’nun yeni oyunu “Süt Kardeşler”de rol almaya başlamıştı.
Pandemi nedeniyle ertelenen oyunlarını önümüzdeki günlerde sahneleyecek olan Elif Gönlüm, bu süreçte İstanbul-Londra arasında mekik dokuyacak.
Anne-kızın
kahvaltı keyfi
Buse Terim Bahçekapılı, önceki gün büyük kızı Nil’le Bozukbağ Kahvaltıcısı’ndaydı.
Küçük kızı Naz’ı eşi Volkan Bahçekapılı’ya bırakan Buse Hanım, Nil’le baş başa vakit geçirmek istediklerini söyledi. Bozukbağ Kahvaltıcısı’nın Bodrum’da sevdiği mekanlar arasında olduğunu ifade eden Bahçekapılı, kızına mekanın kendi serasında yetiştirilen taze ürünlerle sağlıklı bir kahvaltı yaptırdı.
Anne-kız daha sonra 12 dönümlük arazide gezintiye çıkarak ördek, tavus kuşu, tavuk, keçi gibi hayvanları yakından görüp sevdi.
Klişeleri altüst eden mekan
Yetenek, vizyon ve doğru yatırımla birleşince ortaya iyi işler çıkıyor! İstanbul’un sevilen et ve kebap mekanlarından Fiko Ocakbaşı, bence tam da bu sebeple 2020 yazında Bodrum-Yalıkavak’a damgasını vuran yerlerin başında geliyor.
Fiko’nun yaratıcıları Uğur ve Fikret Aydoğdu, Yalıkavak için güçlerini genç iş insanı Cenk Öztanık’la birleştirmiş.
Avantgarde Collection markasıyla otelciliğe sofistike bir dokunuş katan Öztanık, gustosunu burada da konuşturmuş.
‘Aydoğdu Biraderler’e, Yalıkavak şubesi için yatırımcı ortak olan Cenk Bey, Fiko’yu ‘kebapçı’ algısından çıkarıp şık bir gece mekanına dönüştürmüş. Restoranın, bir ocakbaşından çok daha fazlası olduğunu ortaya koyarak “yazlık yerlerde kebapçıya gidilmez” önyargısını silip atmış.