Şan dersleri almaya başladı

Onur Saylak’ın 3 yıldır beraber olduğu Gözde Yılmaz bir erkek bebek dünyaya getirdi. Müjdeli haberle birlikte çiftin ne zaman evleneceği de merak konusu oldu. Merakları gidereyim; Saylak ve Yılmaz aylar önce evlendi.

Başarılı oyuncu ve yönetmen Onur Saylak’ın yeniden baba olacağı haberini mayıs ayında ilk ben yazmıştım hatırlarsanız. Saylak, geçtiğimiz günlerde oğlu Deniz Ali’yi kucağına alarak üçüncü kez baba olmanın heyecanını yaşadı.

Çıkan haberlerde ise Onur Saylak ve Gözde Yılmaz çiftinin evli olmadıkları iddia edilerek, “Önce bebek, sonra nikâh modasına mı uyacaklar?” diye soruldu. Böyle bir moda var mı yok mu bilmiyorum ama bu haberlerin doğru olmadığını söyleyebilirim. Her zaman olduğu gibi haberin doğrusunu benden öğrenin...

Çift evli, hem de aylardan beri. 3 yıldır birlikte olan çift, evlenme kararı alarak mart ayında nikâh masasına oturmak için plan yapmıştı. Ancak pandeminin patlamasıyla düğün yerine nikâhla yetinmiş ve iki şahidin huzurunda evlenmişler.

Dostlarıyla kutlama kararını pandemi sonrasına bırakan Gözde Yılmaz-Onur Saylak çiftinin şimdi kutlama yapmak için iki nedeni var. Ben de onlara yaşadıkları bu heyecandan dolayı mutluluklar diliyorum, Deniz Ali’yi sağlıkla büyütsünler...



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