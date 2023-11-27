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Paris’te yüzük taktılar

#Umut Evirgen#Alina Boz#Nusret

Yaz başından beri birlikte olan oyuncu Alina Boz ile yönetmen ve Emirgan Group’un sahibi Umut Evirgen, Paris’te nişanlandı!

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Paris tatilinde evlenme teklifi eden Umut Evirgen, sevgilisine dünyanın en romantik şehrinde yüzük taktı. Yıldırım aşkına tutulan ve ilişkilerini resmileştirmek için hiç vakit kaybetmek istemeyen çift, Paris’te düğün alışverişi yaptı ve gelinlik de aldı.

Paris’te yüzük taktılar

Ailelerin tanıştığı ilişkide evlilik için hazırlıklar son sürat devam ediyor. Çift, düğün tarihi olarak da aralık ayını seçti. Şimdiden birlikte oturmaya başlayan ikili, evlerini ortak yuvaları yapmak için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Paris’te yüzük taktılar

Hayalindeki mekânı açtı!

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Hatırlarsanız temmuzda ilk ben yazmıştım; “Nusret’in en büyük hayali gerçek oluyor; İGA İstanbul Havalimanı’nda mekân açıyor” diye. Ve o gün geldi çattı, Nusr-Et markasının burger restoranı Saltbae, dünyada tek çatı altında en büyük yiyecek ve içecek alanına sahip İGA İstanbul Havalimanı’nda, yolculara uçuş öncesi ve sonrası yeme-içme hizmeti sunan TUM ev sahipliğinde açıldı.

Paris’te yüzük taktılar

Dünyanın farklı havalimanlarında da restoran açmayı planlayan Nusret Gökçe, ilk kez İGA İstanbul Havalimanı’nda Saltbae lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturdukları için çok gururlu olduğunu belirtirken, “Avrupa’nın en işlek havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı’na Nusr-Et lezzetlerini getirmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Havalimanının kalbinde açtığımız Saltbae Burger restoranımız ile yolcu misafirlerimize İstanbul’dan ayrılmadan önce unutulmaz bir Nusr-Et deneyimi sunacağız” dedi.
Paris’te yüzük taktılar

Sanata merak sardı

Sosyetenin önde gelen isimlerinden Öner Akgün’ün eşi Dila Naz Akgün sanata merak sardı. Akgün, yaptığı tablo ve heykellerini Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde 4’üncüsü gerçekleşen İAAF İstanbul Fuarı’nda sergiledi. 4 gün süren fuar boyunca Dila Naz Akgün’ü eşi Öner Akgün yalnız bırakmadı.

Paris’te yüzük taktılar
9 eseriyle beğeni toplayan Dila Naz Akgün, “Ovoart Sanat Galerisi standında toplam 9 eserimi sergileme fırsatı buldum. Eserlerimin 7 tanesi tablo ve 2 tanesi heykel. Üç farklı koleksiyonumdan eserler seçtim fuar için. Bir koleksiyonumun adı ‘Nature’ ve tamamı doğadan esinlendiğim, biraz karmaşayı biraz da karmaşaya rağmen güzelliği vurgulayan eserlerden oluşuyor” dedi.
Paris’te yüzük taktılar

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Açılışa yoğun ilgi

Nef, geliştirdiği konut, arsa ve alternatif yatırım ürünlerinin tanıtımının yapılacağı yeni şubesinin açılışını gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur’un katıldığı açılış törenine yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi.
Paris’te yüzük taktılar

Nef Arsa Etiler şubesine, bölge halkının ve yatırımcıların gösterdiği ilgiden memnun olduğunu dile getiren Etiler şube yatırımcısı Semih Gürvardar, gelişim potansiyeli yüksek bölgelerde yatırım maliyeti uygun ve erişilebilir arsa satın alarak kısa sürede yüksek getiri elde edilebileceğini iletti. Açılış töreni sonrasında gece geç saatlere kadar ürün tanıtımlarına devam edildiği ve katılımcıların projelere yoğun ilgi gösterdiği gözlerden kaçmadı.

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Paris’te yüzük taktılar
 

#Umut Evirgen#Alina Boz#Nusret
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