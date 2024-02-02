Oturduğu sitede iki villa satın aldı

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Oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, kazandıklarıyla gayrimenkule yatırım yapıyor. İki çocuk sahibi olan çift, Acarkent’te kirada oturduklarından, beş ay önce 2 milyon 350 bin dolara aynı siteden villa satın aldı. Ailenin, 500 metrekarelik bu eve taşınacağı beklenirken, çift başka bir yatırım hamlesi yaptı! Acarkent’in en büyük villa tiplerinden 4 katlı, 900 metrekarelik villalarından alan çiftin bu eve 4 milyon 250 bin dolar ödeyeceklerini öğrendim.

Bu evi, ilk aldıkları villadan daha çok seven Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, oğulları Karan ve Kerem’le buraya taşınmak için çok heyecanlı olduğu söyleniyor. Ancak aralık ayında villanın yarı ücretini kaparo olarak ödeyen Burak Özçivit’in henüz tapuyu almadığı da gelen bilgiler arasında. Hâlâ kiradaki evlerinde oturmaya devam eden çiftin, beş ay önce aldıkları ilk villayı ne yapacakları ise bilinmiyor. Bakalım satacaklar mı, yoksa kiraya mı verecekler?

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Ünlü oyuncu DJ’lik yaptı

“Elif” dizisinde 5 sezon boyunca, yaklaşık 500 bölümde ekranlarda yer alan güzel oyuncu Berna Keskin, geçtiğimiz günlerde Kadıköy’deki Ayı Pub&Bar’da DJ kabinine geçti. Geçtiğimiz yıl Kadir Doğulu’unun yapımcılığını üstlendiği “Leyfiler” dizisinde rol alan Keskin, yeni yapımlarda rol alacağının müjdesini verdi. Popüler parçaları çalarak misafirleri coşturan güzel oyuncu, DJ’likte de başarılı olduğunu herkese gösterdi. İşletmeciliğini Mert Turgut’un yaptığı Ayı Pub&Bar’da eğlence sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

Sağlıklı yaşam gurusu olacak

Sağlıklı yaşamı ve sportif yönüyle bilinen oyuncu Merve Oflaz, Monthly Fitness dergisinin 10’uncu yılı için özel bir röportaj verdi. Sağlıklı yaşam rutini hakkında bilgiler veren Oflaz, kendi metodunu geliştirerek OverDose İstanbul’da dersler vermeye başladığını anlattı. Kendi yerini açmak istediğini de söyleyen güzel oyuncu, “Sağlıklı yaşam, yoga-pilates ve insanlara güzel enerjiler verebileceğim kamplar yapmak istiyorum; ki bir tanesini Logosphere’de yaptım. Evde olup, spor yapmaya imkânı olmayan insanlara ulaşabilmek bunu da sosyal medya sayesinde yapmak istiyorum. Aklımda bir sürü fikir var” diyerek gelecekteki planlarını anlattı...

Bu tutkuyla Merve Oflaz, çok yakın zamanda İstanbul’un önde gelen sağlıklı yaşam gurularından olur...

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2024 onun yılı

Kanal D’nin ses getiren dizisi “İnci Taneleri”nin başrollerinden Kubilay Aka, Engin Günaydın’ın yazdığı “Hücreler” oyunuyla ilk defa tiyatro sahnesinde yer aldı. 16 Şubat’ta vizyona girecek olan Abdullah Oğuz’un “Zaferin Rengi” filminde Fenerbahçe’nin futbol efsanesi Galip Kulaksızoğlu’nu canlandıran ve duyduklarıma göre çok başarılı bir performans gösteren Aka, geçtiğimiz yıl da marka yüzü olduğu şampuan firmasıyla sözleşmesini de yenilemiş. Tebrikler...