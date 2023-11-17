Meşhur türküyü Yunanca okudu

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Üzerinden tam 100 yıl geçmiş olup Türk ve Yunan halklarının ortak hüznünün tarihe yansıması olarak kabul edilen mübadele gerçeği film oldu. Çekimleri yaz sonu Aksaray-Güzelyurt’ta gerçekleşen “Yakamoz” isimli sinema filmi Türk ve Rum iki ailenin mübadele dönemindeki yaşamına odaklanıyor.

Ali Kerem Gülermen’in ilk uzun metraj çalışması olan filmin oyuncu kadrosunda ise Yetkin Dikinciler, Engin Alkan, Nur Gürkan, Görkem Yeltan, Feriha Eyüboğlu, Aybars Kartal Özson, Kürşat Atlıoğlu, Melih Ekener, Kirkor Dinçkayıkçı gibi isimler yer alıyor.

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Senaryosu, “Elveda Rumeli” dizisinin senaristi Ali Can Yaraş tarafından yazılan “Yakamoz”, iki farklı kültürü anlatan müzik çalışmalarıyla da öne çıkacak. Genel müzikleri Erdem Yetim tarafından gerçekleştirilirken “Bir Fırtına Tuttu Bizi” isimli meşhur türkü, ilk kez Yunanca sözlerle filmde yer alacak. Sözleri Şemsa Deniz Bakır tarafından yazılan türkü; Niran Ünsal’ın başarılı performansı ve Ari Aliciyan’ın düzenlemesi ile hayat bulacak. Şarkının çok sevileceğini ve dinlenme rekorları kıracağını düşünüyorum... Tepe Medya Yayıncılık ve Sat-7 organizasyonu tarafından yaptırılan filmin, 2024 yılı içinde seyirciyle buluşması hedefleniyor.

Ayrıldılar!

Sosyetenin tanınmış simalarından Yasemin Öğün ve Azur Kebudi çifti, uzun süreli bir birlikteliğin ardından ayrılma kararı aldı. Moda dünyasının önde gelen isimlerinden olan Yasemin Öğün, Moda Tutkusu ve Muse for All markalarının yaratıcısı olarak tanınıyor. Öte yandan araç kiralama sektörünün büyük isimlerinden biri olan Azur Kebudi ise Escar şirketinin sahibi olarak biliniyor. Kebudi, önceki evliliğini yine moda dünyasından Lian Beraha ile gerçekleştirmişti ve çift, yıllar önce ayrılık kararı almıştı. Öğün ve Kebudi’nin ayrılığının nedeni ise bilinmezliğini koruyor.

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LÖSEV’e destek gecesi

CNN Türk’ün başarılı spor spikeri Damla Uğurtürk, yardım gecelerinin de aranılan ismi. Uğurtürk, önceki gün LÖSEV’in Antalya’daki 25’inci yıl gecesinde sunuculuğu başarıyla üstlendi. LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer’in ev sahipliğinde yapılan gecede, derneğin 25’inci yılı kutlandı. Gecede, derneğin destekçilerine LÖSEV Çeyrek Asır Ödülleri takdim edildi. Nilüfer de konser verdi.

Yıldız yağmuru

İzmir ve Bodrum mutfakları, Michelin Rehberi İstanbul, İzmir, Bodrum 2024 seçkisine harika bir giriş yaptı! İzmir’de 15, Bodrum’da 19 olmak üzere toplam 111 restoran Michelin Rehberi’nin tavsiye edilenler listesine girdi.

Bodrum’da 2, İzmir’de 3 restoran birer Michelin yıldızına layık görülürken, İstanbul’da 2 yeni restoran da birer Michelin yıldızı ile ödüllendirildi. Yıldız alan restoranlardan biri de Bodrum’un simgesi Maçakızı oldu. Doğuş Hospitality & Retail çatısı altındaki d.ream markalarından olan Maçakızı ekibini ve şefi Aret Sahakyan’ı tebrik ederim.



Bu arada dikkatimi çekti; d.ream’e adeta yıldız yağmış! 29, Borsa Restaurant, Roka, Sait Bodrum, Vogue Restaurant, Zuma İstanbul ve Zuma Bodrum markaları da Michelin Guide Tavsiye Listesi’nde yer almaya layık görülmüş. d.ream’i ve restoran ekiplerini kutluyorum.

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