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Kiracı çıktı âşıklar Beykoz’a taşındı

#Kaan Yıldırım#Pınar Deniz#Mehmet Üstündağ

Ünlü oyuncular Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz, İstanbul’un prestijli semtlerinden Beykoz Konakları’nda aynı çatı altında yaşama kararı aldı. Kaan Yıldırım’ın öncesinde kiracısını çıkardığı konuşuluyor

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Geçtiğimiz ağustos ayında İngiltere’de yapılan romantik bir evlenme teklifiyle gündeme gelen çift, bu kez Kaan Yıldırım’ın evine taşınarak birlikte yaşamaya başladı. Kaan Yıldırım’ın ailesinin de aynı lüks sitede bir evi bulunuyor ve çift, ailelerine yakın bir konumda hayatlarına devam etmeye karar verdi.

Kiracı çıktı âşıklar Beykoz’a taşındı

Kaan Yıldırım, oldukça lüks olan Ulus Savoy Evleri’nde yaşıyordu ancak bu ev çifte küçük geldiği için Beykoz Konakları’na taşınmayı tercih etti. Beykoz Konakları’ndaki ev müstakil ve çok daha büyük doğal olarak.

Kiracı çıktı âşıklar Beykoz’a taşındı

Pınar Deniz’in evlilik öncesinde yaşadıkları yeni evde değişiklik yapmak istemesi üzerine dekorasyon çalışmalarına hız verdiği belirtildi. İkilinin, birbirlerine uyumlu bir şekilde yeni yaşam alanlarını oluşturmak için büyük bir özveri ile çalıştıkları belirtiliyor.
Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz’in evlilik hazırlıkları, magazin gündeminin yakından takip edilen konuları arasında yer almaya devam edecek gibi görünüyor.

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Tarifler ödüllü İtalyan ustadan

Kiracı çıktı âşıklar Beykoz’a taşındı

2020 yılından itibaren yerli üreticilerden temin ettiği yüksek kalitedeki sütlerle Etiler’deki üretim merkezinde İtalyan peynirlerinin geleneksel lezzetlerini sunan Napoli Antica, bu kez farklı gramaj seçenekleriyle lezzet tutkunlarıyla buluşuyor. Kuşaktan kuşağa büyük bir özveri ile aktarılan reçetelerle hazırlanan İtalyan peynirleri, 3 Black-Tie Awards sahibi İtalyan peynir ustası Cosimo Rotolo ve deneyimli ekibiyle üretiliyor.

Kiracı çıktı âşıklar Beykoz’a taşındı

Napoli Antica, Genel Müdür Birkan Saytaş’ın önderliğinde sürdürülebilir gıda vizyonuyla, sıfır atık ilkeleri ışığında, ürünlerini herhangi bir katkı maddesi olmadan doğal ve sağlıklı seçeneklerle sunuyor.

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Survivor’dan tasarım dünyasına...

17 yıl profesyonel olarak Türkiye Kadın Basketbol Ligi’nde forma giyen 33 yaşındaki Aysu Keskin, basketbol kariyerini geçen sezon Survivor’a gittikten sonra bitirmişti. Keskin, ağabeyiyle birlikte mobilya sektöründe başarılara imza atıyor.

Kiracı çıktı âşıklar Beykoz’a taşındı

İlk olarak Çağlayan’da bulunan mağazaları üzerine, geçen hafta Anadolu yakasındaki Modoko’da ikinci showroom’larını açtılar. Doğuş restoranları, Rixos Bodrum ve Dubai gibi hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok lüks otel ve restoranın mobilya tasarımlarına imza atan ekip, başarılarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor.

Spora devam!

Ünlü fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede’nin model oğlu Miro Gerede Erkaya, geçtiğimiz günlerde menisküs yırtığı nedeniyle bıçak altına yatmıştı.

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Kiracı çıktı âşıklar Beykoz’a taşındı

Başarılı bir operasyon geçiren Erkaya, çok ara vermeden sporuna başlamış. Oldukça disiplinli bir şekilde spor yapan genç model, hızlı bir şekilde iyileşmesini bu yaşam tarzına borçlu.

#Kaan Yıldırım#Pınar Deniz#Mehmet Üstündağ
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