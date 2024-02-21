İstanbul’da Yunan derbisi!

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Geçtiğimiz günlerde yazmıştım, Demet Özdemir’in de ortakları arasında olduğu gece kulübü Hol, bu akşam Yunanistan’ın süper starı Anna Vissi’nin sahnesiyle açılıyor diye. Şimdi öğrendim ki bu gece Günay Restaurant’ta da aynı saatlerde Yunanistan’ın bir başka yıldızı Despina Vandi sahne alacakmış! Her ikisi isim de Yunanistan’ın en popüler sanatçıları ve her ikisinin de aynı anda İstanbul’da sahne alması enteresan gerçekten.



Anna Vissi



Bu arada farkındamısınız; Ivi Adamou’dan Vassilis Saleas’a, Natasa Theodoridou’dan Antonis Remos’a, Yunan sanatçılar İstanbul sahnelerini adeta komşu kapısı yaptı. Her zaman herkese kapımız açık şüphesiz, Yunan sanatçılarını çok da seviyor ve takdir ediyoruz... Ama mekânların bir bir neden Yunan sanatçılarla çalışmaya başlamasını merak ettim; ünlü bir işletmeci arkadaşıma sordum.

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Despina Vandi



Meğer Türk sanatçıların kaşesi almış başını gitmiş! Euro karşılığında yabancı sanatçı getirmek daha mı ucuza geliyor bilemedim, biraz tuhaf bir bahane gibi geldi bana.



Keşke mekânlar yerine, büyük konserlerde bu sanatçılar halkla buluşsa, herkes müziğin, eğlencenin tadını

çıkarsa...

Sanatseverler buluştu

Sanat hayatında 25’inci yılını dolduran Çini mürekkebi ustası ressam Pınar Tınç’ın yeni sergisi “Je T’aime! Seni Seviyorum”, geçtiğimiz günlerde yapılan bir davetle Teşvikiye MAJİ Art Galeri’de sanatseverle buluştu.

Soyut geometrik düzenlemeleri kendi içinde parçalara bölerek onlara yeni bir form kazandıran sanatçının 20 eseri sergide yer alıyor. Tuval ve özel el yapımı kağıtlara çini mürekkebi tekniği uygulayan Pınar Tınç’ın sergisinin açılışına MAJİ Art Galeri’nin kurucusu Gaye Donat ev sahipliği yaparken, çok sayıda ünlü sanatsever de eserleri yakından inceleyerek sanatçıdan bilgi aldı.

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Gaye Donay - Pınar Tınç

Fransa, İtalya, Almanya, İsviçre, Amerika ve Afrika gibi dünyanın farklı ülke ve coğrafyalarında sergilere imza atan Pınar Tınç’ın sergisi, 28 Şubat’a dek görülebilir.



Gülnur Anlar Kamaşak - İsmail Özkan

‘Vision Pro’ şov

Ünlü DJ Doğuş Çabakçor, ‘Yılın En Başarılı DJ Ödülü’nü almak için Apple Vision Pro ile sahneye çıktı. Teknolojiyle işinin iç içe olduğunu vurgulayan Çabakçor, akıllı gözlüğünden konuşma metnini okurken destek aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ödülleri’nde kazandığı bu prestijli ödülle birlikte, içerik üretiminde de aktif olan Çabakçor, teknoloji ile işini birleştirmeye devam ettiğini belirtti. Ödül töreninde, “Bir ödülü ödül yapan şey ödülü alanlar değil, ödülü verenler” diyerek salondakilere teşekkür eden Çabakçor, sahneden alkışlar eşliğinde ayrıldı.

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Rap’çilerin markajında

Fotoğraf sanatçısı Orçun Mert Bilgi, dünya çapında tanınmış rap’çilerle olan işbirlikleriyle adından söz ettiriyor. Amerikalı rap’çiler Swae Lee, Offset gibi isimlerle gerçekleştirdiği projelerle dikkatleri üzerine çeken Bilgi, uluslararası alanda ses getiriyor. Sosyal medyada kendine özgü tarzıyla yüzbinlerce beğeni toplayan Bilgi, Swae Lee ve Offset’in sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımların ardından daha geniş kitlelere ulaştı.



Orçun Mert Bilgi