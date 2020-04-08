Gönlünü kebapçıya kaptırdı

Gülşah-Ender Alkoçlar çiftinin küçük kızları Aslışah Alkoçlar, karda yürüyüp izini belli etmeyenlerden. Ancak bu kez yakayı ele verdi! Meğer Aslışah Hanım, bir süredir Ankaralı kebapçı Kaan Demirağ’la birlikteymiş.
Spor tutkunu Kaan Demirağ ile Aslışah Alkoçlar geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz’a motokros yapmaya gitti, ilişkileri de orada ortaya çıktı.
Her ne kadar Instagram’da ayrı ayrı paylaşım yapsalar da bir arada oldukları dikkatli gözlerden kaçmadı. Aynı renk kıyafet ve aynı markanın benzer motosikletlerini kullanan çift, paylaştıkları fotoğraflarla yakayı ele verdi.
SEVGİLİSİNİN EVİNDE
Koronavirüs günlerinde evinde olması gerekirken sevgilisiyle Kemerburgaz’a motokrosa giden Aslışah Alkoçlar, öğrendiğime göre karantina kurallarına zaten pek uymuyormuş. Sık sık sevgilisinin evine girip çıkarken görülüyormuş.
Bu arada Aslışah Alkoçlar geçtiğimiz günlerde, spor yaparken çekilen görüntülerini spor kulübünü etiketleyerek paylaşmıştı.
Meğer o gün de aslında spor kulübünde değil, sevgilisinin evindeymiş. Kaan Bey’in evini bilenler, Aslışah Hanım’ın orada olduğunu hemen anlamış.
Havalı teklifle gündeme gelmişti
Magazin sayfalarını takip edenler, Kaan Demirağ adını daha önce duymuştur. Kaan Bey, yıllar önce Nur Atan’a sıra dışı bir evlenme teklifinde bulunmuş ve uzun süre manşetleri süslemişti. Ekstrem sporlara meraklı olan Demirağ iki uçak kiralamış, uçaklardan atlayan paraşütçüler gökyüzünde “Nur benimle evlenir misin?” yazılı pankart açmıştı.
Bu ‘havalı’ evlenme teklifinin ardından nikâh masasına oturan çiftin evlilikleri maalesef uzun ömürlü olmadı. Çift, 2 yıl sonra yollarını ayırdı.
Mutfakta biri mi var?
Cem Boyner karantina günlerini Cunda Adası’ndaki evinde ailesiyle birlikte geçiriyor. Vaktinin büyük bölümünü de mutfakta yemek yaparak değerlendiriyor.
Kadınlar kırılmasın ama mutfakta uzun zaman geçirmelerine rağmen en iyi şefler hep erkekler arasından çıkmıştır. Mutfağa gönül veren erkeklerden biri de Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner.
Son dönemde hobilerine daha fazla zaman ayırmaya başlayan Cem Bey, doğa fotoğrafçılığı, dalgıçlık, doğa sporları ve balıkçılığın ardından yemek yapmaya merak sardı.
Bu alanda ders de alan Cem Bey, şimdilerde hünerlerini ailesi için sergiliyor. Korona karantinasını fırsata çeviren işadamı, evinde yemekleri kendi yapıyor.
Cem Boyner, mutfağı çok sevdiğini, sevmediği tek şeyin ise yemek sonrası mutfağı temizlemek olduğunu söylüyor. Yaptığı lezzetli yemeklerden bir gün ben de tatmak isterim...
Çarmıklı da iddialı
İşadamı Gökhan Çarmıklı da mutfakta vakit geçirmeyi sevenlerden. Cem Boyner kadar profesyonel görünmese de kızartmalar konusunda üstüne yok. Deniz mahsulleri konusunda da hayli iddialı olduğu bilinen Gökhan Bey, karantina sürecinde de sevgilisi Bahar Tangır ile birlikte sık sık mutfağa giriyormuş.
Bari siz yapmayın!
Koronavirüs tedavisinde kullanıldığı ortaya çıkınca bir anda satışları patlayan romatizma ilaçları, Sağlık Bakanlığı tarafından piyasadan toplatılarak reçeteye bağlandı. Ancak karaborsaya düşen ilaç şimdilerde el altından 1500 liraya satılıyor. Üstelik cemiyet hayatından da bazı isimler, yan etkilerine rağmen bu ilaçlardan alıp stokluyor ve hatta içiyor!
Gazetecilik yaptığım süre boyunca birçok acayip şey duydum ama halen beni şaşkınlığa uğratan haberlerle karşılaşıyorum. En son duyduğum haber de öyle, beni hem şaşırttı hem de öfkelendirdi!
Biliyorsunuz koronavirüs tedavisinde etkili olduğu söylenen bir ilaç var. Normalde romatizma hastalarının kullandığı bir ilaç bu.
Sağlık Bakanlığı, virüsün Türkiye’de görülmesinin ardından piyasadan bu ilaçları toplattı, satışını reçeteye bağladı. Yani ilacı sadece sağlık raporu olan hastalar alabiliyor ve her satış anında bakanlığa bildiriliyor. Ancak belli ki bazı eczaneler ve ecza depoları ellerindeki envanteri bakanlığa eksik bildirmiş ve el altından satış yapıyor.
Türkiye tek yürek
Yaptıkları yatırımlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan Esas Holding, zor günlerde de Türkiye’nin yanında olduğunu gösterdi. Esas Holding’in kurucuları Hayırlı-Şevket Sabancı, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Milli Dayanışma Kampanyası”na
10 milyon lira bağışta bulundu.
Holding yöneticileri, 7 ildeki alışveriş merkezlerinde bulunan ve şimdilerde kapalı olan mağazalarından kira almayacaklarını belirterek, ticaret partnerlerine de destek verdi. Bu zor günlerde verdiği anlamlı desteklerden dolayı kendilerini tebrik ediyorum.
Gönlünü kebapçıya kaptırdı
Gülşah-Ender Alkoçlar çiftinin küçük kızları Aslışah Alkoçlar, karda yürüyüp izini belli etmeyenlerden. Ancak bu kez yakayı ele verdi! Meğer Aslışah Hanım, bir süredir Ankaralı kebapçı Kaan Demirağ’la birlikteymiş.
Spor tutkunu Kaan Demirağ ile Aslışah Alkoçlar geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz’a motokros yapmaya gitti, ilişkileri de orada ortaya çıktı.
Her ne kadar Instagram’da ayrı ayrı paylaşım yapsalar da bir arada oldukları dikkatli gözlerden kaçmadı. Aynı renk kıyafet ve aynı markanın benzer motosikletlerini kullanan çift, paylaştıkları fotoğraflarla yakayı ele verdi.
SEVGİLİSİNİN EVİNDE
Koronavirüs günlerinde evinde olması gerekirken sevgilisiyle Kemerburgaz’a motokrosa giden Aslışah Alkoçlar, öğrendiğime göre karantina kurallarına zaten pek uymuyormuş. Sık sık sevgilisinin evine girip çıkarken görülüyormuş.
Bu arada Aslışah Alkoçlar geçtiğimiz günlerde, spor yaparken çekilen görüntülerini spor kulübünü etiketleyerek paylaşmıştı.
Meğer o gün de aslında spor kulübünde değil, sevgilisinin evindeymiş. Kaan Bey’in evini bilenler, Aslışah Hanım’ın orada olduğunu hemen anlamış.
Havalı teklifle gündeme gelmişti
Magazin sayfalarını takip edenler, Kaan Demirağ adını daha önce duymuştur. Kaan Bey, yıllar önce Nur Atan’a sıra dışı bir evlenme teklifinde bulunmuş ve uzun süre manşetleri süslemişti. Ekstrem sporlara meraklı olan Demirağ iki uçak kiralamış, uçaklardan atlayan paraşütçüler gökyüzünde “Nur benimle evlenir misin?” yazılı pankart açmıştı.
Bu ‘havalı’ evlenme teklifinin ardından nikâh masasına oturan çiftin evlilikleri maalesef uzun ömürlü olmadı. Çift, 2 yıl sonra yollarını ayırdı.
Mutfakta biri mi var?
Cem Boyner karantina günlerini Cunda Adası’ndaki evinde ailesiyle birlikte geçiriyor. Vaktinin büyük bölümünü de mutfakta yemek yaparak değerlendiriyor.
Kadınlar kırılmasın ama mutfakta uzun zaman geçirmelerine rağmen en iyi şefler hep erkekler arasından çıkmıştır. Mutfağa gönül veren erkeklerden biri de Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner.
Son dönemde hobilerine daha fazla zaman ayırmaya başlayan Cem Bey, doğa fotoğrafçılığı, dalgıçlık, doğa sporları ve balıkçılığın ardından yemek yapmaya merak sardı.
Bu alanda ders de alan Cem Bey, şimdilerde hünerlerini ailesi için sergiliyor. Korona karantinasını fırsata çeviren işadamı, evinde yemekleri kendi yapıyor.
Cem Boyner, mutfağı çok sevdiğini, sevmediği tek şeyin ise yemek sonrası mutfağı temizlemek olduğunu söylüyor. Yaptığı lezzetli yemeklerden bir gün ben de tatmak isterim...
Çarmıklı da iddialı
İşadamı Gökhan Çarmıklı da mutfakta vakit geçirmeyi sevenlerden. Cem Boyner kadar profesyonel görünmese de kızartmalar konusunda üstüne yok. Deniz mahsulleri konusunda da hayli iddialı olduğu bilinen Gökhan Bey, karantina sürecinde de sevgilisi Bahar Tangır ile birlikte sık sık mutfağa giriyormuş.
Bari siz yapmayın!
Koronavirüs tedavisinde kullanıldığı ortaya çıkınca bir anda satışları patlayan romatizma ilaçları, Sağlık Bakanlığı tarafından piyasadan toplatılarak reçeteye bağlandı. Ancak karaborsaya düşen ilaç şimdilerde el altından 1500 liraya satılıyor. Üstelik cemiyet hayatından da bazı isimler, yan etkilerine rağmen bu ilaçlardan alıp stokluyor ve hatta içiyor!
Gazetecilik yaptığım süre boyunca birçok acayip şey duydum ama halen beni şaşkınlığa uğratan haberlerle karşılaşıyorum. En son duyduğum haber de öyle, beni hem şaşırttı hem de öfkelendirdi!
Biliyorsunuz koronavirüs tedavisinde etkili olduğu söylenen bir ilaç var. Normalde romatizma hastalarının kullandığı bir ilaç bu.
Sağlık Bakanlığı, virüsün Türkiye’de görülmesinin ardından piyasadan bu ilaçları toplattı, satışını reçeteye bağladı. Yani ilacı sadece sağlık raporu olan hastalar alabiliyor ve her satış anında bakanlığa bildiriliyor. Ancak belli ki bazı eczaneler ve ecza depoları ellerindeki envanteri bakanlığa eksik bildirmiş ve el altından satış yapıyor.
Türkiye tek yürek
Yaptıkları yatırımlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan Esas Holding, zor günlerde de Türkiye’nin yanında olduğunu gösterdi. Esas Holding’in kurucuları Hayırlı-Şevket Sabancı, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Milli Dayanışma Kampanyası”na
10 milyon lira bağışta bulundu.
Holding yöneticileri, 7 ildeki alışveriş merkezlerinde bulunan ve şimdilerde kapalı olan mağazalarından kira almayacaklarını belirterek, ticaret partnerlerine de destek verdi. Bu zor günlerde verdiği anlamlı desteklerden dolayı kendilerini tebrik ediyorum.