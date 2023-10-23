Gizli gizli buluşuyorlar

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“Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye...” Zeki Müren’in unutulmaz şarkısının sözleri şu sıralar tam da Kerem Bürsin’i anlatıyor! Kanal D’nin yaz dizisi “Ya Çok Seversen”de Hafsanur Sancaktutan ile başrolü paylaşan Bürsin, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına eski rol arkadaşıyla sevgili olmadıklarını söyledi ve ekledi: “Maalesef bir erkekle kadın yan yana gelince hemen ilişki damgası vurmaya hazır bir milletiz!”







“Millet” diye biz gazetecileri kast ediyor tabii... Ama benim konuya bir-iki itirazım olacak! Birincisi; bunca yıllık meslek hayatımda yüzlerce kez tanık olduğum bir şey varsa, o da “ateş olmayan yerden duman çıkmaz”! İkincisi de şu; herkes konuşur, bu nedenle hiçbir şey uzun süre gizli kalmaz! Kerem Bey uzun süre Amerika’da yaşadığı için bunları bilmiyor olabilir.

Benim aldığım duyumlar, onun söylediklerinin aksi çünkü. Dizi bittiğinden beri çift, gizli gizli Bürsin’in evinde buluşuyormuş. Hafsanur Sancaktutan’ı, evine girip çıkarken görenler var. İki bekar insanın aşk yaşaması kimseyi ilgilendirmez, isterlerse gizli gizli de buluşabilirler.

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Ama bu talebin Kerem Bürsin’den geldiğini de öğrendim. Bu, bana çok garip geldi. Neden sevgilisinin elinden tutup çıkmıyor? Hayranlarını kaybedeceğini mi düşünüyor acaba? Yoksa aşk hayatıyla gündeme gelmenin kariyerine zarar vereceğini mi düşünüyor?

Kendisi ne düşünüyor bilemiyorum tabii ama fikrimi şöyle özetleyeyim: “Don’t worry, be happy Mr. Bürsin...”

Dostlarından sürpriz parti





Yakın arkadaşları, cemiyetin ünlü ismi Aslı Sipahi’yi 40’ıncı yaş gününde şaşırtmayı başardı. Küçük bir grupla Yeniköy’de yemek yiyeceğini sanan Sipahi, karşısında 40 arkadaşını görünce neye uğradığını şaşırdı! Mekânı kapatan arkadaşlarının sürprizi karşısında çok duygulanan Aslı Sipahi’nin pastası da çok özeldi. Oldukça şık ve lezzetli görünen pastasını yakın dostu Ebru Ceylan hazırlamış. Ben de Aslı Sipahi’ye yeni yaşında mutluluklar diliyorum.

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Şimdi yeni yerinde





Uzun yıllar anestezi ve reanimasyon uzmanı olarak ameliyathane ve yoğun bakım hekimliği yapmış olan Uzm. Dr. Ayşe Semiz, Sağlık Bakanlığı’ndan aldığı mezoterapi ve ozon terapi sertifikalarıyla artık Nişantaşı’nda kendi muayenehanesinde hizmet veriyor. Cilt gençleştirme ve cerrahi olmayan estetik yaklaşımların yanı sıra ozon terapi, glutatyon, C vitamini gibi bütüncül tıp yaklaşımlarıyla hem sağlığınıza destek oluyor hem de yaşlanma karşıtı uygulamalar yapıyor. Tecrübeli hekim, yüzü canlandıran gençlik aşısı, Paris ışıltısı, kök hücre gibi ameliyatsız enjeksiyon uygulamalarında da güvenilir bir isim.

Fuara damga vurdu





Bahar Bürker, markası Luna B ile dünyaya açıldı! New York’ta düzenlenen, dünyanın önde gelen kadın giyim moda fuarlarından biri olan ‘Coterie / Magic’te Luna B de yer aldı. Markanın kurucusu ve kreatif direktörü Bahar Bürker’in hazırladığı 2025 İlkbahar-Yaz bikini ve hazır giyim koleksiyonuna ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. Koleksiyonuyla fuarda Amerika ve Avrupa’dan siparişler alan Bürker, “Gelecek yaz Luna B dünyada birçok yerde olacak, çok heyecanlıyım. Ayrıca bir Türk markası olarak fuarın favori stantlarından biri olarak atfedilmek çok gurur verici” dedi. Tebrikler...

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Kapakta Ümit Benan imzası!

Hollywood yıldızı Timothee Chalamet, yeni kapak çekiminde Türk modacı Ümit Benan’dan giyindi.

Amerika’nın en popüler erkek dergilerinden GQ’ya kapak olan yıldız, Benan’ın B+ takımıyla objektife poz verdi. Timothee Chalamet, Hollywood’un yükselen isimlerinden. 28 yaşında, şimdiden bir Oscar adaylığı var ve aralıkta vizyona girecek “Wonka” filmiyle adından bol bol söz ettirecek. Kylie Jenner ile sevgili olduğunu da unutmayalım... Ümit Benan da erkek modasının dünya çapındaki isimlerinden... Güzel bir eşleşme olmuş, çok sevdim.