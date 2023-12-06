Bebeğini Miami’de doğurdu!

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8 Mayıs’ta işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evlenen ünlü oyuncu Ezgi Mola, bebek beklediğini açıklamıştı. Hamileliğini kameralar önünde geçiren ve sık sık takipçileri için paylaşım yapan Mola, bir süredir hem sosyal medyadan hem de kameralardan uzak.

Herkes merakla çiftten resmi bir açıklama beklerken, 23 Kasım’da internete, güzel oyucunun bebeğine kavuştuğu yönünde bir haber düştü. Ancak haberde herhangi bir detay yoktu...







İki gün önce geldiğim Miami’de ise haber her zamanki gibi benim önüme düştü!

Meğer çift, bir süredir Miami’deymiş, ilk önce havalimanında sonra da Miami sokaklarında görülmüş. İyice araştırınca öğrendim ki, çift doğum için buradaymış ve haberlerde de çıktığı gibi 23 Kasım’da oğulları Can’a kavuşmuşlar!

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Bebeklerinin Amerikan vatandaşı olması için ABD’de doğum yapmayı tercih eden çift, bu kararlarını gizlilik içinde yerine getirse de malum Miami’de Türk çok! Olay pek de gizli kalamamış. Yine aldığım duyumlara göre çift, şimdilerde Can’ın pasaport ve vatandaşlık işlemlerini yaptırıyor.

İki haftaya kadar da yurda dönmeleri bekleniyor. Ben de çifti kutluyor ve Can’a sağlıklı ömürler diliyorum.

Sergi için gün sayıyor

İş dünyasından sanata yatay geçiş yapan sanatçı Şenay Şahin, Türkiye’nin yüzüncü yılı için hazırladığı “Tanık” sergisi gelecek mayıs ayında sanatseverlerle buluşacak.

Çektiği çocuk fotoğrafları adını duyuran sanatçı çeşitli karma sergiden sonra ilk kişisel sergisini açma hazırlığındaydı. Eşi ile birlikte çıktığı gezilerde “Tanık” olduğu anları görüntüleyen Şahin, eşinin rahatsızlığı nedeniyle bir süre ara vermişti. Ertelenen sergi, şimdi hayata geçiriyor.

Mustafa’dan eşine sürpriz

Mustafa Sandal, eşi Melis Sandal’ın ayaklarını yerden kesmeyi iyi biliyor! Konser serisi için Avustralya’ya giden Mustafa Sandal, yanında eşini de götürdü. Önce Melbourne konserinde sahne olan ünlü popçu, sonra Sidney’e geçti. Bir haftalık konser maratonunda koca ülkede oradan oraya koştururken yorulan eşine jest yapan sanatçı, Melis Sandal’ı Bali tatiline götürdü.

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Bali, Melis Hanım’ın en çok merak ettiği yerlerden biriymiş. Mustafa Sandal da konser turunu bahane edip, dört günlük bir kaçamak ayarlamış. Önceki gün Bali’ye inen çift, konser yorgunluğunu attıktan sonra İstanbul’a dönecek.

Yeni yıla büyülü başlangıç

Argos in Cappadocia, eğlence ve gastronomik deneyimlerle dolu bir yılbaşı programı sunuyor.

31 Aralık’ta Jazz Trio müzik grubu eşliğinde Seki ve Nahita’nın yılbaşı yemeği ile başlayan program, DJ Can Hatipoğlu eşliğinde Bezirhane’nin mistik atmosferinde devam edecek. Eğlence sabaha kadar devam ederken, günün ilk ışıklarında brunch servisi yapılacak, öğleden sonra ise Tıraz Kalesi’nde açık hava partisi var!

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Erken yılbaşı yemekleri

1 Aralık ile birlikte ünlü isimler yılbaşı temalı dekore edilmiş mekânlarda boy göstermeye başladı. Bunun en güzel örneği de Avrupa’yı aratmayan yılbaşı süsleri ve menüsüyle Boğaz’ın yenisi Fenz. Hafta sonu objektiflere yine Fenz’den çıkan ünlüler takıldı.

Tanınmış şef Jale Balcı da dostlarıyla yemekteydi. Dostlarından biri de Bahçıvan Peynirleri’nin sahiplerinden Seval Bahçıvan’dı. ÇABA Derneği kurucusu Monik İpekel ve kızı Reyhan İpekel de göze çarpan ünlü simalardan oldu.



Gökhan - Müge Zan

Hatayspor Teknik Direktörü Gökhan Zan ve eşi Müge Zan da keyifli bir akşam geçirdi. Fenz’de buluşan sosyal hayatın sevilen isimleri, Şef Tolga Bozok’un elinden çıkan menü ve DJ performansı ile unutulmaz bir deneyim yaşadı.

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Seval Bahçıvan