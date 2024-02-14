Anna Vissi’li açılış

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Geçen kasım ayında yazmıştım, Demet Özdemir’in, oyuncu arkadaşı Anıl Çelik, Esnaf’ın patronları Atilla Bingöl ve Feyzan Cihan’la eğlence sektörüne adım atacağını. Oyuncu, o zaman yalanlamıştı! Ben haberimden emindim... O günden beri de takip ediyordum. Evet, o eğlence merkezi nihayet açılıyor!





Demet Özdemir ve ortakları Atilla Bingöl, Feyzan Cihan ve Anıl Çelik’in, Maslak’ta ‘Hol’ adını verdikleri çok amaçlı bir etkinlik salonu 21 Şubat’ta özel bir davetle açılacak.





Hol, adını üstünde kapsamlı bir etkinlik merkezi. Merkezi her isteyen farklı bir etkinlik için kiralayabilecek.

Eğlence hayatının önemli isimleri Atilla Bingöl ve Feyzan Cihan ise müzik kısmının organizasyonu üstleniyor.

Adına da ‘Members Club’ dediler, yani sadece bu kulübe üye olanlar konserleri izleyebilecek.

Bu arada 21 Şubat’taki özel davette sürpriz bir sanatçı sahne alacak ve sır gibi saklıyorlardı. Ama hiçbir sır gizli kalmıyor! Özel davetin sürpriz sanatçısı, Yunanistan’ın süper starı Anna Vissi olacak!

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Özdemir de o gün, açılış gecesi doğum gününü kutlayacak. Konser serisi, 1 Mart’ta Of Aman Nalan’la devam edecek, 23 Nisan’da ise Antonis Remos sahne alacak. Sonraki programda ise Amr Diab var.

Kalabalıktan uzak tatil

Ispartakule’nin yapımcılardan biri olan Gemi İnşaat Mühendisi ve Uluslararası Fon Yöneticisi Volkan Sarı ile ekonomist eşi Serap Sarı, yoğun iş temposundan bir mola vererek tatil için rotalarını Uzakdoğu’ya çevirdiler. Bu sefer, kalabalıktan uzaklaşmayı tercih eden aile, dünyaca ünlü tasarımcı Jim Thompson’ın özel villasının bulunduğu Anantara Mai Khao Villas bölgesini tercih etti.





Phuket’in merkez kalabalığından uzak, sakin bir bölgede, The Lake Phuket Elephant Home’da çocuklarıyla birlikte keyifli aktiviteler yapma fırsatı buldular. Ayrıca, Leonardo DiCaprio’nun meşhur filmi “The Beach”in çekildiği Phi Phi Adası ve James Bond Adası’nı gezip, adaların bakir doğasının ve okyanusun tadını çıkardılar.

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Anadolu Yakası’nın yeni yıldızı

Kısa sürede adını İstanbul’un en popüler mekânları arasına yazdıran Suadiye’deki Lineup geçtiğimiz günlerde açıldı. Murat Dalkılıç’ın ortağı olduğu mekânın diğer ortakları arasında Aycan Yağcı ve Berk Akardaş yer alıyor.

Murat Dalkılıç, Oğuzhan Koç, Ümit Besen, Bengü Beker, Simge Eğrilmez ve Yağmur Hızal gibi isimlerin sahne aldığı Lineup yoğun ilgi görüyor. Haftanın dört günü canlı müzik olan mekânda suşi servisi de yapılıyor. Yaklaşık 300 kişinin birlikte eğlenebildiği Lineup’ta önümüzdeki günlerde birçok sürpriz isim sahne alacak.

Kim bu ‘Münasebetsiz’?





2013 yılından bu yana “Hangisi Karısı”, “Türbülans”, “Karanlıkta Komedi” gibi birçok yapıma imza atan Öz&De yapım,10’uncu yılında yazar-yönetmen Francis Veber’in kaleme aldığı “Münasebetsiz” oyunuyla tiyatroseverlerin karşısına çıkıyor. Müge Çiçek’in yönetmenliğini üstlendiği vodvil türündeki oyunda; Ferit Aktuğ, Giray Mert Özdenoğlu, Sarp Bozkurt, Sami Aksu, Hande Yılmaz ve Selim Bulut Danışmaz rol alıyor. İzlerken hangisi daha münasebetsiz diyerek kendinizi kahkaha tufanının içinde bulacağınız oyun; 16 Şubat’ta Mall Of İstanbul, 19 Şubat’ta Duru Ataşehir, 21 Şubat’ta Sakarya Ted Koleji Sahnesi ve 27 Şubat’ta Kartal Sanat Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşacak.