Aileyle tanıştı

Büşra Develi, sevgilisi Cem Aktay’ın ailesiyle tanıştı. Aktay’ın memleketi Aydın’a giden ünlü oyuncu, şimdilerde ailenin Söke’deki çiftliğinde sevgilisiyle gözlerden uzak aşkını yaşıyor.
Büşra Develi, 3.5 yıllık sevgilisi Burak Deniz’den ayrıldıktan sonra Cem Aktay’la aşk yaşamaya başlamıştı. İlk kez Beyoğlu Asmalımescit’te el ele görüntülenen çift, geçen ağustos ayında Instagram hesabında paylaştıkları fotoğrafla aşklarını herkese ilan etmişti.
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç’un kardeşi Madeleine Giraud’un ilk eşi Halil Aktay’la evliliğinden olan Cem Aktay, geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncuyla ilişkisini bir adım daha ileri taşıma kararı almış. Aktay, Develi’yi ailesiyle tanıştırmak için memleketi Aydın’a götürmüş.
KORONA ÖNLEMİ
Yurtdışında üniversite eğitimini tamamladıktan sonra aile işlerini devralan Cem Aktay, şimdilerde sevgilisi Develi ile ailenin Söke’deki çiftlik evinde vakit geçiriyor. Âşıklar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün İstanbul’da da tespit edilmesinin ardından bir süre daha Aydın’da kalmaya karar vermiş. Gözlerden uzak aşklarını yaşayan Develi ve Aktay’ın İstanbul’a dönmeye pek niyeti de yokmuş.
Dede oluyor
Akfen Holding ve TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın dede oluyor.
Akın’ın Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan kızı Pelin Akın, 2016 yılında Martaş Otomotiv’in yöneticisi Cem Baver Özalp’la evlenmişti.
İstanbul’da yapılan nikâh töreninin ardından Cape Town’da özel bir davet veren genç çift şimdilerde anne baba olmaya hazırlanıyor.
Özalp çifti, bebek bekledikleri haberini geçtiğimiz günlerde aileleriyle de paylaştı.
Haberi alan Hamdi Akın da mutluluktan havalara uçmuş.
Pelin Akın Özalp dışında Selim Akın ve Zeynep Akın adında iki çocuğu daha olan Hamdi Bey ailesine düşkünlüğüyle biliniyor.
Ben de ‘Allah tamamına erdirsin’ diyor, mutlu sağlıklı bir şekilde bebeklerini kucaklarına almalarını temenni ediyorum.
Sessiz sedasız boşandı
Zeynep Dereli, 2014 yılında evlendiği ünlü oyuncu Pelin Batu’nun kardeşi Arda Batu ile sesiz sedasız boşanmış.
Zeynep Dereli, daha önce avukat Fethi Pekin’le evlenmiş ve bu evliliği 2 yıl sürmüştü. Bu ayrılığın ardından Dereli, iş hayatında da çalkantılı günler yaşamıştı, DRUM adlı şirketteki ABD’li ortağıyla arası açılmıştı.
Ortağı Allen Clarke Collinsword, Dereli’yi, kendilerine ait e-postaları engellemek ve şirket gelirlerini kardeşleriyle birlikte kurduğu başka bir şirkete aktarmakla suçlayarak dava açmıştı.
Daha sonra Mustafa Sarıgül’ün kurduğu TDH Türkiye Değişim Hareketi’nin genel başkan yardımcılığı görevini üstlenen Dereli’nin siyaseti hayatı partinin kapanmasıyla kısa sürmüştü.
Zor günleri geride bırakan Zeynep Hanım, Büyükelçi İnal Batu’nun oğlu Arda Batu ile Park Şamdan’da düzenlenen sade bir nikâhla evlenmişti.
Bu evlilikten Leyla adlı bir kızları olan çiftin arasına karakedi girmiş.
Anlaşmalı bir şekilde eşinden ayrılan Zeynep Hanım, şimdilerde kurucusu olduğu Tink Okulu ve kızıyla ilgileniyormuş.
Paket servis benden sorulur
108 yıldır Türk mutfağı ve özellikle Antep yöresinin özel lezzetlerini tutkunlarıyla buluşturan Develi Restoranların ikinci kuşak temsilcisi Nuri Develi ve zarif eşi Tuğba Develi güzelliği ve şıklığı davetlerin en gözde çiftleri arasında yer alıyor.
Nişantaşı sokaklarında scooter ile gezerken rastladığım Tuğba Hanım, bu halini görünce çok şaşırdım. Çocukları kıskandım bir tur atayım dedim ama sana yakalandım diyen Tuğba Hanım espriyi de patlatmayı ihmal etmedi. “Madem bu halimi haber yapacaksın. Paket servisleri benden sorulur diye yaz “ dedi.
Aileyle tanıştı
Büşra Develi, sevgilisi Cem Aktay’ın ailesiyle tanıştı. Aktay’ın memleketi Aydın’a giden ünlü oyuncu, şimdilerde ailenin Söke’deki çiftliğinde sevgilisiyle gözlerden uzak aşkını yaşıyor.
Büşra Develi, 3.5 yıllık sevgilisi Burak Deniz’den ayrıldıktan sonra Cem Aktay’la aşk yaşamaya başlamıştı. İlk kez Beyoğlu Asmalımescit’te el ele görüntülenen çift, geçen ağustos ayında Instagram hesabında paylaştıkları fotoğrafla aşklarını herkese ilan etmişti.
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç’un kardeşi Madeleine Giraud’un ilk eşi Halil Aktay’la evliliğinden olan Cem Aktay, geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncuyla ilişkisini bir adım daha ileri taşıma kararı almış. Aktay, Develi’yi ailesiyle tanıştırmak için memleketi Aydın’a götürmüş.
KORONA ÖNLEMİ
Yurtdışında üniversite eğitimini tamamladıktan sonra aile işlerini devralan Cem Aktay, şimdilerde sevgilisi Develi ile ailenin Söke’deki çiftlik evinde vakit geçiriyor. Âşıklar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün İstanbul’da da tespit edilmesinin ardından bir süre daha Aydın’da kalmaya karar vermiş. Gözlerden uzak aşklarını yaşayan Develi ve Aktay’ın İstanbul’a dönmeye pek niyeti de yokmuş.
Dede oluyor
Akfen Holding ve TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın dede oluyor.
Akın’ın Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan kızı Pelin Akın, 2016 yılında Martaş Otomotiv’in yöneticisi Cem Baver Özalp’la evlenmişti.
İstanbul’da yapılan nikâh töreninin ardından Cape Town’da özel bir davet veren genç çift şimdilerde anne baba olmaya hazırlanıyor.
Özalp çifti, bebek bekledikleri haberini geçtiğimiz günlerde aileleriyle de paylaştı.
Haberi alan Hamdi Akın da mutluluktan havalara uçmuş.
Pelin Akın Özalp dışında Selim Akın ve Zeynep Akın adında iki çocuğu daha olan Hamdi Bey ailesine düşkünlüğüyle biliniyor.
Ben de ‘Allah tamamına erdirsin’ diyor, mutlu sağlıklı bir şekilde bebeklerini kucaklarına almalarını temenni ediyorum.
Sessiz sedasız boşandı
Zeynep Dereli, 2014 yılında evlendiği ünlü oyuncu Pelin Batu’nun kardeşi Arda Batu ile sesiz sedasız boşanmış.
Zeynep Dereli, daha önce avukat Fethi Pekin’le evlenmiş ve bu evliliği 2 yıl sürmüştü. Bu ayrılığın ardından Dereli, iş hayatında da çalkantılı günler yaşamıştı, DRUM adlı şirketteki ABD’li ortağıyla arası açılmıştı.
Ortağı Allen Clarke Collinsword, Dereli’yi, kendilerine ait e-postaları engellemek ve şirket gelirlerini kardeşleriyle birlikte kurduğu başka bir şirkete aktarmakla suçlayarak dava açmıştı.
Daha sonra Mustafa Sarıgül’ün kurduğu TDH Türkiye Değişim Hareketi’nin genel başkan yardımcılığı görevini üstlenen Dereli’nin siyaseti hayatı partinin kapanmasıyla kısa sürmüştü.
Zor günleri geride bırakan Zeynep Hanım, Büyükelçi İnal Batu’nun oğlu Arda Batu ile Park Şamdan’da düzenlenen sade bir nikâhla evlenmişti.
Bu evlilikten Leyla adlı bir kızları olan çiftin arasına karakedi girmiş.
Anlaşmalı bir şekilde eşinden ayrılan Zeynep Hanım, şimdilerde kurucusu olduğu Tink Okulu ve kızıyla ilgileniyormuş.
Paket servis benden sorulur
108 yıldır Türk mutfağı ve özellikle Antep yöresinin özel lezzetlerini tutkunlarıyla buluşturan Develi Restoranların ikinci kuşak temsilcisi Nuri Develi ve zarif eşi Tuğba Develi güzelliği ve şıklığı davetlerin en gözde çiftleri arasında yer alıyor.
Nişantaşı sokaklarında scooter ile gezerken rastladığım Tuğba Hanım, bu halini görünce çok şaşırdım. Çocukları kıskandım bir tur atayım dedim ama sana yakalandım diyen Tuğba Hanım espriyi de patlatmayı ihmal etmedi. “Madem bu halimi haber yapacaksın. Paket servisleri benden sorulur diye yaz “ dedi.