40 milyona Boğaz’da kaldı!

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Serenay Sarıkaya, Boğaz’a duyduğu sevgisi için tercihini Ortaköy’den yana kullanmış. Oyuncu, şehrin kalbinde ancak huzurlu bir yaşam sürmek adına lüks bir siteden bahçe katı daire satın almış.

Aldığım duyumlara göre, Sarıkaya’nın yeni evi için ödediği bedel ise 40 milyon TL. Site içindeki bahçe katında bulunan ev, geniş yeşil alanıyla konforlu bir yaşam sunuyor. Sarıkaya’nın yeni evinde keyifle oturmasını dilerim...

Bebek’te renkli davet

İletişim ajansı Labrand, Bebek’teki mekânında, 20 Aralık’a kadar ANIM Living ve Fy-shan markalarının yeni yıl temalı renkli koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor.

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Pop-up projesinin lansmanı, önceki gün keyifli bir davetle kutlandı. İki markanın yeni yıl temalı renkli koleksiyonunda birbirinden özel tasarımlar yer alırken, davete cemiyetin ünlü isimleri yoğun ilgi gösterdi.

Labrand’ın patronu Serhat Tuncay’ın ev sahipliği yaptığı davette, ANIM Living’in kurucusu Mina Dilber ve Fy-shan’ın tasarımcısı Felekşan Onar da konuklara koleksiyonu bizzat tanıttı.

Yılbaşı buluşması

Linens’in yeni kış temalı koleksiyonu Birdie, özel bir davetle tanıtıldı. Davetliler, Linens’in yeni koleksiyonu Birdie’nin yanı sıra aksesuvar ve sofra grubunda öne çıkan yeni yıl temalı ürünleri de yakından inceleme imkânı buldu.



Berrin Zorlu - Aslı Şen - Neşe Gönül

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Eataly Zorlu’nun keyifli mekânı Terrazza İtalia’da gerçekleşen keyifli davete Zorlu Tekstil Marka Direktörü Çiğdem Solak, Berrin Zorlu, Berrin Yoleri, Neşe Gönül, Aslı Şen, Hande Sezer Pekcan, Zeynep Özyağcılar, Sedef Çalarkan gibi iş, cemiyet ve sanat dünyasından isimler katıldı.



Çiğdem Solak

Yıldırım Mayruk’un sürpriz dönüşü

Türk modasının öncü isimlerinden Yıldırım Mayruk, emekliliğini geçirdiği Kıbrıs’tan sürpriz bir dönüş yaparak İstanbul’a geldi.

Ünlü modacı, 18 yıl birlikte çalıştığı ve geleceğin modacısı olarak gördüğü Didem Ömeroğlu’nun yeni tasarım köşkünün açılışını gerçekleştirdi. İstanbul’un tarihi yarımadası Ayvansaray’da surların içinde yer alan köşkünde tasarımlarını tanıtan Didem Ömeroğlu’nu bu mutlu gününde dostları yalnız bırakmadı. Davette, önemli isimler bir araya geldi.

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Neslihan Dilek Taşdemir - Nilgün Dilek



Gülperi Bayraktar -Eda Erdoğan



Parviz Pergari - Sinem Yıldırım



Didem Ömeroğlu - Yıldırım Mayruk