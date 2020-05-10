‘14 gündür karantinadayım, artık ailemle görüşebilir miyim?’

14 gündür karantinadasınız, COVID-19’un belirtilerini göstermiyorsunuz. Sevdiklerinizi görmeyi iple çekiyorsunuz ve bunun güvenli olup olmadığını merak ediyorsunuz. Maalesef şu an bunun cevabı biraz karışık, neden olduğuna bir bakalım...
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüse maruz kalmış olabilecek kişilerin 14 günlük karantinaya girmesini öneriyor.
Dışarı çıkmanın yasak olmadığı bir yerde yaşıyorsanız ve COVID-19’a maruz kalmaktan dolayı karantinadaysanız iki hafta geçtikten sonra değerlendirmeniz gereken birkaç şey var.
Kuluçka süresi ne demek?
14 günlük zaman dilimi, COVID-19’un tahmini kuluçka süresi üzerine belirlendi. Kuluçka süresi, kişinin virüs tarafından enfekte olmasıyla ilk belirtiyi göstermesi arasında geçen süre anlamına geliyor. Halk sağlığı uzmanları karantina uygulamalarını kuluçka süresine göre belirliyor çünkü teorik olarak kuluçka süresi bittiğinde herhangi bir semptom göstermiyorsanız enfekte olmuş olma ihtimaliniz çok çok düşük.
COVID-19 için erken safhalarda belirlenen kuluçka süresi 2-14 gün arasındaydı. Bu sonuç, belirli araştırmaların kuluçka süresini bu aralıkta göstermesi ve SARS ile MERS gibi genetik olarak benzer virüslerden kaynaklanan hastalıkların kuluçka süresinin aynı olması baz alınarak belirlendi.
Daha yeni araştırmalar da birçok kişi için durumun bu şekilde geçerli olduğunu gösterdi. ‘Annals of Internal Medicine’de yayımlanan bir araştırmaya göre COVID-19’un ortalama kuluçka süresinin 5.1 gün olduğu belirtiliyor, yani ortalama bir kişi enfekte olduktan 5.1 gün sonra belirtileri gösteriyor. Aynı araştırma hastaların yüzde 97.5’inin, 11.5 gün içinde belirti göstermeye başladığını öne sürüyor, bu da 14 günlük karantina süresi içinde.
Ancak yine aynı araştırmaya göre hastaların yaklaşık yüzde 1’inde semptomların 14 günden sonra ortaya çıktığı belirtiliyor. Üstelik bunu destekleyen başka çalışmalar var...
Kişinin, iyileştikten sonra ne kadar süre boyunca virüsü yaymaya devam ettiğinden de tamamen emin değiliz.
İhtimal çok düşük ama sıfır değil
Bir seferde çok fazla rakam konuştuk ancak anafikir şu: 14 gün karantinada kalmış ve belirti göstermeyen bir kişinin virüsü bir başkasına geçirme ihtimali kesinlikle çok düşük, ancak sıfır değil.
14 günün sonunda başkalarını görmeye karar vermeniz tamamen sizin (veya onların) ne kadar risk almak istediğinize bağlı. Peki, ne yapabilirsiniz?
Eğer dokunduğunuz şeylere dikkat eder, maskenizi takar, evinize döndüğünüzde elinizi su ve sabunla yıkar ve sosyal mesafeye dikkat ederseniz bir sorun olmayacaktır. Sosyal mesafe, sosyal izolasyon anlamına gelmek zorunda değil. Ancak bu virüsü yönetmek herkesin işbirliğini gerektiriyor. Her durumda, tavsiyeler değiştirilene kadar kurallara uymaya devam edin.
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‘14 gündür karantinadayım, artık ailemle görüşebilir miyim?’
14 gündür karantinadasınız, COVID-19’un belirtilerini göstermiyorsunuz. Sevdiklerinizi görmeyi iple çekiyorsunuz ve bunun güvenli olup olmadığını merak ediyorsunuz. Maalesef şu an bunun cevabı biraz karışık, neden olduğuna bir bakalım...
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüse maruz kalmış olabilecek kişilerin 14 günlük karantinaya girmesini öneriyor.
Dışarı çıkmanın yasak olmadığı bir yerde yaşıyorsanız ve COVID-19’a maruz kalmaktan dolayı karantinadaysanız iki hafta geçtikten sonra değerlendirmeniz gereken birkaç şey var.
Kuluçka süresi ne demek?
14 günlük zaman dilimi, COVID-19’un tahmini kuluçka süresi üzerine belirlendi. Kuluçka süresi, kişinin virüs tarafından enfekte olmasıyla ilk belirtiyi göstermesi arasında geçen süre anlamına geliyor. Halk sağlığı uzmanları karantina uygulamalarını kuluçka süresine göre belirliyor çünkü teorik olarak kuluçka süresi bittiğinde herhangi bir semptom göstermiyorsanız enfekte olmuş olma ihtimaliniz çok çok düşük.
COVID-19 için erken safhalarda belirlenen kuluçka süresi 2-14 gün arasındaydı. Bu sonuç, belirli araştırmaların kuluçka süresini bu aralıkta göstermesi ve SARS ile MERS gibi genetik olarak benzer virüslerden kaynaklanan hastalıkların kuluçka süresinin aynı olması baz alınarak belirlendi.
Daha yeni araştırmalar da birçok kişi için durumun bu şekilde geçerli olduğunu gösterdi. ‘Annals of Internal Medicine’de yayımlanan bir araştırmaya göre COVID-19’un ortalama kuluçka süresinin 5.1 gün olduğu belirtiliyor, yani ortalama bir kişi enfekte olduktan 5.1 gün sonra belirtileri gösteriyor. Aynı araştırma hastaların yüzde 97.5’inin, 11.5 gün içinde belirti göstermeye başladığını öne sürüyor, bu da 14 günlük karantina süresi içinde.
Ancak yine aynı araştırmaya göre hastaların yaklaşık yüzde 1’inde semptomların 14 günden sonra ortaya çıktığı belirtiliyor. Üstelik bunu destekleyen başka çalışmalar var...
Kişinin, iyileştikten sonra ne kadar süre boyunca virüsü yaymaya devam ettiğinden de tamamen emin değiliz.
İhtimal çok düşük ama sıfır değil
Bir seferde çok fazla rakam konuştuk ancak anafikir şu: 14 gün karantinada kalmış ve belirti göstermeyen bir kişinin virüsü bir başkasına geçirme ihtimali kesinlikle çok düşük, ancak sıfır değil.
14 günün sonunda başkalarını görmeye karar vermeniz tamamen sizin (veya onların) ne kadar risk almak istediğinize bağlı. Peki, ne yapabilirsiniz?
Eğer dokunduğunuz şeylere dikkat eder, maskenizi takar, evinize döndüğünüzde elinizi su ve sabunla yıkar ve sosyal mesafeye dikkat ederseniz bir sorun olmayacaktır. Sosyal mesafe, sosyal izolasyon anlamına gelmek zorunda değil. Ancak bu virüsü yönetmek herkesin işbirliğini gerektiriyor. Her durumda, tavsiyeler değiştirilene kadar kurallara uymaya devam edin.
COVID-19 ile ilgili tüm gelişmelere ve güncel bilgilere Dr. Öz ve Ekibi YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.