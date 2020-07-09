Yağ yaktırır para yaktırmaz dosta övgü

Arkadaşımız Emre Eser’in dün “Pedala kuvvet!” başlığıyla yayınlanan haberinin odak noktasında rekor düzeye ulaşan bisiklet satışları yer alıyordu.
Unkapanı’ndaki Bisikletçiler Çarşısı’ndaki bayilerin ve esnafın görüşlerini yansıtan haberde 35 yıldır bu işi yapan Doğan Kılıç “Esnaflık tarihimin en yüksek satışını bu 2 ayda yaptım” diyordu.
Pandemi sürecine, düşen kredi faizlerinin gazı da eklenince ikinci el otomobil fiyatının sıfır otomobil fiyatlarını solladığı görmüştük...
Toplu taşımadan kaçışta akla ilk gelen otomobil değilmiş demek ki, bisiklete geçen canım insanlarda varmış...
Karne döneminde yoğunlaşan rekor satışları bile 4’e katladıklarını, ailelerin birden fazla bisiklet alma eğiliminde olduklarını, satışların orta segmente denk gelen 2 bin TL civarındaki bisikletlere yoğunlaştığını söylüyor esnaf Caner Doğan.
Türkiye 19’uncu yüzyıl sonunda dünyada yaygınlaşan bisiklet sevdasını çabuk kabullenmiş ancak devamını pek iyi getirmemiş.
Yatırımlar, trafik hesapları, toplumsal eğitim, oluşacak rantın bölüşüm hesapları hep motorlu taşıtlar üzerine düzenlenmiş
Bunun pek çok nedeni var, doğru kabul etmek için sağlam argümanların yanı sıra sorgulanması gereken yönleri de var elbette...
Konya, biraz İzmir, biraz Bursa, biraz Eskişehir, biraz biraz İstanbul, Antalya...
Daha temiz, daha ucuz, daha rahat, daha gürültüsüz, daha medeni ve artık kesinlikle daha da sağlıklı bu ulaşım yöntemi yakın dönemde yerel yönetimlerin daha ciddiye aldıkları bir hadise...
Ama dürüst davranmak gerekirse etkili şehir ve trafik planlama boyutuna ulaşmayan, hafif makyaj yapmaya benzer yaklaşımlardan ötesini görmüyoruz.
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, şehrin havasını temizlemek için başlattığı kampanyada kamuoyundan tam destek aldı ve kentin merkezi taksi, bisiklet ve toplu ulaşım için kullanılan otobüslerin dışında tüm araçlara kapatıldı.
Bunu bir planın parçası olarak yaptı, bir günde devirmedi sistemi... Otomotiv sektöründen tehditler alarak, davalık olarak ve davasını kazanarak yaptı. Paris’in havası ciddi düzeyde temizlendi, gürültü kirliliği azaldı ve elbette orada da bisikletliler arttı...
İtalya’da pandemi sürecinde toplu taşımanın yükünü azaltmak, artan araç sayısıyla oluşacak trafiği engellemek için devlet bisikletini yenileyecek veya yeni bisiklet alacaklara 500 Euro’ya kadar destek verdi...
Demem o ki, bisiklet ve alt türü kabul edilebilecek çevreci, pratik, şehir hayatına uygun diğer araçları desteklemek, bunu bir hedef olarak belirlemek gerekiyor.
Bisiklet satışlarının artması, umarım bisikletlilerin trafikte daha görünür hale gelmesini ve dertlerini, sorunlarını, çözüm önerilerini, taleplerini dile getirme şansını yakalamalarını sağlar.
Nerede okuduğumu unuttuğum ve büyük ihtimal yanlış aktaracağım biz söz vardı: “Otomobil yağ yaktırmaz para yaktırır, bisiklet yağ yaktırır, para yaktırmaz” diye...
Konuyu bir şekilde özetliyor aslında...
Yağ yaktırır para yaktırmaz dosta övgü
Arkadaşımız Emre Eser’in dün “Pedala kuvvet!” başlığıyla yayınlanan haberinin odak noktasında rekor düzeye ulaşan bisiklet satışları yer alıyordu.
Unkapanı’ndaki Bisikletçiler Çarşısı’ndaki bayilerin ve esnafın görüşlerini yansıtan haberde 35 yıldır bu işi yapan Doğan Kılıç “Esnaflık tarihimin en yüksek satışını bu 2 ayda yaptım” diyordu.
Pandemi sürecine, düşen kredi faizlerinin gazı da eklenince ikinci el otomobil fiyatının sıfır otomobil fiyatlarını solladığı görmüştük...
Toplu taşımadan kaçışta akla ilk gelen otomobil değilmiş demek ki, bisiklete geçen canım insanlarda varmış...
Karne döneminde yoğunlaşan rekor satışları bile 4’e katladıklarını, ailelerin birden fazla bisiklet alma eğiliminde olduklarını, satışların orta segmente denk gelen 2 bin TL civarındaki bisikletlere yoğunlaştığını söylüyor esnaf Caner Doğan.
Türkiye 19’uncu yüzyıl sonunda dünyada yaygınlaşan bisiklet sevdasını çabuk kabullenmiş ancak devamını pek iyi getirmemiş.
Yatırımlar, trafik hesapları, toplumsal eğitim, oluşacak rantın bölüşüm hesapları hep motorlu taşıtlar üzerine düzenlenmiş
Bunun pek çok nedeni var, doğru kabul etmek için sağlam argümanların yanı sıra sorgulanması gereken yönleri de var elbette...
Konya, biraz İzmir, biraz Bursa, biraz Eskişehir, biraz biraz İstanbul, Antalya...
Daha temiz, daha ucuz, daha rahat, daha gürültüsüz, daha medeni ve artık kesinlikle daha da sağlıklı bu ulaşım yöntemi yakın dönemde yerel yönetimlerin daha ciddiye aldıkları bir hadise...
Ama dürüst davranmak gerekirse etkili şehir ve trafik planlama boyutuna ulaşmayan, hafif makyaj yapmaya benzer yaklaşımlardan ötesini görmüyoruz.
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, şehrin havasını temizlemek için başlattığı kampanyada kamuoyundan tam destek aldı ve kentin merkezi taksi, bisiklet ve toplu ulaşım için kullanılan otobüslerin dışında tüm araçlara kapatıldı.
Bunu bir planın parçası olarak yaptı, bir günde devirmedi sistemi... Otomotiv sektöründen tehditler alarak, davalık olarak ve davasını kazanarak yaptı. Paris’in havası ciddi düzeyde temizlendi, gürültü kirliliği azaldı ve elbette orada da bisikletliler arttı...
İtalya’da pandemi sürecinde toplu taşımanın yükünü azaltmak, artan araç sayısıyla oluşacak trafiği engellemek için devlet bisikletini yenileyecek veya yeni bisiklet alacaklara 500 Euro’ya kadar destek verdi...
Demem o ki, bisiklet ve alt türü kabul edilebilecek çevreci, pratik, şehir hayatına uygun diğer araçları desteklemek, bunu bir hedef olarak belirlemek gerekiyor.
Bisiklet satışlarının artması, umarım bisikletlilerin trafikte daha görünür hale gelmesini ve dertlerini, sorunlarını, çözüm önerilerini, taleplerini dile getirme şansını yakalamalarını sağlar.
Nerede okuduğumu unuttuğum ve büyük ihtimal yanlış aktaracağım biz söz vardı: “Otomobil yağ yaktırmaz para yaktırır, bisiklet yağ yaktırır, para yaktırmaz” diye...
Konuyu bir şekilde özetliyor aslında...