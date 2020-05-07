Emin miyiz emin değilim

Normalleşme takvimi kabaca şekillenmeye, kademeli geçişte simge tarihler belirmeye başladı.
11 Mayıs’tan itibaren AVM’ler, berberler açılacak; THY haziranda önce iç uçuşlara, ardından sayısını arttırarak dış hat uçuşlarına başlayacak; futbol topu 12 Haziran’da “orta yuvarlağa konulacak”...
65 yaşın üstüne, 20 yaşın altına “kısmi af” koşulları ve eğitim takviminde tarihler belirlendi...
Bütün bu “kontrollü geçiş” için bir dizi kural, yönetmelik, tedbir paketi vesaire de duyuruldu elbette...
“Normal” hayata dönmeyi istemeyen çıkmaz herhalde. Bu noktada “Zaten eski normal bugünü anormal kıldı” tartışmasını şimdilik rafa kaldıralım ama hepimiz özledik hayatı.
Arabesk şarkı sözü yaklaşımıyla “Bir bahar çaldın bizden eyy korona!” diye hayıflanmak yerine ilk fırsatta özlediğimiz hayata koşmak için sabırsızlanıyoruz...
Kapıların açılmasını ve koşmayı bekliyoruz; tatile, sahile, dağa, tepeye, köye, bahçeye, kahveye, komşuya, anneye, babaya...
“Eski normal” için önümüzde daha çok uzun bir süre olduğunu hatırda tutarak geçer not almak gerekecek bu ilk deneme sınavından.
Ancak...
İçimden tedirgin bir ses “Emin miyiz? Diğerlerine, kendimize bu kadar çabuk güvenebileceğimize emin miyiz?” sorusunu sorduğunda büyük bir özgüvenle “Tabii!” cevabını yapıştıramıyorum...
Önlemler “kâğıt” üzerinde makul ve yeterli olacak gibi görünse de hayat kâğıt üzerinde yaşanmıyor.
Pazaryerlerinden veya İstiklal Caddesi gibi simgesel merkezlerden gelen görüntüler cesaret değil endişe verici.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi görüntüsü eşliğinde sosyal medyaya saldığı mesajında “İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye günlük koronavirüs tablosuna destek vermeli...” diye sitemkâr bir ton kullanıyor.
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu, “Keşke öncelik AVM’ler olmasaydı... İki aydır emek verildi ama her şey gevşerse 10 günde aynı noktaya geri döneriz...” diye uyarıyor...
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, “Temel kuralları gevşetirsek o zaman yeni pikler ve vaka sayılarında artış görebiliriz...” diyor...
Halk Sağlığı uzmanı Prof. Dr. Nilay Etiler, “AVM’lerin açılmasının erken olduğunu düşünüyorum, belki de en son açılması gereken yerler. Hem kalabalık, hem kapalı, hem de temas ile bulaşmaya uygun alanlar” diyerek dikkat çekiyor...
Trafiği tıkayacak bir özgüven gelişiveriyor hemen şehirlerde...
Maskeyi gıdıya çekerek veya burnu dışarıda bırakacak şekilde aksesuvar olarak kullanarak yeterli önlemi aldığını düşünenler sokaklara akıveriyor...
“Normalleşmeyi” özledik, tamam...
“Bu çile bitsin!” diyoruz, tamam...
Dışarıyı, aileleri, dostları, alışkanlıkları özledik tamam...
Ama emin miyiz?
Hakikaten bu kadar disiplinli olacağımıza emin miyiz?
Bir sorun bakalım kendinize...
Emin miyiz emin değilim
Normalleşme takvimi kabaca şekillenmeye, kademeli geçişte simge tarihler belirmeye başladı.
11 Mayıs’tan itibaren AVM’ler, berberler açılacak; THY haziranda önce iç uçuşlara, ardından sayısını arttırarak dış hat uçuşlarına başlayacak; futbol topu 12 Haziran’da “orta yuvarlağa konulacak”...
65 yaşın üstüne, 20 yaşın altına “kısmi af” koşulları ve eğitim takviminde tarihler belirlendi...
Bütün bu “kontrollü geçiş” için bir dizi kural, yönetmelik, tedbir paketi vesaire de duyuruldu elbette...
“Normal” hayata dönmeyi istemeyen çıkmaz herhalde. Bu noktada “Zaten eski normal bugünü anormal kıldı” tartışmasını şimdilik rafa kaldıralım ama hepimiz özledik hayatı.
Arabesk şarkı sözü yaklaşımıyla “Bir bahar çaldın bizden eyy korona!” diye hayıflanmak yerine ilk fırsatta özlediğimiz hayata koşmak için sabırsızlanıyoruz...
Kapıların açılmasını ve koşmayı bekliyoruz; tatile, sahile, dağa, tepeye, köye, bahçeye, kahveye, komşuya, anneye, babaya...
“Eski normal” için önümüzde daha çok uzun bir süre olduğunu hatırda tutarak geçer not almak gerekecek bu ilk deneme sınavından.
Ancak...
İçimden tedirgin bir ses “Emin miyiz? Diğerlerine, kendimize bu kadar çabuk güvenebileceğimize emin miyiz?” sorusunu sorduğunda büyük bir özgüvenle “Tabii!” cevabını yapıştıramıyorum...
Önlemler “kâğıt” üzerinde makul ve yeterli olacak gibi görünse de hayat kâğıt üzerinde yaşanmıyor.
Pazaryerlerinden veya İstiklal Caddesi gibi simgesel merkezlerden gelen görüntüler cesaret değil endişe verici.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi görüntüsü eşliğinde sosyal medyaya saldığı mesajında “İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye günlük koronavirüs tablosuna destek vermeli...” diye sitemkâr bir ton kullanıyor.
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu, “Keşke öncelik AVM’ler olmasaydı... İki aydır emek verildi ama her şey gevşerse 10 günde aynı noktaya geri döneriz...” diye uyarıyor...
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, “Temel kuralları gevşetirsek o zaman yeni pikler ve vaka sayılarında artış görebiliriz...” diyor...
Halk Sağlığı uzmanı Prof. Dr. Nilay Etiler, “AVM’lerin açılmasının erken olduğunu düşünüyorum, belki de en son açılması gereken yerler. Hem kalabalık, hem kapalı, hem de temas ile bulaşmaya uygun alanlar” diyerek dikkat çekiyor...
Trafiği tıkayacak bir özgüven gelişiveriyor hemen şehirlerde...
Maskeyi gıdıya çekerek veya burnu dışarıda bırakacak şekilde aksesuvar olarak kullanarak yeterli önlemi aldığını düşünenler sokaklara akıveriyor...
“Normalleşmeyi” özledik, tamam...
“Bu çile bitsin!” diyoruz, tamam...
Dışarıyı, aileleri, dostları, alışkanlıkları özledik tamam...
Ama emin miyiz?
Hakikaten bu kadar disiplinli olacağımıza emin miyiz?
Bir sorun bakalım kendinize...